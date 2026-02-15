Un concept de jeu d'évasion avec 30 salles à réussir en 90 min débarque à Montréal
Attention aux fans de jeu d'évasion, un nouveau défi arrive!
Une nouvelle expérience immersive débarque à Montréal et elle risque de faire monter le niveau de tes sorties en gang. Prison Island, un jeu d'évasion, mais version action, s’installe bientôt en ville et ça promet 90 minutes de fun intense. Au lieu de tenter de t’échapper d’une salle, toi et ton équipe devrez affronter plus de 30 cellules thématiques remplies de défis physiques et mentaux. Oui, plus de 30.
Le principe est simple : tu formes une équipe de 2 à 5 joueurs et joueuses, alors que vous devez accumuler le plus de points possible. Chaque cellule propose une épreuve différente. Certaines misent sur l’équilibre et l’agilité, d’autres sur la logique, la rapidité d’esprit ou la coordination. L’idée, c’est de collaborer efficacement et de gérer ton temps comme un.e pro pour grimper au classement avant la fin du chrono.
Que ce soit pour une sortie entre ami.e.s, une activité en famille, un anniversaire ou même un événement de team-building avec tes collègues, le concept est pensé pour rassembler. L’expérience est accessible dès 7 ans. À noter que, pour les équipes sans adulte de 18 ans et plus, tous les participant.e.s doivent avoir au moins 14 ans.
Côté logistique, l’aventure se déroulera aux Cours du Roi sur la rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal. Le lieu est accessible aux personnes en fauteuil roulant, bien que certains défis puissent ne pas convenir aux personnes à mobilité réduite.
La date d’ouverture officielle n’a pas encore été annoncée. En attendant, il est déjà possible de s’inscrire à la liste d’attente pour bénéficier d’un accès anticipé exclusif avant l’ouverture de la vente générale. Si tu veux être parmi les premier.e.s à réserver ta plage horaire, ça vaut la peine de t’y inscrire.
Bref, si tu as l’esprit d’équipe, un petit côté compétitif et l’envie de tester tes limites, Prison Island Montréal pourrait bien devenir ta prochaine obsession. Reste à voir si ton équipe parviendra à conquérir l’île.
Prison Island à Montréal
Prix : À venir
Quand : À venir
Adresse : Les Cours du Roi - 1231, rue Ste-Catherine O., Montréal, QC
Accessibilité : Accessible aux personnes en fauteuil roulant, bien que certains défis puissent ne pas convenir aux personnes à mobilité réduite.
