7 prestations que les personnes âgées ou retraitées peuvent recevoir ce mois-ci au Québec
Une petite aide financière, ça se prend bien! 💰
En octobre 2025, plusieurs aides financières sont disponibles pour les personnes âgées et retraitées au Québec. Que tu aies 60, 65 ou 75 ans, différentes prestations peuvent t'aider à boucler ton budget. Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec proposent ce mois-ci une panoplie de prestations et de crédits d'impôt pour soutenir les aîné.e.s dans la province. Certains programmes s'adressent exclusivement aux personnes âgées, qu'elles soient toujours au travail ou déjà à la retraite.
Recevoir un coup de pouce financier, ça n'a pas d'âge. Par contre, ces dépôts directs dans ton compte ne tombent pas du ciel : il faut que ta situation personnelle ou familiale respecte les critères d'admissibilité et, dans certains cas, que tu fasses une demande officielle.
Avec l'inflation qui continue d'affecter le coût de la vie, plusieurs de ces prestations ont été indexées pour mieux refléter la réalité économique des retraité.e.s au Québec.
Voici sept programmes qui pourraient alléger ton budget ce mois-ci. Tu peux vérifier ton admissibilité directement dans Mon dossier de l'ARC ou de Revenu Québec, et même calculer les montants auxquels tu as droit.
Crédit d'impôt pour la TPS/TVH
Ce paiement trimestriel non imposable vise à donner un coup de pouce aux personnes à revenu faible ou modeste en compensant une partie des taxes de vente (TPS et TVH) payées pendant l'année. Le montant varie selon le revenu net du ménage pour l'année fiscale 2024 et le nombre d'enfants à charge.
Qui est admissible? Tu dois avoir 19 ans ou plus, ou être marié.e, ou avoir un enfant. Le crédit est automatiquement calculé lorsque tu produis ta déclaration de revenus.
Montants maximums :
- Personne seule : 533 $ par année
- Couple : jusqu'à 698 $
- Par enfant : 184 $ supplémentaire
Pour une personne seule, le montant commence à diminuer quand le revenu annuel dépasse 45 000 $, et pour un couple, la réduction s'applique à partir de 45 521 $.
Les prestations sont versées en quatre paiements trimestriels égaux (janvier, avril, juillet et octobre). Une personne seule peut donc recevoir un versement de 133,25 $ ce mois-ci, tandis qu'une personne mariée ou en union de fait peut toucher 174,50 $. Chaque enfant à charge de moins de 19 ans ajoute un supplément de 46 $.
Prochaine date de versement : 3 octobre 2025
Pour plus d'informations sur le Crédit d'impôt pour la TPS/TVH
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Au Québec, toute personne qui travaille ou qui a déjà travaillé cotise automatiquement au Régime de rentes du Québec (RRQ), un programme public obligatoire qui protège les travailleur.euse.s et leur famille. Ce régime sert principalement à assurer un revenu mensuel supplémentaire à la retraite, mais il offre aussi une protection en cas d'invalidité ou de décès.
Critères d'admissibilité : Pour y avoir droit, il faut avoir cotisé au moins une année et gagné plus de 3 500 $ de revenu de travail pendant cette période.
Tu peux commencer à recevoir ta rente dès 60 ans, mais le montant sera réduit de façon permanente.
Particularité : Si tu continues à travailler après 65 ans, tu peux choisir d'arrêter de cotiser au RRQ. Dans ce cas, ton employeur arrête aussi de contribuer. Cependant, continuer de cotiser peut bonifier ta rente.
Montants maximums en 2025 :
- À 60 ans : jusqu'à 917,12 $ par mois
- À 65 ans : jusqu'à 1 433 $ par mois
- À 70 ans et plus : jusqu'à 2 275,60 $ par mois si tu repousses ta rente au maximum
Les paiements sont effectués le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Prochaine date de versement : 31 octobre 2025
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est un revenu mensuel versé aux personnes de 65 ans et plus qui répondent aux exigences de résidence au Canada, peu importe leur parcours de travail. Contrairement au RRQ, tu n'as pas besoin d'avoir travaillé ou cotisé pour y avoir droit.
Critères d'admissibilité : Tu dois avoir 65 ans ou plus et avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après l'âge de 18 ans. Pour recevoir la pleine pension, il faut généralement 40 ans de résidence au Canada.
La pension est révisée quatre fois par année — en janvier, avril, juillet et octobre — afin de suivre le coût de la vie. L'indexation d'octobre 2025 tient compte de l'inflation des six derniers mois.
Montants maximums (octobre à décembre 2025) :
- 65 à 74 ans : jusqu'à 734,95 $ par mois si ton revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu'à 814,10 $ par mois si ton revenu annuel de 2024 est sous les 154 196 $
Bon à savoir : Si ton revenu dépasse ces seuils, ta pension sera réduite ou éliminée. Les personnes admissibles commencent généralement à recevoir leurs paiements dès le mois suivant leur 65e anniversaire, sous forme de versements mensuels.
Dans la plupart des cas, Service Canada t'inscrira automatiquement à la SV si tu es admissible. Tu recevras une lettre te l'indiquant le mois suivant ton 64e anniversaire.
Prochaine date de versement : 29 octobre 2025
Pour plus d'informations au sujet de la pension de la Sécurité de la vieillesse
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une aide financière mensuelle, non imposable, destinée aux personnes de 65 ans et plus qui ont un revenu modeste et qui reçoivent déjà la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). C'est un complément qui peut vraiment faire la différence dans ton budget mensuel.
