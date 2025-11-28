Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici la mise de fonds qu'il te faut en 2025 pour une maison dans ces 16 régions du Québec

Attends de voir le temps nécessaire pour accumuler la mise de fonds à Montréal... 🤯

Maisons d'une banlieue canadienne.

Les mises de fonds sont de plus en plus lourdes sur le budget des Québécois pour acheter une maison, en 2025.

Photokvu | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu rêves de devenir propriétaire en 2025? Selon une toute nouvelle étude de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), la mise de fonds minimale nécessaire pour t’acheter une maison unifamiliale a littéralement explosé partout dans la province au cours des dix dernières années. On fait le point.

À lire également : 5 maisons ou condos à vendre à moins de 250 000 $ dans le Grand Montréal

Les prix ont doublé dans la majorité des régions pendant que les revenus des familles ont à peine progressé, augmentant de 15 % à 25 % après impôts et ajustés en fonction de l’inflation, ce qui est « nettement insuffisant ».

Selon les données de l’APCIQ, publiées ce jeudi 27 novembre, la mise de fonds a plus que doublé dans presque toutes les régions depuis 2015. Deux facteurs majeurs expliquent cette réalité. La première est les prix des maisons qui ont grimpé en flèche, surtout depuis la pandémie de COVID-19.

La seconde raison qui est non négligeable est qu’il y a davantage de maisons dont le prix de vente dépasse les 500 000 $. L’île de Montréal et ses régions avoisinantes possèdent la plus importante part des transactions au-delà de 500 000 $, allant de 50 % à 92 %. L’Outaouais suit de près (44 %), avec l’Estrie (40 %) et la région de Québec (35 %).

Comment calculons-nous une mise de fonds minimale?

Au Canada, il existe une règle hypothécaire qui dicte le montant requis pour une mise de fonds minimale en fonction du prix d’achat de la propriété :

  • Prix inférieur ou égal à 500 000 $ : 5 % du prix d’achat.
  • Prix entre 500 000 $ et 1,5 million de dollars : 5 % de 500 000 $ + 10 % du montant restant.
  • Prix de 1,5 million de dollars ou plus : 20 % du prix d’achat.

En tout et partout, si on prend l’exemple d’une maison vendue à 650 000 $, il faudrait une mise de fonds de 40 000 $, 55 000 $ pour une propriété de 800 000 $ et 75 000 $ pour une maison d’un million $.

Combien de temps faut-il afin d’économiser pour une mise de fonds?

L’APCIQ estime le nombre d’années nécessaires pour épargner la mise de fonds en supposant qu’une famille réussit à mettre de côté 5 % de son revenu net chaque année

En 2015, il fallait de deux à trois ans d’épargne dans la plupart des régions, et environ trois ans à l’échelle du Québec. En 2025, on est rendu à 5,2 ans en moyenne dans la province.

Dans les grands centres, le délai est beaucoup plus long. Sur l’île de Montréal, l’attente afin d’accumuler assez d’argent pour une mise de fonds grimpe à 11,6 ans en 2025, soit plus du double des 5,4 ans observés en 2015 .

La mise de fonds nécessaire en 2025 dans 16 régions du Québec

Les montants ci-dessous proviennent du tableau officiel de l’APCIQ selon une moyenne de janvier à octobre 2025. L’ensemble représente combien il faut mettre de côté pour acheter au prix médian en 2025 et le temps qu’il faut pour économiser ce montant :

