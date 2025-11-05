On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt
À GO, on va faire un ange! ❄️
Tu en as marre des jours frais et pluvieux des derniers jours? Attache ta tuque (et tes bottes d’hiver), parce que les plus récentes prévisions météo de MétéoMédia rapportent que des premiers flocons pourraient tomber sur Montréal d’ici dimanche prochain.
Tu as bien lu. C’est une question de jours, voire d’heures, avant que Dame Nature tente de tapisser du mieux qu’elle peut la métropole québécoise d’une couche de neige, et ce, possiblement trois fois plutôt qu’une.
Il faut dire que Montréal accuse un léger retard, puisque les premiers flocons surviennent en moyenne aux alentours du 27 octobre, note la chaine météo.
Voici les trois scénarios possibles pour cette semaine, selon MétéoMédia :
Ce mercredi
La population montréalaise pourrait être témoins de petits flocons blancs tombant en soirée, ce mercredi 5 novembre, merci à un système qui arrive des Grands Lacs.
Ce même phénomène apportera majoritairement de la pluie sur le sud du Québec. Toutefois, la chute du mercure pourrait faire en sorte que les gouttes de pluie se transforment en neige. Ce scénario est surtout plausible en périphérie de Montréal.
Ce vendredi
Si Montréal ne reçoit rien ce mercredi, Dame Nature pourra se rattraper vendredi 7 novembre. Les températures devraient atteindre 6 °C en journée, avec 70 % de probabilité de précipitations et environ 5 mm de pluie. Or, contrairement à mercredi, l’ordre pourrait être inversé.
Selon MétéoMédia, les flocons pourraient tomber au début du système dépressionnaire, avant de se transformer en pluie plus tard dans la journée. La majorité des régions du Québec pourraient donc voir de la neige vendredi, sauf la Côte-Nord et la péninsule gaspésienne.
Ce dimanche
Jour du Seigneur pour certaines personnes, jour de première neige pour d’autres. Une autre et ultime chance se présentera ce dimanche 9 novembre.
La trajectoire du système dépressionnaire reste encore incertaine, note MétéoMédia, mais, cette fois, quelques accumulations de neige au sol sont possibles. Il faudra garder un œil sur l’évolution de la situation à l’approche du week-end.
