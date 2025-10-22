Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

7 choses à faire à Montréal ce week-end pour impressionner ta date ou ta gang

Frissons et plaisirs seront au rendez-vous!

Une personne devant une structure illuminée. Droite : Le Festival SPASM.

7 choses à faire à Montréal ce week-end du 24 au 26 octobre.

@helene_ba_75 | Instagram, Festival SPASM | Facebook
Éditrice Junior

Que ce soit en famille, avec ta date ou en compagnie de tes ami.e.s, ton week-end à Montréal s’annonce des plus amusants. Au lieu de faire la même chose que d’habitude, on te propose sept activités originales à essayer en ville. Selon ton budget, tu peux opter pour des sorties plus dépensières ou littéralement gratuites.

À lire également : 7 maisons hantées et activités d'horreur à Montréal et environs pour te glacer le sang

Spectacles, labyrinthe, films spooky, parcours illuminés, expériences immersives : tu as l’embarras du choix. Et le plus beau dans tout ça, c’est que tu risques bien d’impressionner tes accompagnateurs et accompagnatrices avec cette sélection qui sort de la routine.

Te perdre dans un labyrinthe

Prix : 19,75 $ à 22,75 $ par enfant, 23,75 $ par adulte, forfaits familiaux à partir de 58,75 $ pour trois

Quand : Tous les week-ends du mois et jours fériés jusqu'au 2 novembre 2025, de 11 h à 17 h 30

Adresse : Hangar 16 à l'entrée quai de l’Horloge - 360, rue de la Commune E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le SOS Labyrinthe du Vieux-Port se met à l’heure de l’Halloween et promet une expérience thématique parfaitement spooky. Alors que chaque tournant réserve une surprise, il faut résoudre un mystère et trouver la sortie, à travers les allées décorées pour l'occasion. Les participant.e.s peuvent même se costumer pour rendre l’aventure encore plus amusante. Si tu veux vivre un moment aussi drôle qu’effrayant, c’est le moment d’y aller avant que la saison des frissons prenne fin.

Accessibilité : L’attraction se situe au 2e étage et n’est accessible que par un escalier.

Site Internet de SOS Labyrinthe

Affronter des démons

Prix : Entre 30 $ et 40 $ par personne, selon la taille du groupe

Durée : 60 minutes

Nombre de personnes : Deux à six

Adresse : A/Maze Hochelaga - 4279, rue Ontario E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une expérience immersive qui donne des frissons, tu peux réserver un jeu d’évasion qui te met dans la peau d’un.e expert.e en phénomènes paranormaux qui, avec son groupe, doit élucider le mystère de la « maison du diable ». Si faire face à des démons est exactement ce que tu avais en tête pour ton week-end, ne tarde pas à organiser ta sortie!

Site Internet de A/Maze Entertainment

Aller voir une comédie des horreurs

Prix : 60 $ par personne

Quand : Plusieurs représentations jusqu'au 1er novembre 2025

Adresse : La TOHU - 2345, rue Jarry E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Vampires, horreur gothique et humour noir se rencontrent dans la pièce de théâtre immersive Dracula, une comédie des horreurs. Réservée aux spectateurs et spectatrices de douze ans et plus, cette mise en scène offre une « fusion inédite entre suspense, sensualité et éclats de rire » qui reprend le récit classique du vampire le plus populaire au monde, avec des twists qui promettent une expérience pas comme les autres. Tu peux donc opter pour une sortie bien spéciale afin d’occuper ton week-end!

Site Internet de la TOHU

Profiter des décors d'automne à Festilumi

Prix : À partir de 22,95 $ par adulte et 14,95 $ par enfant

Quand : Sous réservation

Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, Festilumi t’invite à plonger dans une ambiance d’Halloween. Entre décors hantés, arche de citrouilles et mélodies tirées des grands classiques d’épouvante, chaque recoin du parcours te transporte dans l’esprit du mois d’octobre.

En te promenant à travers ses treize univers thématiques illuminés par plus de 20 millions de lumières, tu découvriras un décor à la fois mystérieux et féérique, parfait pour profiter des soirées d’automne.

Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.

Site Internet de Festilumi

Regarder des courts métrages étranges au Festival SPASM 

Prix : 20 $ par personne

Quand : Le 24 octobre 2025 de 19 h à 23 h 30

Adresse : Théâtre Plaza - 6505, rue St-Hubert, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 1er novembre, le Festival SPASM célèbre le cinéma de genre avec des courts métrages drôles, tordus, effrayants et spectaculaires. Ce week-end, tu peux assister à une programmation double présentant Les Inclassables et Cabaret TRASH. Avec le premier, attends-toi à des créations aussi sensibles qu’horrifiques ou terrifiantes, tandis que la seconde partie de la soirée mettra de l’avant des gags osés, des situations extrêmes et bien plus encore pour te faire rire.

Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulant et aux poussettes.

Site Internet du Festival SPASM

Aller à un grosse chasse aux bonbons

Prix : Gratuit

Quand : Le vendredi 24 octobre 2025

Adresse : Rue Notre-Dame - Entre la 6e et la 18e avenue, Montréal, QV

Pourquoi tu dois y aller : La grande chasse aux bonbons sur la rue Notre-Dame, c'est plus de 40 commerçants et commerçantes qui distribuent des bonbons d'Halloween dans des décors spooky. Cela dit, ce n'est pas tout. Des animations et spectacles pour toute la famille sont au programme histoire de vraiment te faire plonger dans l'ambiance du mois de l'épouvante.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Page Facebook de l'événement

Découvrir une rue pleine de festivités d'Halloween

Prix : Gratuit

Quand : Du 24 au 26 octobre 2025

Adresse : Promenade Masson - 5349, 4e Avenue, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Hall hanté, visite de cimetière, tunnel des mystères, personnages effrayants, zombies, acrobates, bonbons et concours : voilà ce qui t’attend aux festivités de Massonloween. Pour célébrer l’Halloween d’avance, la Promenade Masson t’invite à enfiler ton costume et à profiter des petits plaisirs de cette fête tant aimée des jeunes et des moins jeunes.

Durant trois jours, des installations qui donnent des frissons, des créatures inquiétantes et beaucoup de fun seront au rendez-vous.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la Promenade Masson

La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.

From Your Site Articles
activités à montréalactivités gratuites à montréalquoi faire le week-end à montréal
MontréalCanadaChoses à faireQuébecChoses à faire

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)

Pourquoi ne pas commencer à donner de l'argent aux gagnants s'ils vendent tous leur prix?

Voici les 16 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

Non, le numéro 1 n’est ni la finance, le droit ou la médecine.

Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés

Vérifie tes armoires, et jette ça!

Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir

Jamais deux sans trois. 🥴

Il y a un père Noël sur cette nouvelle pièce de monnaie canadienne (oui, pour vrai)

Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨

Voici le salaire idéal pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025

Près de 30 000 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus dispendieux.

La première neige pourrait tomber au Québec avant l'Halloween : voici où et quand

As-tu tes pneus d'hiver d'installés?

Tu peux aller voir les Canadiens pour moins de 59$ avec bouffe gratuite si tu es aux études

C'est moins cher qu'une soirée au resto! 🔥

Ces 43 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec

Saucisses, fromage, salade de chou de marque populaire, granola, pistaches...Vérifie ton frigo!

Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir

Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