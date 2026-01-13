Ce festival d'hiver débarque à Brossard avec activités, DJs et spectacles GRATUITS
Ça s'annonce WOW!
Si tu avais besoin d’une bonne raison de sortir de chez toi en plein mois de février, la voilà. Un festival hivernal gratuit débarque à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, et promet deux jours remplis d’animations, de musique et de découvertes, peu importe ton âge, ou avec qui tu viens.
Les 7 et 8 février 2026, la place de la Gare devient le point de rassemblement pour le Fest-Hiver de Brossard. Eh oui, alors que l'événement se déroulait en partie au parc Sorbonne dans les dernières années, c'est maintenant cette nouvelle adresse qui se métamorphose en espace festif extérieur où se croisent spectacles de cirque, performances musicales et activités ludiques, le tout dans une ambiance conviviale typiquement hivernale.
Le cirque sera notamment à l’honneur avec Les Ramoneurs, qui proposent une performance festive mêlant acrobaties, jonglerie et personnages hauts en couleur. De son côté, Flip Fabrique arrive avec SIROP, un spectacle rythmé inspiré du temps des sucres, pensé pour émerveiller autant les enfants que les adultes.
La musique occupe aussi une place centrale pendant le week-end. Samedi en après-midi, DJ Shortcut s’installe derrière les platines pour faire bouger la foule avec un mélange de hip hop et de classiques revisités. En soirée, c’est Mike Demero qui prend le relais avec un set électro-pop entraînant, parfait pour réchauffer l’atmosphère et prolonger la fête sous les étoiles.
Entre deux spectacles, impossible de s’ennuyer. Sculptures sur glace, slingshot géant, jonglerie d’hiver, batailles de boules de neige, méga parcours et jeux géants attendent les participant.e.s. Les plus téméraires pourront essayer les trottinettes des neiges ou les vélos surdimensionnés, tandis qu’une cabane à sucre urbaine sera aussi accessible pour une pause gourmande (payante).
En résumé, le Fest-Hiver de Brossard coche toutes les cases pour un week-end d’hiver réussi, sans billet à acheter, juste à s’habiller chaudement et à profiter de l’ambiance.
Fest-Hiver 2026 à Brossard
Prix : Gratuit
Quand : Le 7 février de 13 h à 21 h 30 et le 8 février de 13 h à 16 h
Adresses : Place de la Gare - 3300, boul. de l’Éclipse, Brossard, QC
Accessibilité : Sites extérieurs sujets aux conditions climatiques hivernales
