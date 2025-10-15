Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options
Des heures de plaisir, se stationner à YUL. 🥴
Si tu comptais te rendre à l’aéroport de Montréal très bientôt pour reconduire une connaissance ou partir en voyage, sache que tes options de stationnements ont été revues à la baisse, avec la fermeture définitive, le 1er novembre prochain, du stationnement étagé situé tout juste en face e l'aérogare. Par chance, tu pourras garer ta voiture un peu plus loin. On fait le point.
Avec les nombreux chantiers de construction lancés dans les dernières semaines qui transformeront l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) d’ici 2035, le trafic se fait sérieusement sentir à l’approche de l’aérogare, et ça ne va pas s’améliorer avec la fermeture du stationnement étagé.
Depuis ce mercredi 15 octobre, il n’est plus possible d’y accéder sans réservation à la barrière. Les personnes qui ont déjà une réservation auront jusqu’au 1er novembre, jour de fermeture officielle, pour quitter les lieux. Ce même sort attend le stationnement P5.
Dans un communiqué, Aéroports de Montréal (ADM) explique que la démolition du stationnement étagé est nécessaire « afin de permettre l’ajout de voies aux débarcadères existants en façade de l’aérogare ».
« À terme, ceux-ci verront leur capacité être triplée, ce qui permettra d’améliorer la fluidité de la circulation sur le site », précise ADM.
Si tout se déroule comme prévu, le nouveau stationnement étagé devrait être prêt en 2031. Il comptera environ 6 300 places, avec un étage souterrain additionnel pouvant accueillir 1 200 véhicules de plus.
D'autres options de stationnements
Déposer quelqu’un au débarcadère, c’est tout sauf relax, surtout quand les automobilistes s’impatientent en klaxonnant pour grappiller quelques secondes d’arrêt.
Pour t’éviter du stress et quelques jurons sur la route, sache qu’il est possible de te stationner gratuitement pendant 40 minutes, et ce, jusqu’à la fin de la saison estivale, à deux endroits bien situés :
Stationnement P4
- Espaces de recharge pour voitures électriques;
- Navette accessible aux personnes en fauteuil roulant;
- À dix minutes de marche de YUL ou cinq minutes en navette;
- À la 41e minute : 8 $ par tranche de 20 minutes, 34 $ pour 24 heures.
ÉconoParc P9
- À 16 minutes en navette de l’aérogare, pas accessible à pied;
- À la 41e minute : 30 $ pour 24 heures.
Tu peux également stationner ton véhicule gratuitement pendant deux heures au CellParc. Seule condition : tu dois rester à bord jusqu’à ce que la personne que tu attends soit prête à sortir. C’est parfait pour éviter de tourner en rond ou de bloquer le débarcadère.
Pour connaitre les directions vers les stationnements gratuits, c'est par ici.
