Ce jeu d’évasion hyper réaliste à Laval est #1 au monde et tu passes 2 h 30 dans un cirque

Un personnage du jeu d'évasion Cirque Magnifico à Laval. Droite : Le décor du jeu d'évasion Cirque Magnifico d'Escaparium Laval.

Un jeu d'évasion de Laval qui te plonge dans une aventure digne d'un film est #1 au monde.

L'industrie du jeu d'évasion ne cesse d'évoluer au Québec, et une salle ouverte en 2024 à Laval vient de se hisser au sommet du palmarès mondial du Top Escape Rooms Project Enthusiasts' Choice Award pour une deuxième année consécutive. Ce classement prestigieux est établi par plus de 1 740 expert.e.s, un titre réservé à ceux et celles ayant testé au moins 200 salles. Parmi les 1 185 scénarios évalués cette année, c'est Le Cirque Magnifico d'Escaparium Laval qui a décroché la première position.

Bien plus qu'un escape room traditionnel, cette aventure de deux heures et demie te plonge dans l'univers d'un cirque fantastique où tu deviens le héros ou l'héroïne d'une histoire immersive et envoûtante. Une expérience à inscrire d'urgence sur ta bucket list si tu veux un peu plus d'adrénaline qu'un jeu qui te fait ouvrir 1001 cadenas.

Avec un investissement de plus de 1,2 million de dollars et 18 mois de construction, plusieurs éléments ont été réunis pour donner vie à ce concept québécois unique en son genre. Entre les décors spectaculaires, les comédien.ne.s (au moins trois) qui font avancer l'intrigue et un récit qui te plonge dans un univers rocambolesque, tu auras du mal à trouver une expérience aussi exaltante. Tu oublieras presque que tu es dans un jeu, tellement c'est immersif et le jeu des acteur.trice.s est excellent.

En entrevue avec Narcity, Jonathan Driscoll, propriétaire d'Escaparium, a confié que ce scénario est né des apprentissages accumulés par lui-même et son équipe à travers des activités immersives découvertes aux quatre coins du monde. Selon lui, cette création sera difficile à surpasser dans les années à venir.

Si tu te demandes un peu à quoi t'attendre, sache que c'est le film The Greatest Showman (Le Maître de la scène au Québec) qui a inspiré ce jeu. Cependant, l'évolution du projet l'a mené dans sa propre direction.

Avant de réserver, sache que le propriétaire affirme que, même parmi les gens qui apprécient habituellement moins le fait d'avoir des acteurs et actrices dans leurs aventures, plusieurs auraient changé d'avis à la suite de leur visite au Cirque Magnifico. Puisque ce mélange entre jeu d'évasion, pièce de théâtre et expérience immersive est très élaboré, il est recommandé d'avoir quelques salles derrière la cravate avant d'y participer. Pas besoin d'en avoir fait des dizaines, mais ce n'est pas le bon choix pour une première fois.

On ne parle pas d'un jeu où tu dois ouvrir cadenas après cadenas ou te creuser les méninges au point de tourner en rond. Les énigmes sont faites pour avoir du plaisir et surtout, raconter une histoire dans laquelle tu joues un rôle des plus importants :

« Tu vis un film, t'es pas là pour faire des énigmes dans un décor, tu es vraiment là pour vivre une aventure avec des personnages, puis tu ne vas jamais être aussi investi [...] que dans ce jeu-là. C'est pour ça qu'il se démarque beaucoup des autres. La particularité des détails... il n'y a rien qui te sort de l'immersion! C'est quelque chose de mémorable que vous n'allez jamais oublier », explique M. Driscoll.

Côté prix, attention, car tu pourrais faire le saut. À 169,99 $ par personne, ce n'est pas donné, mais n'oublie pas que tu passes plus de deux heures dans une production incluant des artistes sur place, des décors uniques faits au Québec... et que c'est la mieux classée au monde selon les fans! C'est sûr que c'est un investissement, mais si tu cherches une sortie pas comme les autres, c'est l'endroit à visiter.

Cirque Magnifico d'Escaparium Laval : Le jeu #1 au monde

Prix : 169,99 $ par personne | Quatre à six joueur.euses

Adresse : Escaparium Laval - 5545, boul. des Rossignols, Laval, QC

Accessibilité : Niveau physique indiqué à 3 sur 4

Site Internet d'Escaparium Laval

Cet entretien a été édité et condensé afin de le rendre plus clair.

* Cet article, originalement écrit en 2025, a été mis à jour.

