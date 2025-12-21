Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

6 trucs pour éviter le chaos à l’aéroport Montréal-Trudeau si tu voyages pendant les Fêtes

Oh! Oh! Oh que tu ne veux pas partir en voyage stressé! 🎅🏼

Un passeport canadien. Droite : l'intérieur de l'aéroport de Montréal.

L'aéroport Montréal-Trudeau propose quelques conseils pour éviter le chaos pour ton voyage pendant les Fêtes.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Voyager pendant le temps des Fêtes à l’aéroport Montréal-Trudeau, c’est un peu comme acheter un sac surprise au dépanneur : tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, que ce soit du trafic à en plus finir ou une simple valise finalement trop lourde. Cette année, le défi est encore plus grand, car YUL est en plein chantier et l’achalandage est à son maximum.

À lire également : Voyage aux États-Unis : Tu pourrais devoir partager 5 ans d’historique de réseaux sociaux

C’est un secret pour personne, se rendre à l’aéroport n’est de tout repos et peut être anxiogène pour de nombreuses personnes.

Pour éviter de commencer tes vacances avec une montée de stress inutile, voici des trucs simples et concrets à appliquer avant de te pointer à l’aéroport, selon l’administration de YUL.

Arrive tôt

À YUL, la recommandation est claire : arrive au moins trois heures avant ton vol, peu importe ta destination. Oui, même si tu voles à l’intérieur du Canada.

Entre les contrôles de sécurité, l’enregistrement et l’achalandage du temps des Fêtes, les délais peuvent vite s’accumuler. Être d’avance, c’est le meilleur moyen d’éviter de courir dans l’aérogare avec ton manteau sur le bras.

Vérifie ton vol avant de partir

Avant même de fermer la porte, prends deux minutes pour vérifier le statut de ton vol directement auprès de ta compagnie aérienne ou sur le site de l’aéroport.

Un horaire modifié ou un retard annoncé à l’avance peut te sauver un déplacement inutile et te permettre d’ajuster ton heure de départ sans panique.

Et, on va se le dire, une grève est si vite arrivée auprès d’un transporteur. On l’a vu cette année avec Air Canada et Air Transat.

Planifie ton trajet vers l’aéroport

On ne va pas à l’aéroport comme on se rend tout bonnement à l’épicerie s’acheter des bananes. Entre la météo, la circulation et les travaux autour de l’aéroport, improviser ton trajet est rarement une bonne idée.

Il est possible de consulter le « Planificateur de transit YUL », qui indique les options disponibles selon ta situation.

Il est également suggéré de jeter un coup d’œil à l’état des routes sur Québec 511 avant de partir. Si le transport collectif est une option pour toi, ça peut aussi t’éviter bien des maux de tête.

Autrement dit, à moins de ne vraiment pas avoir le choix, si tu pars de Longueuil en pleine heure de pointe du soir pour un vol vers Paris, c’est courir après le trouble.

Réserve ta place de stationnement

C’est probablement l’un des points les plus importants cette année.

Avec la fermeture de certains stationnements, comme l’étagé qui donnait directement sur l’aéroport, ainsi que le P5, le nombre de places disponibles à YUL est limité. Si tu veux stationner ton auto sur le site, tu dois absolument vérifier l’occupation et réserver ta place.

Sans réservation, il est très possible qu’aucune place ne soit disponible à ton arrivée, surtout pendant les périodes de pointe.

N’oublie pas que rien n’est gratuit et que des frais te seront demandés, surtout si tu fais affaire avec le service de navette privé Park'N Fly.

Pense aux débarcadères Express pour éviter la congestion

Si quelqu’un te dépose à l’aéroport, propose-lui de se rendre au débarcadère Express près des stationnements P4 ou P10.

Ils sont gratuits, ouverts tous les jours et desservis par des navettes fréquentes qui t’amènent à l’aérogare en quelque cinq minutes. C’est souvent plus rapide que de s’engouffrer dans le trafic devant les portes principales.

Prépare bien tes bagages

Les contrôles de sécurité sont déjà assez longs comme ça.

Assure-toi que ton bagage à main respecte les dimensions et le poids autorisés par ta compagnie aérienne. Et si tu voyages avec des cadeaux, mets-les idéalement dans les bagages enregistrés.

Si tu n’as pas le choix de les garder avec toi en cabine, évite de les emballer : ils pourraient être ouverts au contrôle de sûreté, et personne ne veut expliquer ça à un enfant le 24 décembre.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
aéroport de montréalaéroport international pierre-elliott-trudeau de montréalaéroport montréal-trudeauair transatair canadavoyage au québecvoyage dans le sud
MontréalCanadaVoyageVoyageQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

L'Agence du revenu du Canada embauche avec un sec. 5 et un salaire de 65 389$ à 73 595$/an

Allô la nouvelle carrière payante!

12 « dupes » de produits de beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant à mini-prix

Ils sont juste PAREILS... Mais le prix, lui, ne l'est pas. 🤯

La fermette gratuite du Centre de la nature de Laval va fermer définitivement en 2026

Les nombreux animaux devront être relocalisés d'ici là. ☹️

C'est le bordel pour relier les stationnements à l'aéroport de Montréal : Voici pourquoi

Une file de 200 personnes pour les petites navettes de Park'N Fly! 🤯

Ces 17 restaurants à Montréal ont reçu 1000 $ à 14 200 $ d'amendes de salubrité en novembre

Certains n'en sont pas à leur première condamnation cette année.

7 épiceries vraiment pas chères dans le style de Liquidation Marie dans le Grand Montréal

Pas question de bouder les aubaines!

Cette déco dans les «meilleurs vendeurs» IKEA est 63% moins chère que sur Amazon

Elle a une note de 4,7 étoiles sur 5!

Costco offre des cartes-cadeaux qui te remboursent ton adhésion et plus encore

Tu peux en avoir plus pour ton argent!