  • Montréal
    • Mise de fonds : 19 750 $ (2015), 54 000 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 5,4 ans (2015), 11,6 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 3 500 $ à 4 000 $
  • Laval
    • Mise de fonds : 14 650 $ (2015), 35 100 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 3,6 ans (2015), 7,2 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 500 $ à 3 000 $
  • Montérégie
    • Mise de fonds : 12 650 $ (2015), 32 000 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 3,1 ans (2015), 6,4 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 500 $ à 3 000 $
  • Laurentides
    • Mise de fonds : 11 375 $ (2015), 29 000 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,8 ans (2015), 6,1 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 500 $ à 3 000 $
  • Lanaudière
    • Mise de fonds : 10 541 $ (2015), 25 000 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,5 ans (2015), 5,3 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
  • Outaouais
    • Mise de fonds : 11 000 $ (2015), 23 850 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,5 ans (2015), 4,7 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
  • Estrie
    • Mise de fonds : 9 245 $ (2015), 22 500 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,5 ans (2015), 5,1 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
  • Capitale-Nationale
    • Mise de fonds : 12 000 $ (2015), 22 125 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,8 ans (2015), 4,4 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 2 000 $ à 2 500 $
  • Centre-du-Québec
    • Mise de fonds : 6 875 $ (2015), 17 660 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 1,6 an (2015), 4,1 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ à 2 000 $
  • Mauricie
    • Mise de fonds : 6 650 $ (2015), 17 000 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 1,9 an (2015), 4,0 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ à 2 000 $
  • Chaudière-Appalaches
    • Mise de fonds : 8 435 $ (2015), 16 440 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,4 ans (2015), 3,5 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ à 2 000 $
  • Saguenay–Lac-Saint-Jean
    • Mise de fonds : 7 925 $ (2015), 15 850 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,0 ans (2015), 3,5 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
  • Abitibi-Témiscamingue
    • Mise de fonds : 8 650 $ (2015), 15 700 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 2,1 ans (2015), 3,2 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
  • Bas-Saint-Laurent
    • Mise de fonds : 6 850 $ (2015), 14 250 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 1,9 an (2015), 3,3 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
  • Côte-Nord
    • Mise de fonds : 8 213 $ (2015), 12 650 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 1,9 an (2015), 2,5 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins
  • Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
    • Mise de fonds : 5 250 $ (2015), 12 000 $ (2025)
    • Temps nécessaire : 1,2 an (2015), 2,9 ans (2025)
    • Paiements mensuels 2025 : 1 500 $ ou moins

Le paiement hypothécaire prend aujourd’hui une place beaucoup plus importante dans le budget des familles qu’il y a dix ans, note l’APCIQ.

« Les conditions actuelles laissent peu d’espoir de voir l’abordabilité s’améliorer rapidement », ajoute-t-on. Trois facteurs maintiennent les prix sous pression :

  • Les unifamiliales demeurent le type de propriété le plus recherché.
  • La construction de maisons neuves est au ralenti, surtout parce qu’elle coûte trop cher pour la majorité des familles et parce que les terrains près des grands centres sont rares.
  • Et comme les personnes âgées restent propriétaires plus longtemps, il y a moins de propriétés disponibles sur le marché.

Même si la hausse des prix pourrait éventuellement perdre de la vitesse, l’APCIQ rappelle que les revenus réels progressent lentement et que l’économie québécoise traverse une période difficile. Les futures baisses de taux hypothécaires restent aussi incertaines.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
marché immobilier au québecprix des maisonsmise de fondsapciqassociation professionnelle des courtiers immobiliers du québec
QuébecCanadaMarché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voici le salaire annuel à gagner pour acheter une maison dans la région de Québec

Habiterais-tu plus à Lévis ou Limoilou?

Voici le salaire annuel que tu dois gagner pour devenir propriétaire à Québec en juin 2025

Plus accessible, acheter une maison dans le 418? 🧐

Voici le salaire idéal pour acheter une maison ou un condo à Québec en septembre 2025

Si déménager dans le 418 peut te permettre de devenir proprio, go!

Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025

La capitale nationale est de moins en moins abordable, selon une experte.

Renforcement de la laïcité au Québec : Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle loi

Garderies, cégeps, universités, menus de cafétéria... tout y passe!

Shein et AliExpress volent les photos d'une Québécoise pour vendre des copies de ses designs

« Ils ont carrément pris mes photos, et maintenant, les gens pensent que c’est moi qui copie ces sites-là. »

Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

C'est le temps d'être stratégique pour payer moins d'impôt l'an prochain. 👀

Action collective de 6,5 M$ : Voici quoi faire si tu as acheté du lait Silk ou Great Value

Ces produits avaient mené à la mort de deux personnes au pays.

Ce produit de beauté vendu plus de 10 000 X en 1 mois sur Amazon est à 53% de rabais

Une trouvaille parfaite pour les bas de Noël!🎄

Costco vend un calendrier de l’avent rempli de petites bouteilles de vin à 3,33 $ par jour

Ça se prend bien. 🙏🍷

7 activités à Montréal pour un week-end festif, gourmand et pas cher

À toi les petits délices et les sorties amusantes!

Vendredi fou: Air Transat a des rabais allant jusqu'à 36 % pour les tout inclus dans le Sud

La République dominicaine et le Mexique t'attendent!

Voici quand exactement le tunnel Louis-H.-La Fontaine sera complètement fermé ce week-end

À considérer avant de vouloir prendre la route!

Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où

Plus besoin de rouler jusqu'à Montréal pour te faire servir en français!