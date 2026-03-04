13 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en mars 2026
Ça risque de te créer des besoins!
En déambulant dans les allées de l'entrepôt Costco, tu peux faire de nouvelles trouvailles d'une visite à l'autre. Si ça peut être dangereux pour ta liste et ton budget à respecter, c'est le meilleur moyen de trouver ton nouvel incontournable, que ce soit du côté des aliments, des vêtements ou des appareils de cuisine et autres.
À lire également : Ce produit de beauté est le vendeur #1 sur Amazon et Costco l’offre pour 29 % moins cher
Afin de te permettre d'avoir une idée de ce qui t'attend lors de tes prochaines courses, voici treize items qui valent le coup d'œil en mars 2026.
Short cargo - GAP
Short cargo GAP à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Alors que l'été approche, tu peux mettre la main sur des shorts amples de la marque GAP, disponibles en plusieurs couleurs au Costco.
Culotte menstruelle taille haute Super Leakproof - Knix
Culotte menstruelle Knix à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 44,99 $
Que tu utilises déjà des culottes menstruelles, ou que ce soit un achat sur ta wish list, sache que tu peux trouver celles de la marque Knix au Costco. Elles sont offertes en style taille haute en paquet de trois couleurs, ce qui est parfait pour commencer ou étoffer ta collection.
Camisole galbante pour femmes - Frank And Oak
Camisole Frank And Oak à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 14,99 $ plutôt que 19,99 $ au moment d'écrire ces lignes
L'entreprise québécoise Frank And Oak, reconnue pour ses vêtements intemporels de qualité, a fermé ses boutiques en 2025, mais des paquets de deux camisoles galbantes de couleurs neutres sont disponibles au Costco. C'est donc l'occasion de faire le plein avant les températures estivales.
Ensemble de paniers vapeur en bambou - Infuse
Ensemble de paniers vapeur Infuse à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Si tu aimes bien te préparer de bons petits plats maison, tu peux trouver cet ensemble de paniers vapeur en bambou avec couvercle au Costco. Idéal pour cuire dumplings, légumes ou poissons tout en conservant leurs saveurs et leur texture, cet ensemble te permet de préparer des plats d’inspiration asiatique directement dans ta cuisine.
Blush liquide hydratant trio - House of Hur
Trio de blush House of Hur à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 28,99 $
La K Beauty continue de gagner en popularité dans le domaine des produits de beauté, et ce blush de marque coréenne disponible au Costco est affiché à 18 $ sur le site THEKSHOP. À 28,99 $ pour trois, c'est une belle aubaine qui se présente à toi.
Amas de bleuet chocolat blanc - Innofoods
Blueberry Clusters au chocolat blanc Innofoods avec croustilles protéinées au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 12,99 $
Le mot de l'année est certainement « protéine » du côté des tendances bien-être en 2025 et 2026. Si tu cherches un snack nutritif, cette option composée de purée de bleuets, de copeaux de noix de coco grillés, de graines croquantes, de croustilles protéinées et enrobée de chocolat blanc crémeux pourrait t'intéresser.
Avec 3 g de protéines par 28 g, ce n'est pas une quantité énorme, mais ça reste une collation à essayer!
Pulpe de durian Musang King - Noble Harvest
Pulpe de durian Musang King Noble Harvest à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 21,99 $
Si tu as consommé du contenu sur les réseaux sociaux dans les dernières années, tu as certainement entendu parler du durian, ce fruit tropical originaire d’Asie du Sud-Est reconnu pour son odeur très puissante et son goût riche, à la fois sucré et légèrement crémeux, qui divise souvent les internautes. Si ta curiosité a déjà été piquée, mais que tu n’as pas encore goûté à cet aliment, tu peux éviter l’étape de le décortiquer et acheter les pulpes déjà prêtes au Costco.
Souliers habillés - Steve Madden
Souliers Steve Madden à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
La saison des mariages approche à grands pas. Alors si tu as plusieurs événements qui demandent une tenue chic dans les prochains mois, tu peux te procurer des souliers Steve Madden à 50 $ à l'entrepôt.
Bonbons ZERO pêche kiwi yuzu - Lotte
Bonbons ZERO Lotte à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
Si tu essaies de couper un peu le sucre sans dire adieu aux petites douceurs, ces bonbons LOTTE ZERO saveur pêche, kiwi et yuzu risquent de te parler. La boîte de 54 sachets individuels est dispo au Costco pour 18,99 $, ce qui est pratique pour en glisser un dans ton sac ou en garder à ton bureau quand l’envie de sucré frappe.
Pasta Cup Cacio e Pepe - Berruto
Pasta Cup Cacio e Pepe Berruto à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18,99 $
On a l'habitude des ramens en pot à mettre au micro-ondes, mais pour faire changement, tu peux opter pour des fettuccini avec sauce au fromage crémeux et poivre. Tu n'as qu'à ajouter de l'eau bouillante ou à avoir accès à un micro-ondes pour un repas sur le pouce.
Sorbetière FastFreeze - Cuisinart
Sorbetière FastFreeze Cuisinart à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 89,99 $
Tu rêves de faire ta propre crème glacée maison sans te compliquer la vie? Cette sorbetière de Cuisinart est dispo au Costco pour 89,99 $. Elle te permet de préparer sorbets, laits frappés et autres douceurs glacées en quelques minutes seulement.
Ensemble ProBio-Cica Set Ultime - SKIN1004
Ensemble ProBio-Cica Set Ultime SKIN1004 à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
Ce coffret SKIN1004, une marque coréenne, te permet de bâtir une routine complète en un seul achat. Il comprend une tonique essence, un sérum, une crème et un soin contour des yeux, soit les étapes clés pour prendre soin de ta peau du nettoyage à l’hydratation.
Veste matelassée à capuchon - DKNY
Veste matelassée DKNY à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 44,99 $
Pour un manteau mi-saison qui a du style sans te ruiner, ce modèle matelassé DKNY repéré au Costco pourrait valoir le détour. Avec son capuchon, sa fermeture éclair pleine longueur et ses poches zippées, il combine côté pratique et look tendance. Une option intéressante pour les journées plus fraîches où tu veux rester au chaud sans sortir ton gros manteau d’hiver.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.