13 des meilleures trouvailles Costco qui valent vraiment le détour en mars 2026

Ça risque de te créer des besoins!

La façade d'un Costco. Droite : Blueberry Clusters au chocolat blanc Innofoods avec croustilles protéinées au Costco.

13 des meilleures trouvailles au Costco en mars 2026.

Paul Gorvett | Dreamstime
Éditrice Junior

En déambulant dans les allées de l'entrepôt Costco, tu peux faire de nouvelles trouvailles d'une visite à l'autre. Si ça peut être dangereux pour ta liste et ton budget à respecter, c'est le meilleur moyen de trouver ton nouvel incontournable, que ce soit du côté des aliments, des vêtements ou des appareils de cuisine et autres.

À lire également : Ce produit de beauté est le vendeur #1 sur Amazon et Costco l’offre pour 29 % moins cher

Afin de te permettre d'avoir une idée de ce qui t'attend lors de tes prochaines courses, voici treize items qui valent le coup d'œil en mars 2026.

Short cargo - GAP

Short cargo blanc GAP pour femme au Costco.

Short cargo GAP à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Alors que l'été approche, tu peux mettre la main sur des shorts amples de la marque GAP, disponibles en plusieurs couleurs au Costco.

Culotte menstruelle taille haute Super Leakproof - Knix

Culotte menstruelle taille haute Super Leakproof Knix r\u00e9utilisable au Costco.

Culotte menstruelle Knix à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 44,99 $

Que tu utilises déjà des culottes menstruelles, ou que ce soit un achat sur ta wish list, sache que tu peux trouver celles de la marque Knix au Costco. Elles sont offertes en style taille haute en paquet de trois couleurs, ce qui est parfait pour commencer ou étoffer ta collection.

Camisole galbante pour femmes - Frank And Oak

Camisole galbante pour femmes Frank And Oak coupe ajust\u00e9e au Costco.

Camisole Frank And Oak à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : En rabais à 14,99 $ plutôt que 19,99 $ au moment d'écrire ces lignes

L'entreprise québécoise Frank And Oak, reconnue pour ses vêtements intemporels de qualité, a fermé ses boutiques en 2025, mais des paquets de deux camisoles galbantes de couleurs neutres sont disponibles au Costco. C'est donc l'occasion de faire le plein avant les températures estivales.

Ensemble de paniers vapeur en bambou - Infuse

Ensemble de paniers vapeur en bambou Infuse avec couvercle au Costco.

Ensemble de paniers vapeur Infuse à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Si tu aimes bien te préparer de bons petits plats maison, tu peux trouver cet ensemble de paniers vapeur en bambou avec couvercle au Costco. Idéal pour cuire dumplings, légumes ou poissons tout en conservant leurs saveurs et leur texture, cet ensemble te permet de préparer des plats d’inspiration asiatique directement dans ta cuisine.

Blush liquide hydratant trio - House of Hur 

Trio de blush House of Hur \u00e0 vendre au Costco.

Trio de blush House of Hur à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 28,99 $

La K Beauty continue de gagner en popularité dans le domaine des produits de beauté, et ce blush de marque coréenne disponible au Costco est affiché à 18 $ sur le site THEKSHOP. À 28,99 $ pour trois, c'est une belle aubaine qui se présente à toi.

Amas de bleuet chocolat blanc - Innofoods

Blueberry Clusters au chocolat blanc Innofoods avec croustilles prot\u00e9in\u00e9es au Costco.

Blueberry Clusters au chocolat blanc Innofoods avec croustilles protéinées au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 12,99 $

Le mot de l'année est certainement « protéine » du côté des tendances bien-être en 2025 et 2026. Si tu cherches un snack nutritif, cette option composée de purée de bleuets, de copeaux de noix de coco grillés, de graines croquantes, de croustilles protéinées et enrobée de chocolat blanc crémeux pourrait t'intéresser.

Avec 3 g de protéines par 28 g, ce n'est pas une quantité énorme, mais ça reste une collation à essayer!

Pulpe de durian Musang King - Noble Harvest

Pulpe de durian Musang King Noble Harvest de Malaisie en bo\u00eete de 400 g au Costco.

Pulpe de durian Musang King Noble Harvest à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 21,99 $

Si tu as consommé du contenu sur les réseaux sociaux dans les dernières années, tu as certainement entendu parler du durian, ce fruit tropical originaire d’Asie du Sud-Est reconnu pour son odeur très puissante et son goût riche, à la fois sucré et légèrement crémeux, qui divise souvent les internautes. Si ta curiosité a déjà été piquée, mais que tu n’as pas encore goûté à cet aliment, tu peux éviter l’étape de le décortiquer et acheter les pulpes déjà prêtes au Costco.

