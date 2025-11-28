Voici la mise de fonds qu'il te faut en 2025 pour une maison dans ces 16 régions du Québec
Attends de voir le temps nécessaire pour accumuler la mise de fonds à Montréal... 🤯
Tu rêves de devenir propriétaire en 2025? Selon une toute nouvelle étude de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), la mise de fonds minimale nécessaire pour t’acheter une maison unifamiliale a littéralement explosé partout dans la province au cours des dix dernières années. On fait le point.
Les prix ont doublé dans la majorité des régions pendant que les revenus des familles ont à peine progressé, augmentant de 15 % à 25 % après impôts et ajustés en fonction de l’inflation, ce qui est « nettement insuffisant ».
Selon les données de l’APCIQ, publiées ce jeudi 27 novembre, la mise de fonds a plus que doublé dans presque toutes les régions depuis 2015. Deux facteurs majeurs expliquent cette réalité. La première est les prix des maisons qui ont grimpé en flèche, surtout depuis la pandémie de COVID-19.
La seconde raison qui est non négligeable est qu’il y a davantage de maisons dont le prix de vente dépasse les 500 000 $. L’île de Montréal et ses régions avoisinantes possèdent la plus importante part des transactions au-delà de 500 000 $, allant de 50 % à 92 %. L’Outaouais suit de près (44 %), avec l’Estrie (40 %) et la région de Québec (35 %).
Comment calculons-nous une mise de fonds minimale?
Au Canada, il existe une règle hypothécaire qui dicte le montant requis pour une mise de fonds minimale en fonction du prix d’achat de la propriété :
- Prix inférieur ou égal à 500 000 $ : 5 % du prix d’achat.
- Prix entre 500 000 $ et 1,5 million de dollars : 5 % de 500 000 $ + 10 % du montant restant.
- Prix de 1,5 million de dollars ou plus : 20 % du prix d’achat.
En tout et partout, si on prend l’exemple d’une maison vendue à 650 000 $, il faudrait une mise de fonds de 40 000 $, 55 000 $ pour une propriété de 800 000 $ et 75 000 $ pour une maison d’un million $.
Combien de temps faut-il afin d’économiser pour une mise de fonds?
L’APCIQ estime le nombre d’années nécessaires pour épargner la mise de fonds en supposant qu’une famille réussit à mettre de côté 5 % de son revenu net chaque année
En 2015, il fallait de deux à trois ans d’épargne dans la plupart des régions, et environ trois ans à l’échelle du Québec. En 2025, on est rendu à 5,2 ans en moyenne dans la province.
Dans les grands centres, le délai est beaucoup plus long. Sur l’île de Montréal, l’attente afin d’accumuler assez d’argent pour une mise de fonds grimpe à 11,6 ans en 2025, soit plus du double des 5,4 ans observés en 2015 .
La mise de fonds nécessaire en 2025 dans 16 régions du Québec
Les montants ci-dessous proviennent du tableau officiel de l’APCIQ selon une moyenne de janvier à octobre 2025. L’ensemble représente combien il faut mettre de côté pour acheter au prix médian en 2025 et le temps qu’il faut pour économiser ce montant :
- Montréal
- Mise de fonds : 19 750 $ (2015), 54 000 $ (2025)
- Temps nécessaire : 5,4 ans (2015), 11,6 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 3 500 $ à 4 000 $
- Laval
- Mise de fonds : 14 650 $ (2015), 35 100 $ (2025)
- Temps nécessaire : 3,6 ans (2015), 7,2 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 500 $ à 3 000 $
- Montérégie
- Mise de fonds : 12 650 $ (2015), 32 000 $ (2025)
- Temps nécessaire : 3,1 ans (2015), 6,4 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 500 $ à 3 000 $
- Laurentides
- Mise de fonds : 11 375 $ (2015), 29 000 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,8 ans (2015), 6,1 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 500 $ à 3 000 $
- Lanaudière
- Mise de fonds : 10 541 $ (2015), 25 000 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,5 ans (2015), 5,3 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
- Outaouais
- Mise de fonds : 11 000 $ (2015), 23 850 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,5 ans (2015), 4,7 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
- Estrie
- Mise de fonds : 9 245 $ (2015), 22 500 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,5 ans (2015), 5,1 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
- Capitale-Nationale
- Mise de fonds : 12 000 $ (2015), 22 125 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,8 ans (2015), 4,4 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
- Centre-du-Québec
- Mise de fonds : 6 875 $ (2015), 17 660 $ (2025)
- Temps nécessaire : 1,6 an (2015), 4,1 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ à 2 000 $
- Mauricie
- Mise de fonds : 6 650 $ (2015), 17 000 $ (2025)
- Temps nécessaire : 1,9 an (2015), 4,0 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ à 2 000 $
- Chaudière-Appalaches
- Mise de fonds : 8 435 $ (2015), 16 440 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,4 ans (2015), 3,5 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ à 2 000 $
- Saguenay–Lac-Saint-Jean
- Mise de fonds : 7 925 $ (2015), 15 850 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,0 ans (2015), 3,5 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
- Abitibi-Témiscamingue
- Mise de fonds : 8 650 $ (2015), 15 700 $ (2025)
- Temps nécessaire : 2,1 ans (2015), 3,2 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
- Bas-Saint-Laurent
- Mise de fonds : 6 850 $ (2015), 14 250 $ (2025)
- Temps nécessaire : 1,9 an (2015), 3,3 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
- Côte-Nord
- Mise de fonds : 8 213 $ (2015), 12 650 $ (2025)
- Temps nécessaire : 1,9 an (2015), 2,5 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
- Mise de fonds : 5 250 $ (2015), 12 000 $ (2025)
- Temps nécessaire : 1,2 an (2015), 2,9 ans (2025)
- Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
Le paiement hypothécaire prend aujourd’hui une place beaucoup plus importante dans le budget des familles qu’il y a dix ans, note l’APCIQ.
« Les conditions actuelles laissent peu d’espoir de voir l’abordabilité s’améliorer rapidement », ajoute-t-on. Trois facteurs maintiennent les prix sous pression :
- Les unifamiliales demeurent le type de propriété le plus recherché.
- La construction de maisons neuves est au ralenti, surtout parce qu’elle coûte trop cher pour la majorité des familles et parce que les terrains près des grands centres sont rares.
- Et comme les personnes âgées restent propriétaires plus longtemps, il y a moins de propriétés disponibles sur le marché.
Même si la hausse des prix pourrait éventuellement perdre de la vitesse, l’APCIQ rappelle que les revenus réels progressent lentement et que l’économie québécoise traverse une période difficile. Les futures baisses de taux hypothécaires restent aussi incertaines.
