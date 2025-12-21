6 trucs pour éviter le chaos à l’aéroport Montréal-Trudeau si tu voyages pendant les Fêtes
Oh! Oh! Oh que tu ne veux pas partir en voyage stressé! 🎅🏼
Voyager pendant le temps des Fêtes à l’aéroport Montréal-Trudeau, c’est un peu comme acheter un sac surprise au dépanneur : tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, que ce soit du trafic à en plus finir ou une simple valise finalement trop lourde. Cette année, le défi est encore plus grand, car YUL est en plein chantier et l’achalandage est à son maximum.
C’est un secret pour personne, se rendre à l’aéroport n’est de tout repos et peut être anxiogène pour de nombreuses personnes.
Pour éviter de commencer tes vacances avec une montée de stress inutile, voici des trucs simples et concrets à appliquer avant de te pointer à l’aéroport, selon l’administration de YUL.
Arrive tôt
À YUL, la recommandation est claire : arrive au moins trois heures avant ton vol, peu importe ta destination. Oui, même si tu voles à l’intérieur du Canada.
Entre les contrôles de sécurité, l’enregistrement et l’achalandage du temps des Fêtes, les délais peuvent vite s’accumuler. Être d’avance, c’est le meilleur moyen d’éviter de courir dans l’aérogare avec ton manteau sur le bras.
Vérifie ton vol avant de partir
Avant même de fermer la porte, prends deux minutes pour vérifier le statut de ton vol directement auprès de ta compagnie aérienne ou sur le site de l’aéroport.
Un horaire modifié ou un retard annoncé à l’avance peut te sauver un déplacement inutile et te permettre d’ajuster ton heure de départ sans panique.
Et, on va se le dire, une grève est si vite arrivée auprès d’un transporteur. On l’a vu cette année avec Air Canada et Air Transat.
Planifie ton trajet vers l’aéroport
On ne va pas à l’aéroport comme on se rend tout bonnement à l’épicerie s’acheter des bananes. Entre la météo, la circulation et les travaux autour de l’aéroport, improviser ton trajet est rarement une bonne idée.
Il est possible de consulter le « Planificateur de transit YUL », qui indique les options disponibles selon ta situation.
Il est également suggéré de jeter un coup d’œil à l’état des routes sur Québec 511 avant de partir. Si le transport collectif est une option pour toi, ça peut aussi t’éviter bien des maux de tête.
Autrement dit, à moins de ne vraiment pas avoir le choix, si tu pars de Longueuil en pleine heure de pointe du soir pour un vol vers Paris, c’est courir après le trouble.
Réserve ta place de stationnement
C’est probablement l’un des points les plus importants cette année.
Avec la fermeture de certains stationnements, comme l’étagé qui donnait directement sur l’aéroport, ainsi que le P5, le nombre de places disponibles à YUL est limité. Si tu veux stationner ton auto sur le site, tu dois absolument vérifier l’occupation et réserver ta place.
Sans réservation, il est très possible qu’aucune place ne soit disponible à ton arrivée, surtout pendant les périodes de pointe.
N’oublie pas que rien n’est gratuit et que des frais te seront demandés, surtout si tu fais affaire avec le service de navette privé Park'N Fly.
Pense aux débarcadères Express pour éviter la congestion
Si quelqu’un te dépose à l’aéroport, propose-lui de se rendre au débarcadère Express près des stationnements P4 ou P10.
Ils sont gratuits, ouverts tous les jours et desservis par des navettes fréquentes qui t’amènent à l’aérogare en quelque cinq minutes. C’est souvent plus rapide que de s’engouffrer dans le trafic devant les portes principales.
Prépare bien tes bagages
Les contrôles de sécurité sont déjà assez longs comme ça.
Assure-toi que ton bagage à main respecte les dimensions et le poids autorisés par ta compagnie aérienne. Et si tu voyages avec des cadeaux, mets-les idéalement dans les bagages enregistrés.
Si tu n’as pas le choix de les garder avec toi en cabine, évite de les emballer : ils pourraient être ouverts au contrôle de sûreté, et personne ne veut expliquer ça à un enfant le 24 décembre.
