Sommaire

La première neige pourrait tomber au Québec avant l'Halloween : voici où et quand

As-tu tes pneus d'hiver d'installés?

Des voitures sous la neige.

La première neige pourrait tomber au Québec avant l'Halloween, mais pas partout dans la province.

Izabelle Bee
Rédaction et édition

La première neige au Québec pourrait enfin se pointer le bout du nez. Alors que les flocons recouvrent habituellement le nord de la province dès septembre, plusieurs régions attendent toujours leur premier tapis blanc cet automne. Selon de récentes prévisions météorologiques, le décor pourrait changer dans les prochains jours, avant même l’Halloween.

À lire également : Changement d’heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Selon les données de MétéoMédia publiées le 20 octobre, l’automne 2025 a été marqué par une douceur inhabituelle. En moyenne, la ville de Fermont, dans le nord-est de la province, a déjà une couche d’une trentaine, voire une quarantaine de centimètres de neige pour tout le mois d’octobre. Or, cette année, la municipalité n’a même pas encore reçu un centimètre.

Une situation similaire survient actuellement du côté de Kuujjuaq et Val-d’Or. Cette douceur exceptionnelle s’explique par des températures « nettement supérieures aux normales saisonnières » qui ont persisté jusqu’à tout récemment.

Il faut dire qu’il y a à peine deux semaines, les maximums dépassaient encore la barre des 30 °C dans le sud du Québec.

La neige arrive enfin

Mais l’attente tire à sa fin pour certaines régions. La descente d’une masse d’air froid sur le Québec d’ici la fin de cette semaine et la présence d’un système dépressionnaire viendront changer la donne. Les secteurs visés? Majoritairement des secteurs du nord et du nord-ouest de la province. On ne parle toutefois pas « d’accumulations significatives », précise MétéoMédia.

En Abitibi, par exemple, la région « devrait recevoir de la neige essentiellement mouillée, étant donné les températures légèrement supérieures au point de congélation » d’ici vendredi.

Si ces prévisions se confirment, « ces premiers flocons feraient leur arrivée deux semaines plus tard que la normale » dans ce secteur.

C’est pour quand, la neige à Montréal?

Pour les autres régions de la province, il faudra encore attendre. Le Saguenay, qui aperçoit normalement ses premiers flocons vers le 10 octobre, devra patienter encore un peu.

Quant à Montréal, les premières chutes de neige ont tendance à tomber aux alentours du 27 octobre en moyenne, soutient MétéoMédia.

Plus tôt en octobre, MétéoMédia avait d’ailleurs prévenu que la province pourrait connaître un « choc météorologique » à la mi-novembre, quand les températures chuteront brusquement après plusieurs semaines de douceur.

Ce que prévoit l’Almanach des fermiers

Au-delà des prévisions à court terme, l’Almanach des fermiers offre un aperçu des semaines à venir. Cette publication utilise une méthode de prédiction mathématique et astronomique vieille de plus de 200 ans.

Pour le Québec, les premières précipitations hivernales plus généralisées sont attendues entre le 4 et le 7 novembre pour les Laurentides, avec un mélange de pluie, grésil et neige fondante.

L’Almanach des fermiers existe depuis 1818 et prétend avoir un taux de précision d’environ 80 à 85 %. Bien que ce ne soit pas une science exacte, leurs prévisions ont souvent été justes pour les grandes tendances saisonnières.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

météo au québecpremière neigeneige au québecmétéo à montréalhiver au québecalmanach des fermiersprévision météo québec
QuébecCanadaNouvelles

