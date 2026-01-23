Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en janvier 2026
On prend les victoires où il y en a : le loyer moyen sur un an a diminué de 7,65 %!
Oui, il existe encore des 3 1/2 abordables à Montréal qui ne coûte pas la peau de l'arrière-train, mais il faut souvent faire preuve de patience pour mettre la main dessus.Si tu envisages de t’installer dans la métropole, mieux vaut d’abord vérifier si ton salaire annuel te permet réellement de louer un appartement dans l'arrondissement souhaité.
En janvier 2026, le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé d’une chambre dans le 514 atteignait 1 603 $, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui analyse le marché locatif des grandes villes canadiennes.
Cela représente une légère baisse de 7,6 % par rapport à janvier 2025, alors que le loyer moyen s’élevait à 1 735 $, soit une diminution de 132 $ d’un mois à l’autre.
Parmi les dix quartiers de Montréal analysés par la firme, c'est le centre-ville qui affiche les loyers les plus élevés ce mois-ci, tandis que Merci-Hochelaga-Maisonneuve demeure le secteur le plus abordable. L'écart entre les quartiers atteint 450 $.
Selon ton revenu annuel, certains quartiers ou arrondissements de la métropole offrent des options somme toute plus accessibles que d'autres.
On a refait les calculs pour savoir quel revenu annuel brut il faudrait gagner afin de louer un 3 1/2 à Montréal sans se mettre dans le pétrin, en utilisant la règle des 35 % recommandée par le gouvernement du Canada. En se basant sur les données de liv.rent, voici les quartiers classés du plus abordable au plus coûteux.
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 410 $ par mois
- Salaire annuel : 48 343 $
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Loyer : 1 418 $ par mois
- Salaire annuel : 48 617 $
Ahuntsic–Cartierville
- Loyer : 1 487 $ par mois
- Salaire annuel : 50 971 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 1 557 $ par mois
- Salaire annuel : 53 354 $
Saint-Laurent
- Loyer : 1 580 $ par mois
- Salaire annuel : 54 171 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 1 638 $ par mois
- Salaire annuel : 56 126 $
Verdun
- Loyer : 1 672 $ par mois
- Salaire annuel : 57 291 $
Westmount
- Loyer : 1 677 $ par mois
- Salaire annuel : 57 463 $
Saint-Henri
- Loyer : 1 736 $ par mois
- Salaire annuel : 59 486 $
Centre-ville
- Loyer : 1 860 $ par mois
- Salaire annuel : 63 771 $
Ce mois-ci, c'est dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qu'on trouve les loyers les plus abordables à Montréal. Pour y vivre confortablement, il faudrait un revenu annuel d'environ 48 343 $.
C'est au centre-ville que ça coûte le plus cher, avec un revenu annuel estimé à 63 771 $. Résultat : un écart salariale de 15 428 $ sépare les deux quartiers.
Ces chiffres sont basés sur les loyers moyens observés en janvier 2026 et peuvent varier selon les particularités de chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des analyses de liv.rent.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
