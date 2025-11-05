Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

Une rue enneigée.

La première neige devrait tomber sur Montréal dès cette semaine, selon les prévisions de MétéoMédia.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu en as marre des jours frais et pluvieux des derniers jours? Attache ta tuque (et tes bottes d’hiver), parce que les plus récentes prévisions météo de MétéoMédia rapportent que des premiers flocons pourraient tomber sur Montréal d’ici dimanche prochain.

À lire également : Prévisions météo : Le Québec devra s'armer de bottes de pluie ce mois-ci et voici pourquoi

Tu as bien lu. C’est une question de jours, voire d’heures, avant que Dame Nature tente de tapisser du mieux qu’elle peut la métropole québécoise d’une couche de neige, et ce, possiblement trois fois plutôt qu’une.

Il faut dire que Montréal accuse un léger retard, puisque les premiers flocons surviennent en moyenne aux alentours du 27 octobre, note la chaine météo.

Voici les trois scénarios possibles pour cette semaine, selon MétéoMédia :

Ce mercredi

La population montréalaise pourrait être témoins de petits flocons blancs tombant en soirée, ce mercredi 5 novembre, merci à un système qui arrive des Grands Lacs.

Ce même phénomène apportera majoritairement de la pluie sur le sud du Québec. Toutefois, la chute du mercure pourrait faire en sorte que les gouttes de pluie se transforment en neige. Ce scénario est surtout plausible en périphérie de Montréal.

Ce vendredi

Si Montréal ne reçoit rien ce mercredi, Dame Nature pourra se rattraper vendredi 7 novembre. Les températures devraient atteindre 6 °C en journée, avec 70 % de probabilité de précipitations et environ 5 mm de pluie. Or, contrairement à mercredi, l’ordre pourrait être inversé.

Selon MétéoMédia, les flocons pourraient tomber au début du système dépressionnaire, avant de se transformer en pluie plus tard dans la journée. La majorité des régions du Québec pourraient donc voir de la neige vendredi, sauf la Côte-Nord et la péninsule gaspésienne.

Ce dimanche

Jour du Seigneur pour certaines personnes, jour de première neige pour d’autres. Une autre et ultime chance se présentera ce dimanche 9 novembre.

La trajectoire du système dépressionnaire reste encore incertaine, note MétéoMédia, mais, cette fois, quelques accumulations de neige au sol sont possibles. Il faudra garder un œil sur l’évolution de la situation à l’approche du week-end.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prévisions météométéo à montréalpremière neige au québecpremière neige montréalmétéomédia
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

La première neige pourrait tomber au Québec avant l'Halloween : voici où et quand

As-tu tes pneus d'hiver d'installés?

On sait quand tombera la première neige au Québec et tu n'es pas prêt

Profite bien de la fin de l'été! ❄️☃️

L’hiver 2025-2026 au Québec s’annonce brutal selon les prévisions : Voici quoi savoir

Attache ta tuque avec d'la broche! ☃️

Prévisions météo : Le Québec devra s'armer de bottes de pluie ce mois-ci et voici pourquoi

Novembre va te donner envie de ne jamais sortir de chez toi.

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025

Envie de sortir sans dépenser?

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Il ne rentre même pas dans le panier! 😮

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Tu ne devineras pas celui qui se classe parmi les plus abordables actuellement!

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