Critères d'admissibilité :
- Avoir 65 ans ou plus
- Résider au Canada
- Recevoir la pension de la SV
- Avoir un revenu annuel sous les seuils établis, qui varient selon ta situation familiale (célibataire, en couple, etc.)
Comment faire une demande? Si tu reçois déjà la SV et que tu produis ta déclaration de revenus chaque année, Service Canada évaluera automatiquement ton admissibilité. Tu n'as généralement pas besoin de faire une demande distincte.
Les montants sont ajustés tous les trois mois pour suivre le coût de la vie. Pour le trimestre d'octobre à décembre 2025, le gouvernement du Canada a appliqué une hausse de 0,7 % aux prestations.
Montants maximums (octobre à décembre 2025) : Entre 665,41 $ et 1 105,43 $ par mois, selon ta situation (personne seule, en couple, si ton ou ta conjoint.e reçoit ou non la SV, etc.).
Prochaine date de versement : 29 octobre 2025
Pour plus d'informations sur le Supplément de revenu garanti
Allocation
L'Allocation liée au Supplément de revenu garanti (SRG) n'est pas destinée à toutes les personnes âgées, mais on l'inclut ici à titre informatif. Il s'agit d'un montant non imposable versé chaque mois aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et dont le/la conjoint.e reçoit la SV et le SRG.
Qui est admissible? C'est un programme ciblé pour les personnes qui approchent de la retraite mais qui ne sont pas encore admissibles à la pension de la SV.
Pour en bénéficier, il faut présenter une demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu as déjà entre 60 et 64 ans et que tu n'as pas encore fait ta demande, tu peux toujours le faire — tu pourrais recevoir des paiements rétroactifs jusqu'à 11 mois.
Critères d'admissibilité :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Résider au Canada et avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente
- Avoir vécu au moins 10 ans au pays depuis l'âge de 18 ans
- Avoir un ou une conjoint.e qui reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et qui est admissible au SRG
- Avoir un revenu annuel combiné inférieur à 41 472 $
Situation particulière : Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu reçois déjà cette aide, elle est automatiquement convertie en Allocation au survivant, sans que tu aies à faire une nouvelle demande.
Le montant a été augmenté de 0,7 % pour la période d'octobre à décembre 2025. L'Allocation peut atteindre jusqu'à 1 405,50 $ par mois, selon ton revenu et ta situation.
Prochaine date de versement : 29 octobre 2025
Allocation au survivant
Ce paiement mensuel non imposable s'adresse aux personnes âgées de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et qui ont perdu leur partenaire de vie. C'est une aide financière importante pour traverser cette période difficile.
Critères d'admissibilité :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Résider au Canada
- Avoir un faible revenu (voir seuil ci-dessous)
- Être célibataire au moment de la demande et ne pas vivre en union de fait avec une autre personne depuis le décès de ton/ta conjoint.e
- Avoir été marié.e ou en union de fait au moment du décès
Les personnes admissibles peuvent présenter leur demande entre 60 et 64 ans, ou jusqu'à onze mois avant leur 60e anniversaire. Des paiements rétroactifs sont possibles si tu fais ta demande tardivement.
Seuil de revenu : Tu dois avoir un revenu annuel inférieur à environ 30 185 $ (seuil ajusté avec l'indexation d'octobre 2025). Si tu dépasses ce montant, tu ne seras pas admissible à l'Allocation au survivant.
Montant maximum (octobre à décembre 2025) : Avec l'augmentation de 0,7 % liée au coût de la vie, les personnes admissibles pourront recevoir jusqu'à 1 675,45 $ par mois, selon leurs revenus de l'année précédente.
Important : Cette allocation prend automatiquement fin le mois suivant ton 65e anniversaire, car tu deviens alors admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse et possiblement au Supplément de revenu garanti.
Prochaine date de versement : 29 octobre 2025
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) est un programme fédéral lancé récemment pour améliorer l'accès aux soins dentaires. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un versement mensuel direct, c'est une aide financière importante pour réduire tes dépenses en santé buccodentaire.
Qui est admissible? Le programme est offert aux personnes de 65 ans et plus qui vivent au Canada, mais aussi à d'autres groupes d'âge selon un calendrier de déploiement progressif.
Critères principaux :
- Avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $
- Ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée
- Être résident.e du Canada et avoir un statut de résidence valide
- Avoir produit ta déclaration de revenus
C'est une situation particulièrement courante chez les aîné.e.s, qui perdent souvent leur couverture dentaire après la retraite.
Qu'est-ce qui est couvert? Le régime couvre une gamme de services dentaires préventifs, diagnostiques et de restauration, incluant les examens, les nettoyages, les radiographies, les obturations, les extractions, les prothèses dentaires et plus encore.
Montants de remboursement : Le pourcentage de couverture varie selon ton revenu familial :
- Moins de 70 000 $ : couverture de 100 %
- Entre 70 000 $ et 79 999 $ : couverture de 60 %
- Entre 80 000 $ et 89 999 $ : couverture de 40 %
Comment ça fonctionne? Une fois inscrit.e, tu recevras une carte de membre. Ton dentiste soumettra directement les réclamations. Le moment où tu reçois l'argent (ou où ton dentiste est payé) dépend du traitement reçu et des délais administratifs.
Comment faire une demande? Tu peux t'inscrire en ligne sur le site du gouvernement du Canada, par téléphone au 1-833-537-4342, ou par la poste. Le processus prend généralement quelques semaines.
Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
