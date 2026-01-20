Un parcours inspiré de Fort Boyard ouvre très bientôt ses portes sur la Rive-Sud de Montréal

Plusieurs défis à réussir en 70 minutes, ça de dit?

La porte d'entrée de l'activité Héros Inc. Droite : Un exemple d'activités du parcours Héros Inc.

Héros Inc, parcours inspiré de Fort Boyard, ouvre ses portes sur la Rive-Sud de Montréal.

Héros Inc | Courtoisie
Éditrice Junior

Si tu aimes les expériences immersives autant que les défis physiques, une nouveauté qui arrive sur la Rive-Sud de Montréal en 2026 risque d’attirer ton attention. Héros Inc s’apprête à ouvrir ses portes à Brossard et promet une activité inspirée de concepts populaires comme Fort Boyard et Ninja Warrior. Il s’agit d'un jeu d’action, un concept qui connaît déjà du succès en France sous la bannière Team Break.

À lire également : Ce festival d'hiver débarque à Brossard avec activités, DJs et spectacles GRATUITS

Si tu fais partie de celles et ceux qui ont connu le Fort Angrignon avant sa fermeture en 2011, cette nouvelle expérience pourrait te rappeler de bons souvenirs. On y retrouvera des défis variés, accessibles, mais suffisamment intenses pour faire monter l’adrénaline, le tout dans une ambiance immersive et chevaleresque qui donne l’impression d’entrer dans un autre univers.

@herosinc

Réponse à @e.m.i.l.i.e.🇨🇦 ENFIN les premières images des constructions d’Heros Inc! Les vidéos datent de mi-décembre, les travaux ont grandement avancés depuis. 😎 On vous en dévoile encore plus bientôt! #actiongame #jeudaction #activitebrossard #fortangrignon #nouveautebrossard

Le concept est simple : en équipe de deux à six personnes, tu devras compléter un parcours composé de sept salles distinctes, chacune proposant une épreuve technique ou physique différente. Le but n’est pas seulement de réussir les défis, mais surtout d’accumuler un maximum de points en 70 minutes. À la fin de l’expérience, une salle équipée de douze caméras prendra une photo simultanée de ton équipe, histoire de repartir avec un souvenir digne des héros et héroïnes que vous aurez incarné.e.s le temps du parcours.

Bonne nouvelle pour les familles, l’activité est accessible dès l’âge de huit ans, sans limite maximale. Les épreuves peuvent être adaptées selon la condition physique du groupe, ce qui rend l’expérience inclusive et accessible, même si tu n’es pas un.e athlète de haut niveau.

Côté prix, les billets individuels vont varier selon la journée choisie. Le mercredi, une option à petit prix sera offerte à 19 $. Les jeudis et vendredis, le tarif sera de 24,25 $ par personne, tandis que les fins de semaine, jours fériés et congés scolaires, le prix sera de 30,50 $. Une formule spéciale famille pour quatre personnes sera aussi disponible, au coût de 80 $ en semaine et 100 $ les jours plus achalandés. L’expérience prendra place au Mail Champlain, dans l’espace du Clip ’n climb Brossard, sur une superficie impressionnante de 6 000 pieds carrés.

L'ouverture est prévue juste à temps pour la relâche, et les détails exacts seront confirmés sous peu sur leurs réseaux sociaux, alors garde l'œil ouvert pour savoir quand tu pourras aller relever le défi.

Héros Inc

Prix : À partir de 19 $ par personne

Quand : Ouverture prévue avant la semaine de relâche 2026

Adresse : Clip ’n climb Brossard - 2151, boul. Lapinière, local F56, Brossard, QC

Page Tiktok de Héros Inc

La photo de couverture de droite est utilisée à titre indicatif seulement.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