Souliers habillés - Steve Madden

Souliers habill\u00e9s noirs Steve Madden pour homme au Costco.

Souliers Steve Madden à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 49,99 $

La saison des mariages approche à grands pas. Alors si tu as plusieurs événements qui demandent une tenue chic dans les prochains mois, tu peux te procurer des souliers Steve Madden à 50 $ à l'entrepôt.

Bonbons ZERO pêche kiwi yuzu - Lotte

Bonbons ZERO saveur p\u00eache, kiwi et yuzu Lotte en bo\u00eete de 54 sachets au Costco.

Bonbons ZERO Lotte à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 18,99 $

Si tu essaies de couper un peu le sucre sans dire adieu aux petites douceurs, ces bonbons LOTTE ZERO saveur pêche, kiwi et yuzu risquent de te parler. La boîte de 54 sachets individuels est dispo au Costco pour 18,99 $, ce qui est pratique pour en glisser un dans ton sac ou en garder à ton bureau quand l’envie de sucré frappe.

Pasta Cup Cacio e Pepe - Berruto

Pasta Cup Cacio e Pepe Berruto avec sauce au fromage cr\u00e9meux et poivre au Costco.

Pasta Cup Cacio e Pepe Berruto à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 18,99 $

On a l'habitude des ramens en pot à mettre au micro-ondes, mais pour faire changement, tu peux opter pour des fettuccini avec sauce au fromage crémeux et poivre. Tu n'as qu'à ajouter de l'eau bouillante ou à avoir accès à un micro-ondes pour un repas sur le pouce.

Sorbetière FastFreeze - Cuisinart

Sorbeti\u00e8re FastFreeze Cuisinart avec pots de cong\u00e9lation au Costco.

Sorbetière FastFreeze Cuisinart à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 89,99 $

Tu rêves de faire ta propre crème glacée maison sans te compliquer la vie? Cette sorbetière de Cuisinart est dispo au Costco pour 89,99 $. Elle te permet de préparer sorbets, laits frappés et autres douceurs glacées en quelques minutes seulement.

Ensemble ProBio-Cica Set Ultime - SKIN1004

Ensemble ProBio-Cica Set Ultime SKIN1004 avec soins pour le visage au Costco.

Ensemble ProBio-Cica Set Ultime SKIN1004 à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 49,99 $

Ce coffret SKIN1004, une marque coréenne, te permet de bâtir une routine complète en un seul achat. Il comprend une tonique essence, un sérum, une crème et un soin contour des yeux, soit les étapes clés pour prendre soin de ta peau du nettoyage à l’hydratation.

Veste matelassée à capuchon - DKNY

Veste matelass\u00e9e rouge \u00e0 capuchon DKNY pour femme au Costco.

Veste matelassée DKNY à vendre au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 44,99 $

Pour un manteau mi-saison qui a du style sans te ruiner, ce modèle matelassé DKNY repéré au Costco pourrait valoir le détour. Avec son capuchon, sa fermeture éclair pleine longueur et ses poches zippées, il combine côté pratique et look tendance. Une option intéressante pour les journées plus fraîches où tu veux rester au chaud sans sortir ton gros manteau d’hiver.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
costco trouvailles trouvailles costco
Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Dollarama vend des hauts de sport à 5 $ qui coûtent autour de 25 $ chez L’Équipeur

Des marques de sport connues chez Dollarama!? 🤯

Le coût de ton passeport canadien va augmenter dès ce mois-ci et voici quoi savoir

Quand le coût de la vie impacte même ton laissez-passer au reste du monde!🫠

La STM embauche pour des emplois d'été payés de 26,33 $ à 33,75 $/h

Les formations sont payées!

On sait enfin ce qui va remplacer la fermette du Centre de la nature de Laval

Oui, la nouvelle activité va inclure des animaux, mais...

Les heures d'ouverture des magasins vont changer au Québec dès ce mois-ci

Le rêve ou pas de magasiner un samedi soir? 🧐

Les Traîtres 3 : les 22 candidats sont dévoilés et tu vas reconnaître quelques visages

Ça commence bientôt! Être « Insta-famous », est-ce que ça aide dans le manoir? 👀

Jusqu'à 2 400 $ versés ce mois-ci avec le Régime de rentes du Québec : Voici quand

Un bon petit montant pour arrondir les fins de mois!

Impôts: L'ARC offre la déclaration automatique pour «mettre plus d'argent» dans tes poches

C'est gratuit et tu pourrais recevoir un remboursement d'impôt plus généreux. 👀

7 crédits et prestations que les célibataires québécois peuvent toucher ce mois-ci

On parle de centaines, voire de milliers de dollars! 💰

12 aliments incontournables au Bulk Barn qui sont moins chers que chez Maxi

Avec des différences allant jusqu'à 40 $ par 100 g, ça vaut le coup d'œil!