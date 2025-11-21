Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025
As-tu le portefeuille pour habiter Westmount ou Merci-Hochelaga-Maisonneuve?
Oui, il y a des appartements abordables à louer à Montréal qui ne coûte pas un bras ou un rein, mais, pour les trouver, il faut s’armer de patience. D’ailleurs, si tu souhaites habiter la métropole, vaut mieux vérifier si tu as le salaire annuel idéal pour te permettre un 3 1/2 montréalais.
À lire également : Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo à Québec ce mois-ci
Après tout, ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre d’habiter Montréal. Le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé d’une chambre dans le 514 atteignait 1 629 $ en novembre, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui analyse le marché locatif des grandes villes canadiennes.
Il s’agit d’une baisse de 5,8 % par rapport à novembre 2024, alors que le loyer moyen était de 1 729 $ et de 18 $ comparativement à octobre 2025.
Parmi les dix quartiers de Montréal analysés par la firme, c’est à Saint-Henri qu’on voit la hausse la plus marquée par rapport à octobre dernier, avec une progression de 5,43 %. À l’inverse, le Plateau Mont-Royal connaît la baisse la plus importante, atteignant 10,32 %.
Selon ton revenu annuel, certains quartiers ou arrondissements de la métropole offrent des options somme toute plus accessibles que d’autres, un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 433 $.
On a refait les calculs pour savoir quel revenu annuel brut il faudrait gagner afin de louer un 3 1/2 à Montréal sans se mettre dans le pétrin, en utilisant la règle des 35 % recommandée par le gouvernement du Canada. En se basant sur les données de liv.rent, voici les quartiers classés du plus abordable au plus coûteux.
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 416 $ par mois
- Salaire annuel : 48 480 $
Ahuntsic–Cartierville
- Loyer : 1 419 $ par mois
- Salaire annuel : 48 662 $
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Loyer : 1 507 $ par mois
- Salaire annuel : 51 428 $
Saint-Laurent
- Loyer : 1 589 $ par mois
- Salaire annuel : 54 388 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 1 614 $ par mois
- Salaire annuel : 55 360 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 1 664 $ par mois
- Salaire annuel : 56 977 $
Verdun
- Loyer : 1 681 $ par mois
- Salaire annuel : 57 720 $
Saint-Henri
- Loyer : 1 712 $ par mois
- Salaire annuel : 58 628 $
Centre-ville
- Loyer : 1 835 $ par mois
- Salaire annuel : 62 914 $
Westmount
- Loyer : 1 849 $ par mois
- Salaire annuel : 63 314 $
Ce mois-ci, c’est dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve qu’on trouve les loyers les plus abordables à Montréal. Pour y vivre confortablement, il faudrait un revenu annuel d’environ 48 480 $ en novembre 2025.
Comme dans les derniers mois, c’est à Westmount que ça coûte le plus cher, avec un revenu annuel estimé à 63 314 $. Résultat : un écart de 14 834 $ sépare les deux quartiers.
Ces chiffres sont basés sur les loyers moyens observés en novembre 2025 et peuvent varier selon les particularités de chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des analyses de liv.rent.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Maxi vend maintenant des forfaits cellulaires au Québec pour le prix d’une caisse de bière ›
- On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié ›
- Voici le salaire à faire pour vivre sans pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2025 ›
- Salaire minimum en 2025 : le Québec glisse au 7e rang canadien après les hausses d'octobre ›