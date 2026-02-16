14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 15 mars
C'est le temps de faire des réserves!
Alors que plus souvent qu'autrement, les circulaires changent chaque semaine dans les épiceries populaires du Québec, chez Costco, les offres peuvent varier. Pour la fin de février et les premières semaines du mois suivant, certaines aubaines sont valides jusqu'au 1er et d'autres jusqu'au 15 mars.
À lire également : Costco offre un ensemble de 45 contenants pour les lunchs pour 59% moins cher qu'au Walmart
On a sélectionné les produits d'épicerie à prix réduit et, pour te permettre de comparer avec tes bannières de prédilection, on a même calculé leur prix par portion. Tu pourras ainsi préparer une liste d'achat avantageuse, sans avoir à faire ce calcul toi-même, pour être encore plus efficace.
Mozzarella râpée pour pizza Kirkland Signature
Mozzarella râpée Kirkland Signature en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais pour 2 x 625 g, du 16 février au 1er mars 2026
Prix par unité : Environ 1,20 $ / 100 g
Offerte en double sac, cette mozzarella râpée convient aux pizzas maison, aux gratins ou aux pâtes au four. La quantité totale de 1,25 kg peut être pratique si tu cuisines souvent ou si tu reçois régulièrement.
Yogourt à boire nanö de iÖGO
Yogourt à boire nanö de iÖGO en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 13,49 $, soit 3,50 $ de rabais pour 24 x 93 ml, du 16 février au 1er mars 2026
Prix par unité : Environ 0,42 $ par bouteille
Pour les collations rapides, ce format de 24 petites bouteilles se glisse facilement dans les boîtes à lunch ou se garde au frigo pour les matins pressés. Les portions individuelles évitent le gaspillage et simplifient le service pour les enfants comme pour les adultes.
Céréales canneberges et amandes croquantes Post
Céréales Post en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais pour 1,4 kg, du 16 février au 1er mars 2026
Prix par unité : Environ 0,57 $ / 100 g
Besoin de céréales? Le mélange de Post associe flocons croustillants, amandes et canneberges séchées pour ajouter du croquant et une touche fruitée au déjeuner. Le format de 1,4 kg peut convenir aux familles ou aux personnes qui en consomment régulièrement avec du lait ou du yogourt. Grâce au rabais en vigueur, le prix au 100 g demeure compétitif comparativement aux boîtes de plus petite taille.
Café original Tim Hortons
Café original Tim Hortons en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 39,99 $ plutôt que 49,99 $, soit 10 $ de rabais pour 80 capsules, du 16 février au 1er mars 2026
Prix par unité : Environ 0,50 $ par capsule
À l'entrepôt, le café original de Tim Hortons est proposé en format de 80 capsules compatibles avec les machines Keurig. Idéal pour les matins pressés, il permet de préparer rapidement une tasse bien chaude. Avec la réduction de 10 $, le coût par portion devient plus avantageux pour une consommation de tous les jours.
Poulet au parmesan Hampton House
Poulet au parmesan Hampton House en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 3 $ de rabais pour 1,2 kg, du 16 février au 1er mars 2026
Prix par unité : Environ 1,00 $ / 100 g
Offert en format familial, ce poulet pané garni de sauce tomate et de fromage se prépare simplement au four. Il peut accompagner des pâtes, du riz ou une salade pour composer un repas complet sans longue préparation.
Frites de patate douce Russet House
Frites de patate douce Russet House en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais pour 2,27 kg, du 16 février au 1er mars 2026
Prix par unité : Environ 0,48 $ / 100 g
Ce grand sac de frites de patate douce peut convenir aux familles ou aux personnes qui aiment cuisiner au four ou à la friteuse à air chaud. La promotion rend le format de 2,27 kg plus accessible si tu en consommes régulièrement.
Fettuccine au poulet et à la sauce alfredo Rana
Fettuccine au poulet Rana en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais pour 1,14 kg, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 1,32 $ / 100 g
Ce plat prêt à chauffer réunit des pâtes fraîches, du poulet et une sauce alfredo crémeuse dans un grand format familial. Il peut dépanner lors des soirs plus chargés où tu veux limiter la préparation tout en servant un repas chaud et consistant.
