Les hausses de loyer seront moins violentes au Québec en 2026 : Voici quoi savoir
On est loin d’un véritable soulagement pour les locataires.
Après des années de hausses qui ont fait mal au portefeuille de bien des locataires, une petite éclaircie se profile à l’horizon. Selon les plus récentes prévisions de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), les loyers au Québec devraient augmenter de manière un brin plus modérée en 2026.
C'est du moins ce qu'avance l'organisme dans son rapport annuel sur les perspectives du marché de l’habitation 2026, publiée ce mardi 10 février.
Avant de crier victoire, il faut toutefois garder la tête froide : un ralentissement des hausses ne veut pas dire une baisse des prix, ni un retour à des loyers réellement abordables pour l’ensemble des ménages.
Pourquoi la hausse des loyers devrait-elle ralentir?
Le principal facteur derrière ce coup de frein, c’est l’augmentation marquée de l’offre de logements locatifs. Aux quatre coins de la province, des milliers de nouveaux appartements arrivent sur le marché après plusieurs années de mises en chantier records, notamment à Montréal, à Québec et à Gatineau.
Conséquence : les taux d’inoccupation devraient continuer de grimper en 2026, pour atteindre entre 2,5 et 4,5 % dans les grands centres. Plus de logements disponibles pourrait ainsi signifier moins de pression sur les locataires et un peu moins sur les loyers.
L'autre élément à noter est la demande qui ralentit. La croissance démographique du Québec diminue, entre autres en raison du plafonnement du nombre d’étudiantes et étudiants internationaux et de la réduction des cibles d’immigration, note la SCHL.
Pourquoi les loyers ne deviendront pas plus abordables?
Même si la hausse ralentit, les loyers continuent d’augmenter. La SCHL prévoit que les prix grimperont encore en 2026, mais à un rythme plus modéré qu’en 2025.
Il faut aussi rappeler que les logements les plus abordables demeurent rares. Les nouveaux appartements mis en location sont souvent plus chers, ce qui tire la moyenne vers le haut, même si la concurrence entre propriétaires s’intensifie.
Voici la situation immobilière dans les régions de Gatineau, Montréal et Québec, en 2026 :Montréal
- Prix moyen d’un logement à la revente : 661 000 $ à 683 000 $
- Taux d’inoccupation des logements locatifs : 3,8 %
- Loyer moyen d’un logement de 2 chambres : 1 405 $
- Prix moyen d’un logement à la revente : 510 600 $ à 542 000 $
- Taux d’inoccupation des logements locatifs : 3,3 %
- Loyer moyen d’un logement de 2 chambres : 1 400 $
- Prix moyen d’un logement à la revente : 532 500 $ à 542 100 $
- Taux d’inoccupation des logements locatifs : 4,3 %
- Loyer moyen d’un logement de 2 chambres : 1 520 $
Les recommandations du Tribunal administratif du logement (TAL) viennent également changer la donne. Après une forte augmentation suggérée en 2025, les règles de calcul ont été révisées, ce qui devrait limiter les hausses à venir. Cela dit, pour plusieurs ménages, les augmentations récentes ont déjà laissé des traces.
Pour l’année en cours, le TAL recommande un taux de 3,1 % pour les baux débutant entre le 2 avril 2026 et le 1er avril 2027.
La situation ne sera pas uniforme partout au Québec. À Montréal et à Gatineau, le marché locatif devrait continuer de se détendre, en grande partie en raison du ralentissement démographique. À Québec, malgré l’augmentation de l’offre, la demande demeure soutenue et les loyers pourraient continuer d’y grimper davantage qu’ailleurs.
En résumé, 2026 pourrait offrir un certain répit aux personnes en quête d’un logement. Mais pour de nombreux locataires, le véritable soulagement se fait encore attendre.
