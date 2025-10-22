6 prestations que les personnes âgées peuvent recevoir le mois prochain au Québec
Une petite aide financière qui ne se refuse pas!💰
Si tu as passé le cap de la soixantaine d’années, sache que plusieurs aides financières via différentes prestations et des crédits d’impôt de Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec sont disponibles pour toi, que tu sois à la retraite ou pas. Ce sont des sommes qui peuvent toujours faire du bien à un budget serré.
Recevoir un petit coup de pouce financier, c’est toujours le bienvenu. Mais attention : ces dépôts dans ton compte ne tombent pas du ciel. Il faut que ta situation personnelle ou familiale coche toutes les cases d’admissibilité et, parfois, que tu fasses une demande officielle.
Avec l’inflation qui gruge encore le portefeuille, plusieurs prestations ont été ajustées pour refléter la réalité actuelle des retraité·e·s au Québec.
Voici les programmes que tu pourrais toucher ce mois-ci pour respirer un peu mieux côté budget. Tu peux vérifier ton admissibilité dans Mon dossier de l’ARC ou de Revenu Québec et même estimer le montant auquel tu as droit.
Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV)
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est un revenu mensuel offert aux personnes de 65 ans et plus qui ont vécu un certain nombre d’années au Canada, peu importe leur parcours professionnel. Pas besoin d’avoir travaillé ou cotisé pour y avoir droit.
Admissibilité
- Tu dois avoir 65 ans ou plus et avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans après tes 18 ans. Pour toucher la pension complète, il faut habituellement 40 ans de résidence au pays.
Indexation et montants
La pension est ajustée quatre fois par année (janvier, avril, juillet et octobre) pour suivre le coût de la vie. L’indexation d’octobre dernier reflète l’inflation des six derniers mois.
- De 65 à 74 ans : jusqu’à 734,95 $ / mois si ton revenu annuel 2024 est sous 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 814,10 $ / mois si ton revenu est inférieur à 154 196 $
À retenir
Si ton revenu dépasse ces seuils, le montant est réduit, voire annulé. En général, les paiements commencent le mois suivant ton 65e anniversaire. Service Canada inscrit automatiquement les personnes admissibles et leur envoie une lettre autour de leurs 64 ans.
Dans la plupart des cas, Service Canada t'inscrira automatiquement à la SV si tu es admissible. Tu recevras une lettre te l'indiquant le mois suivant ton 64e anniversaire.
Prochaine date de versement
- 26 novembre 2025
Prochaine date de versement
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le Supplément de revenu garanti (SRG) est une aide financière mensuelle non imposable versée aux personnes de 65 ans et plus qui ont un revenu modeste et reçoivent déjà la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). C’est un complément qui peut réellement aider à boucler le budget chaque mois.
Admissibilité
Tu dois :
- Avoir 65 ans ou plus
- Résider au Canada
- Recevoir la pension de la SV
- Avoir un revenu annuel inférieur aux seuils fixés, qui varient selon ta situation familiale (seul.e, en couple, etc.)
Demande
Si tu touches déjà la SV et que tu fais ta déclaration de revenus chaque année, Service Canada évalue automatiquement ton admissibilité. Aucune demande séparée n’est nécessaire dans la plupart des cas.
Montants et ajustement
Les montants sont revus tous les trois mois pour suivre l’évolution du coût de la vie. Pour la période d’octobre à décembre 2025, une hausse de 0,7 % a été appliquée.
Les versements varient généralement entre 665 $ et 1 105 $ par mois, selon ta situation (seul·e ou en couple, et selon si ton ou ta partenaire reçoit la SV).
Prochaine date de versement
- 26 novembre 2025
Prochaine date de versement
Allocation
L’Allocation liée au Supplément de revenu garanti (SRG) s’adresse aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et dont le ou la conjoint·e reçoit la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le SRG. Il s’agit d’un versement mensuel non imposable destiné à soutenir les couples à faible revenu en transition vers la retraite.
Admissibilité
Ce programme vise les personnes qui approchent de la retraite, mais qui ne sont pas encore admissibles à la SV. Pour y avoir droit, tu dois :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Résider au Canada et détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente
- Avoir vécu au pays au moins 10 ans après tes 18 ans
- Avoir un.e conjoint.e qui reçoit la SV et est admissible au SRG
- Avoir un revenu familial combiné inférieur à 41 472 $
Demande
Tu peux présenter ta demande entre six et onze mois avant ton 60e anniversaire. Si tu es déjà dans la tranche d’âge visée, tu peux encore déposer une demande et recevoir jusqu’à 11 mois de paiements rétroactifs.
Montants
Pour la période d’octobre à décembre 2025, une hausse de 0,7 % a été appliquée. L’allocation peut atteindre jusqu’à 1 405,50 $ par mois, selon ton revenu et ta situation.
