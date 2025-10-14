Les Randolph te plongent dans le noir pour une soirée 14 ans+ digne d’un film d’horreur à 9$
Jeu immersif + frissons = OUI!
Tu cherches une activité d’Halloween qui va vraiment te glacer le sang au Québec? En octobre, les pubs Randolph vont se transformer en lieux hantés pour accueillir Hantise, un tout nouveau jeu d’horreur immersif qui promet une soirée aussi mystérieuse que palpitante.
À lire également : Ce labyrinthe de nuit près de Laval est digne d'un cauchemar avec ses créatures terrifiantes
Ici, pas de Loups-Garous ni de dés à lancer : Hantise est une expérience coopérative où les participant.e.s doivent unir leurs forces pour survivre. Une personne incarne le Maître de cérémonie, pendant que les autres deviennent des médiums plongés dans une noirceur totale.
Ainsi, le mercredi 29 octobre, ton groupe et toi aurez sept tours pour accomplir une série de rituels et tenter de repousser un esprit maléfique avant qu’il ne prenne le contrôle. À chaque manche, certain.e.s joueur.euse.s seront possédé.e.s, tandis que d’autres devront risquer gros pour tenter de les sauver.
Tout se déroule dans une ambiance lugubre, éclairée seulement par la lueur vacillante de ton téléphone. Chaque son, chaque geste et chaque silence te rapproche un peu plus du dénouement. Le suspense est constant et la tension, palpable du début à la fin : Hantise brouille la ligne entre jeu et réalité pour ton plaisir.
La soirée se déroulera dans tous les Randolph Pubs Ludiques, à 18 h et 20 h, avec réservation obligatoire. Tu peux t’inscrire seul.e ou en petit groupe : les équipes seront formées sur place pour affronter « l’Esprit ».
Et si tu veux vivre l’expérience à la maison, tu peux aussi te procurer Hantise dès maintenant sur randolph.ca au prix de 31,99 $. Un jeu à la fois immersif, terrifiant et amusant? OUI!
Soirée Hantise – Jeu d’horreur Immersif aux Randolph Pubs Ludiques
Prix : 9 $ plus taxes pour la soirée (14 ans et plus, 18 ans au Centropolis et au Quartier latin) | 31,99 $ pour le jeu
Quand : Le mercredi 29 octobre 2025, à 18 h et 20 h
Adresse : Tous les Randolph Pubs Ludiques
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