Boissons gazeuses Les incontournables de Poppi
Boissons gazeuses Poppi en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 20,35 $ taxable plutôt que 27,99 $, soit 8 $ de rabais pour 18 x 355 ml, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 1,13 $ par canette
Si tu cherches une alternative aux sodas traditionnels pour varier les breuvages à la maison, ce coffret de 18 canettes regroupe des saveurs populaires de la marque, connue pour intégrer des ingrédients fonctionnels, comme le vinaigre de cidre de pomme. Le rabais actuel réduit de façon notable le coût par canette, c'est donc le bon moment de les essayer!
Mini hummus traditionnel Fontaine Santé
Mini hummus traditionnel Fontaine Santé en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais pour 24 x 57 g, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 0,33 $ par portion
Ces mini portions individuelles de hummus sont faciles à glisser dans les boîtes à lunch ou à servir en collation avec des légumes et des craquelins. Avec le rabais appliqué, le coût par portion reste relativement bas pour un produit prêt à manger.
Barres de crème glacée à la vanille enrobées de chocolat au lait aux amandes Häagen-Dazs
Barres de crème glacée Häagen-Dazs en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,99 $ taxable plutôt que 13,99 $, soit 3 $ de rabais pour 9 x 88 ml, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 1,22 $ par barre
Les barres Häagen-Dazs combinent une crème glacée à la vanille et un enrobage de chocolat au lait parsemé d’amandes. Le format de neuf portions individuelles peut convenir pour les desserts de fin de semaine ou pour avoir une option déjà prête au congélateur, histoire de combler les becs sucrés à tout moment.
Grains de café entiers Crema E Aroma de LavAzza
Grains de café LavAzza en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 19,99 $ plutôt que 24,99 $, soit 5 $ de rabais pour 1 kg, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 2 $ / 100 g
Ce mélange de grains entiers est reconnu pour sa texture riche et sa crema onctueuse, idéale pour les amateurs et amatrices d’espresso. Il offre un profil équilibré qui se prête aussi bien aux lattés qu’au café noir plus corsé. Avec le rabais en cours, le format de 1 kg peut représenter une option avantageuse si tu consommes du café quotidiennement et que tu préfères moudre tes grains juste avant l’infusion.
Raisins secs biologiques de la Californie Sun-Maid
Raisins secs biologiques Sun-Maid en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,99 $ plutôt que 18,99 $, soit 4 $ de rabais pour 2 x 907 g, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 0,83 $ / 100 g
Présentés en format double, ces raisins secs biologiques cultivés en Californie peuvent servir autant pour les collations que pour la cuisson. Ils s’ajoutent facilement aux lunchs, aux céréales, aux salades ou aux recettes de muffins et de barres maison.
Tzatziki Skotidakis
Tzatziki Skotidakis en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 7,99 $ plutôt que 9,99 $, soit 2 $ de rabais pour 2 x 454 g, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 0,88 $ / 100 g
Préparé à base de yogourt grec et de concombre, ce tzatziki peut servir autant comme trempette que comme garniture dans des wraps, des bols ou des assiettes de type méditerranéen. Le format double peut être pratique si tu reçois ou si tu l’utilises régulièrement dans tes repas.
Bols de ramen Nongshim Tonkotsu
Bols de ramen Nongshim en rabais chez Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 15,99 $, soit 4 $ de rabais pour 6 x 101 g, du 16 février au 15 mars 2026
Prix par unité : Environ 2,00 $ par bol
En allant au Costco, tu peux mettre la mains sur des bols individuels qui offrent une soupe de style tonkotsu inspirée de la cuisine japonaise, avec nouilles et bouillon riche. Chaque portion se prépare rapidement, ce qui peut dépanner pour un lunch au bureau ou un souper improvisé. Le rabais actuel fait baisser le coût par bol, ce qui peut valoir le coup si tu aimes garder des repas faciles à portée de main.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
