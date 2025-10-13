Tu peux recevoir 200 $ cette semaine au Québec avec cette prestation fédérale
Un versement qui redonnera un coup de pouce à ton budget!
Tu vis avec un handicap au Canada? Une aide financière pourrait bien tomber dans ton compte bancaire cette semaine, grâce à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada, lancée cet été pour soulager les budgets des personnes en situation de handicap.
Cette prestation fédérale s'adresse spécifiquement aux personnes handicapées âgées de 18 à 64 ans qui détiennent déjà l'approbation du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). C'est un versement mensuel de 200 $ qui peut vraiment faire la différence dans ton quotidien.
Le prochain paiement arrive justement cette semaine et, si ta demande a été acceptée récemment et que tu étais éligible dès juillet, tu pourrais même recevoir un versement rétroactif pouvant atteindre jusqu'à 600 $ pour compenser les mois précédents.
Qui peut recevoir cette prestation?
Pour avoir droit à cette aide financière fédérale, tu dois répondre à ces critères :
- Avoir entre 18 et 64 ans;
- Résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus pour 2024;
- Détenir un crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) valide.
Du côté du statut légal, il faut être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite selon la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire présent.e au pays depuis au moins 18 mois.
À noter : les personnes qui purgent une sentence de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral ne peuvent pas bénéficier de la prestation durant leur incarcération, sauf pour le premier et le dernier mois de leur peine.
Quel montant vas-tu recevoir?
Le montant de cette prestation canadienne varie selon ton revenu annuel. Le maximum est de 200 $ par mois (soit 2 400 $ par année), et ce montant est indexé à l'inflation. Voici comment ça se calcule selon ta situation familiale :
Si tu vis seul.e
- Avec un revenu net rajusté de 23 000 $ ou moins, tu reçois le montant maximal de 200 $. Tu touches aussi le plein montant si tu gagnes jusqu'à 33 000 $ avec au moins 10 000 $ provenant d'un emploi. La prestation diminue graduellement et cesse complètement si ton revenu atteint 45 000 $.
Si tu es en couple et seul.e ton/ta partenaire est admissible
- Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, c'est le montant complet. Si vous gagnez jusqu'à 46 500 $ dont 14 000 $ de revenus d'emploi, vous recevez aussi le plein montant. La prestation s'arrête à 58 500 $ de revenus familiaux.
Si vous êtes deux personnes admissibles dans le couple
- Vous pouvez chacun.e toucher 200 $ mensuels si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu'à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d'emploi. La prestation se termine à 70 500 $.
Comment présenter ta demande?
Si tu réponds aux critères d'admissibilité, tu as probablement reçu une invitation par la poste incluant un code d'accès à six chiffres. Ce code te permet de soumettre ta demande en ligne sur le portail de Service Canada en quelques minutes seulement.
Assure-toi d'avoir ton numéro d'assurance sociale (NAS) et une preuve de ton statut légal au Canada sous la main. Si tu fournis tes coordonnées bancaires dans ta demande, l'argent sera déposé directement dans ton compte — c'est beaucoup plus rapide qu'un chèque postal!
Tu n'as pas reçu de lettre d'invitation? Aucun problème. Tu peux quand même faire ta demande en ligne, par téléphone, par la poste ou en te présentant directement dans un bureau de Service Canada. Garde tes documents fiscaux de 2024 et ton adresse actuelle à portée de main.
Quelles sont les prochaines dates de versement?
Les paiements de la PCPH sont effectués chaque troisième jeudi du mois. Voici les dates à inscrire dans ton agenda :
- Ce jeudi 16 octobre 2025
- Jeudi 20 novembre 2025
- Jeudi 18 décembre 2025
- Jeudi 15 janvier 2026
Note bien ces dates pour ne pas manquer tes versements mensuels. C'est toujours agréable de voir cet argent arriver dans ton compte!
Besoin de plus d'informations sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées? Tous les détails sont disponibles ici.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
