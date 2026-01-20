Voici les 5 arrondissements à Montréal où les loyers sont les moins chers en janvier 2026
Prends des notes, si tu te cherches un nouveau logement pas trop cher!
Facebook Marketplace, Kijiji, Centris, Realtor : les plateformes disponibles pour ta recherche d’un 3 1/2 abordable à Montréal peuvent être utiles pour dénicher les perles rares et les loyers les moins chers. Ça peut toutefois se corser selon l’arrondissement ou quartier où tu aimerais bien habiter.
Il y a tout de même du choix, et ce, pour tous les portefeuilles. Pour t’aider dans tes recherches, puisque les renouvellements de baux arrivent plus vite que tu ne peux le croire.
On va se le dire, tu ne veux certainement pas attendre au mois de juin pour trouver ton prochain nid familial, car ça peut vite tourner au vinaigre si tu t’y prends à la toute dernière minute.
Selon le rapport de décembre de la plateforme de location britanno-colombienne liv.rent, le loyer moyen d’un appartement non meublé d’une chambre à Montréal s’élevait à 1 620 $, en baisse de 9 $ par rapport à novembre dernier et de 111 $ par rapport à l’année précédente.
Pour parvenir à nos résultats, on a passé au peigne fin plus de 2 000 annonces de logements d’une chambre non meublés publiées sur Centris, réparties dans 14 arrondissements.
Dans chaque secteur où plus de 40 appartements étaient offerts à moins de 3 000 $ par mois, on a retenu les 20 logements les plus abordables et les 20 plus dispendieux, histoire d’obtenir un portrait juste et actuel du marché.
Saint-Léonard
Saint-Léonard glisse au deuxième rang, avec un prix moyen de 1 338 $ par mois, comparativement à 1 383 $ en décembre dernier. L’échantillonnage s’est fait à partir de 13 logements seulement.
Les loyers affichés actuellement vont de 1 000 $ à 1 950 $ par mois.
Montréal-Nord
Montréal-Nord est encore et toujours dans le top 5 des arrondissements les plus abordables de la métropole.
Bien qu’il n’y ait que 13 appartements en location de disponibles au moment d’écrire ces lignes, on peut tout de même avoir un portrait réaliste du marché locatif local.
Les loyers affichés vont de 995 $ à 1 810 $ par mois pour un appartement d’une seule chambre.
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension affiche un loyer moyen de 1 483 $ par mois, d’après notre échantillon de 40 logements sur les 46 disponibles.
Le quartier séduit de plus en plus grâce à son esprit convivial et à son emplacement hyper stratégique. À quelques minutes du Marché Jean-Talon et de la Petite Italie, on profite encore de cafés et de restos qui ont gardé ce petit je-ne-sais-quoi montréalais dont on ne se tanne pas.
Et avec les lignes orange et bleue du métro qui s’y rencontrent, se rendre au centre-ville se fait sans casse-tête.
Les loyers vont actuellement de 950 $ à 1 935 $ par mois.
LaSalle
Avec un loyer moyen de 1 514 $ par mois, l’arrondissement se taille encore une belle place comme l’un des meilleurs compromis entre prix, tranquillité et accessibilité à Montréal.
LaSalle offre un bel équilibre entre tranquillité et vie urbaine : des rues paisibles, beaucoup d’espaces verts et un accès au fleuve parfait pour prendre une pause du quotidien.
Et avec la ligne verte à proximité, le centre-ville reste facile d’accès. Une option idéale pour ralentir le rythme après le boulot, sans avoir l’impression de partir trop loin.
Ahuntsic-Cartierville
L’arrondissement passe du quatrième au cinquième et dernier rang ce mois-ci, avec des 3 1/2 dont le loyer tourne autour des quelque 1 535 $, contre 1 552 $ le mois passé.
Ahuntsic-Cartierville se démarque par une offre très large côté loyers, avec des prix qui s’étendent d’environ 925 $ à 3 000 $ par mois. Que ton budget soit serré ou plus confortable, les options ne manquent pas, et tout le monde peut y trouver son compte.
Autre atout majeur de cet arrondissement populaire : sa facilité de déplacement. La ligne orange du métro le traverse du nord au sud et permet de rejoindre le centre-ville sans complications. Ajoute à ça des parcs en quantité, des rues tranquilles et des commerces de quartier bien ancrés dans la vie locale, et le charme du coin devient difficile à ignorer.
Ce que les chiffres révèlent vraiment
L’écart entre le secteur le plus abordable, Saint-Léonard à 1 338 $ par mois, et le plus cher, Ville-Marie à 1 997 $, s’élève plutôt à 659 $ par mois, ce qui représente 7 908 $ de plus par année.
Même si on s’est limité aux logements sous la barre des 3 000 $, ce n’est pas vraiment étonnant de voir Ville-Marie dominer le palmarès, avec sa concentration de condos haut de gamme et de studios de prestige.
