Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici le salaire idéal pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en octobre 2025

Près de 30 000 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus dispendieux.

Un bloc appartement.

Il faut un salaire qui dépasse les 60 000 $ pour se payer un4 1/2 à Montréal, en octobre 2025.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Des appartements à louer à Montréal, il y en a à la pelle, mais ce ne sont pas tous des logements abordables. Si tu cherches la perle rare avec un loyer raisonnable, on va se le dire : c’est une vraie galère, surtout si tu veux trouver, en octobre 2025, un 4 1/2 dans un quartier central sans avoir un salaire annuel solide.

À lire également : Voici où sont les 3 1/2 les moins chers à Montréal en octobre 2025

Le loyer mensuel moyen pour un appartement non meublé de deux chambres dépasse maintenant les 2 100 $ à Montréal, selon le plus récent rapport de la plateforme britanno-colombienne liv.rent, qui analyse le marché locatif à Montréal et ailleurs au pays.

Selon ton revenu annuel, certains quartiers offrent encore des options un peu plus accessibles. Mais l’écart entre le quartier le plus cher et le plus abordable atteint 827 $, soit à peine un dollar de moins que le mois dernier.

On a calculé le revenu annuel brut minimal qu’un ménage devrait avoir pour louer sans te ruiner un 4 1/2 dans les dix quartiers de Montréal des données de liv.rent, en se basant sur la recommandation du gouvernement du Canada selon laquelle il faudrait dédier un maximum de 35 % de ton revenu brut à ton logement.

Ahuntsic–Cartierville

  • Loyer : 1 800 $ par mois
  • Salaire annuel : 61 714 $

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

  • Loyer : 1 854 $ par mois
  • Salaire annuel : 63 600 $

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

  • Loyer : 1 865 $ par mois
  • Salaire annuel : 64 000 $

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

  • Loyer : 2 037 $ par mois
  • Salaire annuel : 70 600 $

Saint-Henri

  • Loyer : 2 070 $ par mois
  • Salaire annuel : 71 700 $

Saint-Laurent

  • Loyer : 2 163 $ par mois
  • Salaire annuel : 74 300 $

Le Plateau-Mont-Royal

  • Loyer : 2 215 $ par mois
  • Salaire annuel : 76 000 $

Verdun

  • Loyer : 2 276 $ par mois
  • Salaire annuel : 78 200 $

Centre-ville

  • Loyer : 2 524 $ par mois
  • Salaire annuel : 86 400 $

Westmount

  • Loyer : 2 627 $ par mois
  • Salaire annuel : 90 300 $

Encore une fois ce mois-ci, Ahuntsic–Cartierville détrône Mercier–Hochelaga-Maisonneuve dans la catégorie de l’arrondissement le plus abordable à Montréal. Le revenu annuel idéal pour y vivre confortablement serait d’environ 61 714 $ en octobre 2025.

Comme le mois dernier, c’est dans le secteur de Westmount qu’il faut avoir les reins un peu plus solides, avec un revenu annuel moyen estimé à 90 300 $. Résultat : un écart de 28 560 $ sépare les deux quartiers.

Ces données reflètent les loyers moyens observés en septembre 2025 et peuvent varier selon les particularités de chaque logement. Les appartements de luxe ont été exclus des analyses de liv.rent.

From Your Site Articles
appartement montréalappartement à louer à montréalaugmentation de loyergouvernement du canadasalaire quebec moyen
MontréalMarché immobilierCanadaAvis et communiquésMarché immobilierQuébec

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Voici combien tu dois gagner pour louer un 4 1/2 à Montréal sans crier famine en septembre

    Prêt à hypothéquer un rein?

    Voici combien tu dois gagner pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en août 2025

    Un secteur montréalais est clairement moins abordable que les autres.

    Voici le salaire que tu dois gagner pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier

    30 000 $ séparent le plus et le moins accessible!

    Voici le revenu qu’il faut pour louer un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en juillet 2025

    As-tu plus le portefeuille pour habiter Westmount ou Ahuntsic?

    Costco a changé ses heures d’ouverture et ça va impacter ta routine

    Le temps des Fêtes (ou le temps des files interminables) approche rapidement. 👀🤯

    Un nouveau Costco ouvre cet automne à Québec avec des articles uniques en ville

    La date d’ouverture de ce tout premier entrepôt en son genre est dévoilée!

    Walmart VS Costco: On a comparé les prix des bonbons d'Halloween et voici le gagnant

    Histoire de donner, sans te ruiner! 🍬

    L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

    Et c’est juste la formation! 🤑

    Félix et Solène vendent leur chalet gagné à OD et le prix surprend (PHOTOS)

    Pourquoi ne pas commencer à donner de l'argent aux gagnants s'ils vendent tous leur prix?

    11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

    Bien manger, sans te faire avoir!

    Rappel important : des biscuits populaires vendus chez Dollarama sont contaminés

    Vérifie tes armoires, et jette ça!

    Une grève à la STM de près d’un mois sera bientôt déclenchée - Voici quoi savoir

    Jamais deux sans trois. 🥴

    On a « stalké » Alexandra d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Les nouvelles filles font jaser!

    Il y a un père Noël sur cette nouvelle pièce de monnaie canadienne (oui, pour vrai)

    Une pièce magique qui capture toute la féerie du pôle Nord 🎅✨