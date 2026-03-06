Tarifs douaniers : Costco promet de te rembourser les frais surchargés depuis janvier 2025
Mais il y a un mais!
Bonne nouvelle pour les personnes qui font régulièrement leur épicerie chez Costco depuis l'entrée en vigueur des divers tarifs douaniers du président américain Donald Trump, en janvier 2025 : l’entreprise promet qu'elle remboursera sa clientèle d'une manière ou d'une autre.
À lire également : Rappel d’une préparation pour bébé vendue chez Costco pour risque d’intoxication alimentaire
C'est du moins ce qu'a laissé sous-entendre le grand patron des entrepôts Costco, Ron Vachris, ce jeudi 5 mars, en marge de la présentation des résultats trimestriels du détaillant.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Costco fait partie des plus de 1 000 entreprises qui ont contesté devant les tribunaux les tarifs douaniers imposés par le résident de la Maison-Blanche, en poste depuis le 20 janvier dernier.
La Cour suprême des États-Unis a récemment invalidé ces tarifs, ce qui pourrait ouvrir la porte à des remboursements pour les entreprises qui les ont payés. Et si Costco reçoit cet argent, l’entreprise promet de le redonner à sa clientèle.
Lors de l'appel avec les investisseurs, Vachris a expliqué que l’entreprise ne sait pas encore si ni quand elle recevra ces remboursements, comme le rapporte le Globe and Mail.
Mais une chose est claire : si l’argent revient dans les coffres de Costco, l’entreprise affirme qu’elle pourrait baisser ses prix pour en faire profiter les consommateurs et consommatrices.
Costco a d’ailleurs déjà réduit les prix de certains produits, comme les textiles, la literie et les articles de cuisine lorsque certains tarifs sur des importations, notamment en provenance de Chine, ont été abaissés, note-t-on.
Ton portefeuille ne peut toutefois pas crier victoire trop vite. Même si la Cour suprême américaine a invalidé les tarifs, on ignore encore si le gouvernement remboursera réellement les entreprises qui ont payé les droits de douane.
Une stratégie pour attirer les clientèles
Dans un contexte où plusieurs personnes cherchent à économiser à l’épicerie, les grandes chaînes comme Costco attirent de plus en plus de clientèles à la recherche de meilleurs prix.
L’entreprise mise notamment sur sa marque maison Kirkland Signature pour offrir des produits moins chers que certaines grandes marques.
Et malgré les pressions économiques, Costco continue de performer. L’entreprise a annoncé un bénéfice net d’environ 2,04 milliards de dollars pour son deuxième trimestre, en hausse par rapport à l’année précédente.
Ses ventes comparables ont aussi augmenté d’environ de 10,1 % au Canada, un signe que les membres continuent de fréquenter les 114 entrepôts canadiens malgré l’inflation.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici LA meilleure huile d'olive à acheter au Costco selon « les accros » au Québec ›
- Est-ce qu’une carte Costco JUSTE pour l'essence peut vraiment te faire économiser? ›
- 8 rabais sur la bouffe au Costco qui te font économiser jusqu'au 16 mars ›
- 13 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en mars 2026 ›