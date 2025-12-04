Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette pizzeria québécoise se classe dans un top mondial et c’est la meilleure au Canada

Un peu d'Italie t'attend juste ici, au Québec! 🍕

Une personne au Pizza NO.900. Droite : Les pizzas du NO.900.

Cette pizzeria québécoise est la meilleure au Canada.

@emiliepayet__ | Instagram, @mtl.foodiemarie | Instagram
Éditrice Junior

Si tu doutes du fait que le Québec offre certains des meilleurs plats au monde, voici quelque chose va assurément te faire changer d'idée : une chaîne de pizzeria locale vient de se tailler une place enviable dans le palmarès 2025 des World’s Best Artisan Pizza Chains. Après avoir atteint le 43ᵉ rang l’an dernier, NO.900 grimpe maintenant au 42ᵉ rang de ce classement international qui fait figure de Guide Michelin de la pizza. Rien de moins.

À lire également : 2 nouveaux restos de Montréal sont classés dans le Top 10 des meilleurs au Canada en 2025

Et ce n’est pas tout : NO.900 était la seule chaîne canadienne invitée au gala pour une deuxième année consécutive, une distinction réservée aux références incontournables de la pizza artisanale dans le monde. Quand on sait que près de 3 000 chaînes sont évaluées chaque année, on comprend vite à quel point cette invitation a du poids.

Comme pour le Michelin, les inspecteurs du 50Top visitent les établissements de manière anonyme, évaluant la qualité des ingrédients, la maîtrise des techniques traditionnelles et l’expérience client dans son ensemble. La chaine en question s’est particulièrement démarquée grâce à son respect des règles de l’art napolitain, une approche qui lui vaut d’ailleurs d’être la seule chaîne artisanale au monde certifiée AVPN, la prestigieuse Associazione Verace Pizza Napoletana.

Et l’année 2025 s’annonce déjà mémorable pour l’équipe : en mars, le pizzaiolo Mirko D’Agata a remporté le titre de champion du monde dans la catégorie pizza napolitaine au International Pizza Expo de Las Vegas, une première pour un chef basé au Québec.

Entre son savoir-faire rigoureux, ses ingrédients choisis avec soin et son engagement envers les artisans d’ici, NO.900 continue de s’imposer comme une véritable référence. Avec 37 succursales au Canada et en France, la chaîne prouve qu’on n’a pas besoin d’être à Naples pour goûter à une pizza napolitaine digne des grands maîtres.

Bref, si tu veux savourer une pizza qui a conquis les experts internationaux, tu sais exactement où aller, et cette montée au classement est une raison de plus d’aller (re)goûter la magie du four à bois.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

