Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Ton épicerie te coûtera VRAIMENT plus cher en 2026 et ton budget n'est pas prêt

Ton budget « bouffe » va encore être à revoir! 🫣

Une épicerie du Québec.

Le prix du panier d'épicerie des Québécois augmentera de beaucoup en 2026.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu pensais que ta facture d’épicerie allait enfin diminuer en 2026, attache ta tuque avec de la corde à roast beef, parce que les nouvelles projections ne sont pas exactement réconfortantes. Les Québécois et Québécoises devront encore composer avec une hausse notable du coût des aliments, même si l’inflation générale semble se calmer.

À lire également : Ta facture d'Hydro-Québec pourrait augmenter pas mal plus que prévu en 2026

C'est ce qui ressort du Rapport annuel sur les prix alimentaires 2026 de l’Université Dalhousie, publié ce jeudi 4 décembre, et qui en est à sa 16e édition.

Les chercheurs et chercheuses de cette enquête pancanadienne prévoient que les prix alimentaires au pays augmenteront entre 4 % et 6 % en 2026.

Pour une famille moyenne de quatre personnes, la valeur annuelle du panier d'épicerie passera de 16 577,16 $ en 2025 à 17 571,79 $ en 2026. Elle paiera donc près de 1 000 $ de plus pour se nourrir.

Et même si le Québec a connu une hausse sous la moyenne nationale en 2025, les projections indiquent que la province pourrait se retrouver au-dessus de la moyenne nationale en 2026.

Les catégories qui vont vraiment faire mal

Certains produits d’épicerie feront plus de mal à ton portefeuille que d'autres. Voici ce que prévoit le rapport pour 2026 :

  • La viande
    • +5 % à +7 %
  • Les légumes
    • +3 % à +5 %
  • Les produits laitiers et œufs
    • +2 % à +4 %
  • La boulangerie
    • +2 % à +4 %
  • Les restaurants
    • +4 % à +6 %
  • Les fruits
    • +1 % à +3 %

Le poulet va devenir un luxe

Si tu as remplacé le bœuf par du poulet dans la dernière année pour économiser, tu seras déçu.e d'apprendre que le prix de la volaille risque de prendre son envol.

Selon le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2026, la production « historiquement bas » en 2025 explique en partie la hausse prévue du prix de cette viande blanche.

De plus, les températures douces de l'automne ont « incité les oiseaux sauvages à rester plus longtemps » au pays avant de migrer, entrainant une hausse soudaine des cas de grippe aviaire parmi les troupeaux commerciaux.

Pourquoi ça augmente encore?

Les raisons sont nombreuses pour expliquer une hausse de près de 1 000 $ de ton panier d'épicerie. Il y a d'abord les tensions commerciales avec les États-Unis, qui continuent d’ajouter de la pression sur les coûts d’importation et d’exportation.

La météo extrême, dont les sécheresses et les feux de forêt ont lourdement affecté les productions agricoles, la faiblesse du dollar canadien, qui rend plusieurs produits plus coûteux et les changements dans la chaîne d’approvisionnement sont également pointées du doigt.

2026 ne s’annonce pas comme une année de répit pour ton budget alimentaire, surtout au Québec. Entre les hausses prévues, les protéines qui coûtent un bras et les débalancements dans la production, tu risques de repenser ta stratégie d’épicerie plus d’une fois.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prix de l'épiceriehausse du coût de la viecoût de la vie au québecaugmentation des prixcoût moyen pour l'épicerie au québecprix épicerie
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Dollarama vend des produits de «skincare» coréens à mini-prix et voici nos trouvailles

À 4 $ ou 5 $ ça vaut la peine d’essayer!

Une nouvelle grève à la STM risque d'impacter ton temps des Fêtes : Voici quoi savoir

On aura eu quelques semaines de repos! 🫠

Ces 29 aliments font actuellement l'objet de rappels importants au Québec - Vérifie ton frigo

Morceaux de plastique, de métal, bactérie E. coli, Salmonella...🤯🫠

Panne électrique majeure à Cuba : Ce que tu dois savoir avant ton voyage dans le Sud

Ça, c'est sans oublier une importante épidémie qui frappe le pays.

Les chandelles Bath & Body Works tombent à 11,95 $ lors de cette méga vente — Voici le code promo

Le rabais s'applique sur presque TOUTES les chandelles à trois mèches. 🕯️✨

Les pilotes d'Air Transat ont voté pour une grève ce mois-ci et voici quoi savoir

Ton voyage du temps des Fêtes pourrait devoir être annulé!

La Banque Laurentienne a été vendue et ça va directement impacter ton compte

Attends-toi à des changements radicaux!

7 prestations et crédits d'impôt des gouvernements versés aux Québécois ce mois-ci

Des milliers de dollars en aide financière disponibles en décembre 2025.

7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Décembre pourrait te réserver de belles surprises financières. 💰

Voici les 16 secteurs d’emploi les plus payants au Québec actuellement

On parle de salaires hebdomadaires allant de 741 $ à 1 965 $