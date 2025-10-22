7 choses à faire à Montréal ce week-end pour impressionner ta date ou ta gang
Frissons et plaisirs seront au rendez-vous!
Que ce soit en famille, avec ta date ou en compagnie de tes ami.e.s, ton week-end à Montréal s’annonce des plus amusants. Au lieu de faire la même chose que d’habitude, on te propose sept activités originales à essayer en ville. Selon ton budget, tu peux opter pour des sorties plus dépensières ou littéralement gratuites.
Spectacles, labyrinthe, films spooky, parcours illuminés, expériences immersives : tu as l’embarras du choix. Et le plus beau dans tout ça, c’est que tu risques bien d’impressionner tes accompagnateurs et accompagnatrices avec cette sélection qui sort de la routine.
Te perdre dans un labyrinthe
Prix : 19,75 $ à 22,75 $ par enfant, 23,75 $ par adulte, forfaits familiaux à partir de 58,75 $ pour trois
Quand : Tous les week-ends du mois et jours fériés jusqu'au 2 novembre 2025, de 11 h à 17 h 30
Adresse : Hangar 16 à l'entrée quai de l’Horloge - 360, rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le SOS Labyrinthe du Vieux-Port se met à l’heure de l’Halloween et promet une expérience thématique parfaitement spooky. Alors que chaque tournant réserve une surprise, il faut résoudre un mystère et trouver la sortie, à travers les allées décorées pour l'occasion. Les participant.e.s peuvent même se costumer pour rendre l’aventure encore plus amusante. Si tu veux vivre un moment aussi drôle qu’effrayant, c’est le moment d’y aller avant que la saison des frissons prenne fin.
Accessibilité : L’attraction se situe au 2e étage et n’est accessible que par un escalier.
Affronter des démons
Prix : Entre 30 $ et 40 $ par personne, selon la taille du groupe
Durée : 60 minutes
Nombre de personnes : Deux à six
Adresse : A/Maze Hochelaga - 4279, rue Ontario E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une expérience immersive qui donne des frissons, tu peux réserver un jeu d’évasion qui te met dans la peau d’un.e expert.e en phénomènes paranormaux qui, avec son groupe, doit élucider le mystère de la « maison du diable ». Si faire face à des démons est exactement ce que tu avais en tête pour ton week-end, ne tarde pas à organiser ta sortie!
Aller voir une comédie des horreurs
Prix : 60 $ par personne
Quand : Plusieurs représentations jusqu'au 1er novembre 2025
Adresse : La TOHU - 2345, rue Jarry E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Vampires, horreur gothique et humour noir se rencontrent dans la pièce de théâtre immersive Dracula, une comédie des horreurs. Réservée aux spectateurs et spectatrices de douze ans et plus, cette mise en scène offre une « fusion inédite entre suspense, sensualité et éclats de rire » qui reprend le récit classique du vampire le plus populaire au monde, avec des twists qui promettent une expérience pas comme les autres. Tu peux donc opter pour une sortie bien spéciale afin d’occuper ton week-end!
Profiter des décors d'automne à Festilumi
Prix : À partir de 22,95 $ par adulte et 14,95 $ par enfant
Quand : Sous réservation
Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À Montréal, Festilumi t’invite à plonger dans une ambiance d’Halloween. Entre décors hantés, arche de citrouilles et mélodies tirées des grands classiques d’épouvante, chaque recoin du parcours te transporte dans l’esprit du mois d’octobre.
En te promenant à travers ses treize univers thématiques illuminés par plus de 20 millions de lumières, tu découvriras un décor à la fois mystérieux et féérique, parfait pour profiter des soirées d’automne.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.
Regarder des courts métrages étranges au Festival SPASM
Prix : 20 $ par personne
Quand : Le 24 octobre 2025 de 19 h à 23 h 30
Adresse : Théâtre Plaza - 6505, rue St-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Jusqu’au 1er novembre, le Festival SPASM célèbre le cinéma de genre avec des courts métrages drôles, tordus, effrayants et spectaculaires. Ce week-end, tu peux assister à une programmation double présentant Les Inclassables et Cabaret TRASH. Avec le premier, attends-toi à des créations aussi sensibles qu’horrifiques ou terrifiantes, tandis que la seconde partie de la soirée mettra de l’avant des gags osés, des situations extrêmes et bien plus encore pour te faire rire.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulant et aux poussettes.
Aller à un grosse chasse aux bonbons
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 24 octobre 2025
Adresse : Rue Notre-Dame - Entre la 6e et la 18e avenue, Montréal, QV
Pourquoi tu dois y aller : La grande chasse aux bonbons sur la rue Notre-Dame, c'est plus de 40 commerçants et commerçantes qui distribuent des bonbons d'Halloween dans des décors spooky. Cela dit, ce n'est pas tout. Des animations et spectacles pour toute la famille sont au programme histoire de vraiment te faire plonger dans l'ambiance du mois de l'épouvante.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Découvrir une rue pleine de festivités d'Halloween
Prix : Gratuit
Quand : Du 24 au 26 octobre 2025
Adresse : Promenade Masson - 5349, 4e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Hall hanté, visite de cimetière, tunnel des mystères, personnages effrayants, zombies, acrobates, bonbons et concours : voilà ce qui t’attend aux festivités de Massonloween. Pour célébrer l’Halloween d’avance, la Promenade Masson t’invite à enfiler ton costume et à profiter des petits plaisirs de cette fête tant aimée des jeunes et des moins jeunes.
Durant trois jours, des installations qui donnent des frissons, des créatures inquiétantes et beaucoup de fun seront au rendez-vous.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
