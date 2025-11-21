Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

As-tu le portefeuille pour habiter Westmount ou Merci-Hochelaga-Maisonneuve?

Une affiche À louer.

Il faut un salaire annuel entre 48 000 et 65 000 $ pour se permettre un 3 1/2 à Montréal, selon le quartier.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Oui, il y a des appartements abordables à louer à Montréal qui ne coûte pas un bras ou un rein, mais, pour les trouver, il faut s’armer de patience. D’ailleurs, si tu souhaites habiter la métropole, vaut mieux vérifier si tu as le salaire annuel idéal pour te permettre un 3 1/2 montréalais.

À lire également : Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo à Québec ce mois-ci

Après tout, ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre d’habiter Montréal. Le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé d’une chambre dans le 514 atteignait 1 629 $ en novembre, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui analyse le marché locatif des grandes villes canadiennes.

Il s’agit d’une baisse de 5,8 % par rapport à novembre 2024, alors que le loyer moyen était de 1 729 $ et de 18 $ comparativement à octobre 2025.

Parmi les dix quartiers de Montréal analysés par la firme, c’est à Saint-Henri qu’on voit la hausse la plus marquée par rapport à octobre dernier, avec une progression de 5,43 %. À l’inverse, le Plateau Mont-Royal connaît la baisse la plus importante, atteignant 10,32 %.

Selon ton revenu annuel, certains quartiers ou arrondissements de la métropole offrent des options somme toute plus accessibles que d’autres, un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 433 $.

On a refait les calculs pour savoir quel revenu annuel brut il faudrait gagner afin de louer un 3 1/2 à Montréal sans se mettre dans le pétrin, en utilisant la règle des 35 % recommandée par le gouvernement du Canada. En se basant sur les données de liv.rent, voici les quartiers classés du plus abordable au plus coûteux.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 416 $ par mois
  • Salaire annuel : 48 480 $

Ahuntsic–Cartierville

  • Loyer : 1 419 $ par mois
  • Salaire annuel : 48 662 $

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

  • Loyer : 1 507 $ par mois
  • Salaire annuel : 51 428 $

Saint-Laurent

  • Loyer : 1 589 $ par mois
  • Salaire annuel : 54 388 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 1 614 $ par mois
  • Salaire annuel : 55 360 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 1 664 $ par mois
  • Salaire annuel : 56 977 $

Verdun

  • Loyer : 1 681 $ par mois
  • Salaire annuel : 57 720 $

Saint-Henri

  • Loyer : 1 712 $ par mois
  • Salaire annuel : 58 628 $

Centre-ville

  • Loyer : 1 835 $ par mois
  • Salaire annuel : 62 914 $

Westmount

  • Loyer : 1 849 $ par mois
  • Salaire annuel : 63 314 $

Ce mois-ci, c’est dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qu’on trouve les loyers les plus abordables à Montréal. Pour y vivre confortablement, il faudrait un revenu annuel d’environ 48 480 $ en novembre 2025.

Comme dans les derniers mois, c’est à Westmount que ça coûte le plus cher, avec un revenu annuel estimé à 63 314 $. Résultat : un écart de 14 834 $ sépare les deux quartiers.

Ces chiffres sont basés sur les loyers moyens observés en novembre 2025 et peuvent varier selon les particularités de chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des analyses de liv.rent.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
appartement montréal appartement à louer à montréal augmentation de loyer gouvernement du canada salaire quebec moyen marché immobilier à montréal
Montréal Marché immobilier Canada Avis et communiqués Marché immobilier Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les soldes du Vendredi fou d'Amazon Canada sont lancés et voici 14 des meilleurs deals

Les aubaines vont jusqu'à 89% de rabais!

Ton permis de conduire te coûtera deux fois plus cher en 2026 : Voici quoi savoir

La SAAQ offre encore un « rabais », mais moins important que l'an passé. 😬

13 entreprises québécoises classées parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2026

Plusieurs embauchent actuellement!

La Défense nationale embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 67 699 $/an

Prépare ton CV!

Tout ce que tu veux savoir sur Ryan Wedding, le Pablo Escobar canadien recherché par le FBI

Une récompense de 15 M$ est offerte pour le retrouver.

Justin Trudeau a amené Katy Perry au meilleur nouveau restaurant au Québec en 2025

Leur « date » avait pas mal fait jaser! 👀

Les Randolph du Québec font des ventes de jeux allant jusqu’à 90% de rabais ce week-end

À toi les trouvailles juste avant les partys des Fêtes!

2 nouveaux restos de Montréal sont classés dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025

Attends de voir les menus! 🤤

Justin Trudeau fait « de gros efforts » pour voir Katy Perry et entretenir sa relation

Il a tout de même un brin plus de temps que lorsqu'il dirigeait un pays.😏

Canadian Tire a lancé son solde du pré-Vendredi fou et voici 13 des meilleurs deals

Les aubaines vont jusqu'à 160 $ de rabais sur un seul item! 🤑