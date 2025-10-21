Voici le salaire idéal pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025
Près de 30 000 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus dispendieux.
Des appartements à louer à Montréal, il y en a à la pelle, mais ce ne sont pas tous des logements abordables. Si tu cherches la perle rare avec un loyer raisonnable, on va se le dire : c’est une vraie galère, surtout si tu veux trouver, en octobre 2025, un 4 1/2 dans un quartier central sans avoir un salaire annuel solide.
Le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé de deux chambres dépasse maintenant les 2 100 $ à Montréal, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui analyse le marché locatif à Montréal et ailleurs au pays.
Selon ton revenu annuel, certains quartiers offrent encore des options un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 827 $, soit à peine un dollar de moins que le mois dernier.
On a calculé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage devrait avoir pour louer sans te ruiner un 4 1/2 dans les dix quartiers de Montréal des données de liv.rent, en se basant sur la recommandation du gouvernement du Canada selon laquelle il faudrait dédier un maximum de 35 % de ton revenu brut à ton logement.
Ahuntsic–Cartierville
- Loyer : 1 800 $ par mois
- Salaire annuel : 61 714 $
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
- Loyer : 1 854 $ par mois
- Salaire annuel : 63 600 $
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
- Loyer : 1 865 $ par mois
- Salaire annuel : 64 000 $
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- Loyer : 2 037 $ par mois
- Salaire annuel : 70 600 $
Saint-Henri
- Loyer : 2 070 $ par mois
- Salaire annuel : 71 700 $
Saint-Laurent
- Loyer : 2 163 $ par mois
- Salaire annuel : 74 300 $
Le Plateau-Mont-Royal
- Loyer : 2 215 $ par mois
- Salaire annuel : 76 000 $
Verdun
- Loyer : 2 276 $ par mois
- Salaire annuel : 78 200 $
Centre-ville
- Loyer : 2 524 $ par mois
- Salaire annuel : 86 400 $
Westmount
- Loyer : 2 627 $ par mois
- Salaire annuel : 90 300 $
Encore une fois ce mois-ci, Ahuntsic–Cartierville détrône Mercier–Hochelaga-Maisonneuve dans la catégorie de l’arrondissement le plus abordable à Montréal. Le revenu annuel idéal pour y vivre confortablement serait d’environ 61 714 $ en octobre 2025.
Comme le mois dernier, c’est dans le secteur de Westmount qu’il faut avoir les reins un peu plus solides, avec un revenu annuel moyen estimé à 90 300 $. Résultat : un écart de 28 560 $ sépare les deux quartiers.
Ces données reflètent les loyers moyens observés en septembre 2025 et peuvent varier selon les particularités de chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des analyses de liv.rent.