À noter
Si ton ou ta partenaire décède pendant que tu reçois déjà cette aide, elle est automatiquement convertie en Allocation au survivant, sans nouvelle démarche.
Prochaine date de versement
26 novembre 2025
Allocation au survivant
Ce paiement mensuel non imposable est destiné aux personnes de 60 à 64 ans qui vivent au Canada et qui ont perdu leur partenaire de vie. Il s’agit d’un soutien financier essentiel pour aider à traverser une période souvent difficile sur le plan émotionnel et économique.
Admissibilité
Pour y avoir droit, tu dois :
- Avoir entre 60 et 64 ans
- Résider au Canada
- Avoir un revenu annuel modeste
- Être célibataire au moment de la demande et ne pas vivre en union de fait depuis le décès de ton conjoint ou ta conjointe
- Avoir été marié.e ou en union de fait au moment du décès
Les demandes peuvent être déposées à partir de 60 ans ou jusqu’à onze mois avant ton 60e anniversaire. Si la demande est faite en retard, des paiements rétroactifs peuvent être versés.
Seuil de revenu
Pour être admissible, ton revenu annuel doit être inférieur à 30 185 $, seuil ajusté à l’indexation d’octobre 2025. Au-delà de ce montant, l’allocation n’est plus versée.
Montants
Avec la hausse de 0,7 % liée au coût de la vie pour le trimestre d’octobre à décembre 2025, les personnes admissibles peuvent recevoir jusqu’à 1 675,45 $ par mois, selon leur revenu de l’année précédente.
À retenir
Cette allocation prend automatiquement fin le mois suivant ton 65e anniversaire, moment où tu deviens admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) et possiblement au Supplément de revenu garanti (SRG).
Prochaine date de versement
- 26 novembre 2025
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Au Québec, toute personne qui travaille ou qui a déjà eu un emploi cotise automatiquement au Régime de rentes du Québec (RRQ). Ce programme public obligatoire assure un revenu mensuel à la retraite et offre aussi une protection en cas d’invalidité ou de décès.
Admissibilité
- Pour y avoir droit, il faut avoir cotisé au moins une année et gagné plus de 3 500 $ de revenu de travail pendant cette période.
Quand recevoir la rente
- Tu peux commencer à la toucher dès 60 ans, mais le montant sera alors réduit de façon permanente. Si tu choisis d’attendre, le montant augmente chaque année jusqu’à 70 ans.
Bon à savoir
- Si tu continues à travailler après 65 ans, tu peux décider d’arrêter de cotiser. Ton employeur arrêtera aussi, mais poursuivre les cotisations peut te permettre d’augmenter ta rente.
Montants maximums en 2025
- À 60 ans : jusqu’à 917,12 $/mois
- À 65 ans : jusqu’à 1 433 $/mois
- À 70 ans : jusqu’à 2 275,60 $/mois
Prochaine date de versement
- 28 novembre 2025
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) est un programme fédéral lancé récemment pour améliorer l'accès aux soins dentaires. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un versement mensuel direct, c'est une aide financière importante pour réduire tes dépenses en santé buccodentaire.
Qui est admissible? Le programme est offert aux personnes de 65 ans et plus qui vivent au Canada, mais aussi à d'autres groupes d'âge selon un calendrier de déploiement progressif.
Critères principaux :
- Avoir un revenu familial net rajusté inférieur à 90 000 $
- Ne pas avoir accès à une assurance dentaire privée
- Être résident.e du Canada et avoir un statut de résidence valide
- Avoir produit ta déclaration de revenus
C'est une situation particulièrement courante chez les aîné.e.s, qui perdent souvent leur couverture dentaire après la retraite.
Qu'est-ce qui est couvert? Le régime couvre une gamme de services dentaires préventifs, diagnostiques et de restauration, incluant les examens, les nettoyages, les radiographies, les obturations, les extractions, les prothèses dentaires et plus encore.
Montants de remboursement : Le pourcentage de couverture varie selon ton revenu familial :
- Moins de 70 000 $ : couverture de 100 %
- Entre 70 000 $ et 79 999 $ : couverture de 60 %
- Entre 80 000 $ et 89 999 $ : couverture de 40 %
Comment ça fonctionne? Une fois inscrit.e, tu recevras une carte de membre. Ton dentiste soumettra directement les réclamations. Le moment où tu reçois l'argent (ou où ton dentiste est payé) dépend du traitement reçu et des délais administratifs.
Comment faire une demande? Tu peux t'inscrire en ligne sur le site du gouvernement du Canada, par téléphone au 1-833-537-4342, ou par la poste. Le processus prend généralement quelques semaines.
Pour plus d'informations sur le Régime canadien de soins dentaires
