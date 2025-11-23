Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

27 463 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.

Une affiche À louer.

Il faut un salaire entre 60 000 et 90 000 pour se permettre un loyer d'un 4 1/2 à Montréal, en novembre.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Mine de rien, Montréal compte un bon nombre de logements abordables, mais tu dois faire de bonnes recherches pour trouver la perle rare. Encore plus si tu cherches un 4 1/2 dans un quartier ou arrondissement populaire et que tu n'as pas nécessairement le salaire annuel idéal pour te le permettre.

À lire également : Voici le salaire idéal pour louer un 3 1/2 à Montréal selon le quartier en novembre 2025

Le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé de deux chambres atteint les 2 114 $ à Montréal, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui analyse le marché locatif à Montréal et ailleurs au pays.

Selon ton revenu annuel, certains quartiers offrent encore des options un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 801 $. Somme toute, les loyers ont baissé dans la grande majorité des arrondissements analysés.

On a calculé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage devrait gagner pour louer sans se ruiner un 4 1/2 dans dix quartiers de Montréal, selon les données de liv.rent et la recommandation du gouvernement du Canada, qui suggère de consacrer un maximum de 35 % de son revenu brut au logement.

Ahuntsic–Cartierville

  • Loyer : 1 791 $ par mois
  • Salaire annuel : 61 406 $

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

  • Loyer : 1 831 $ par mois
  • Salaire annuel : 62 777 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 841 $ par mois
  • Salaire annuel : 63 120 $

Saint-Henri

  • Loyer : 1 892 $ par mois
  • Salaire annuel : 64 869 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 2 088 $ par mois
  • Salaire annuel : 71 589 $

Saint-Laurent

  • Loyer : 2 128 $ par mois
  • Salaire annuel : 72 960 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 2 189 $ par mois
  • Salaire annuel : 75 052 $

Verdun

  • Loyer : 2 218 $ par mois
  • Salaire annuel : 76 046 $
Westmount
  • Loyer : 2 579 $ par mois
  • Salaire annuel : 88 423 $

Centre-ville

  • Loyer : 2 592 $ par mois
  • Salaire annuel : 88 869 $

Encore une fois ce mois-ci, Ahuntsic–Cartierville décroche le titre de quartier le plus abordable pour louer un 4 1/2 à Montréal. Le revenu annuel idéal pour y vivre confortablement serait d’environ 61 406 $ en novembre 2025.

À l’autre bout du spectre, c’est le centre-ville de Montréal qui exige le revenu le plus élevé, avec un revenu annuel moyen estimé à 88 869 $. Résultat : un écart de 27 463 $ sépare les deux quartiers.

Ces données reflètent les loyers moyens observés en novembre 2025 et peuvent varier selon les particularités de chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des analyses de liv.rent.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

