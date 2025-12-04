Ton épicerie te coûtera VRAIMENT plus cher en 2026 et ton budget n'est pas prêt
Ton budget « bouffe » va encore être à revoir! 🫣
Si tu pensais que ta facture d’épicerie allait enfin diminuer en 2026, attache ta tuque avec de la corde à roast beef, parce que les nouvelles projections ne sont pas exactement réconfortantes. Les Québécois et Québécoises devront encore composer avec une hausse notable du coût des aliments, même si l’inflation générale semble se calmer.
C'est ce qui ressort du Rapport annuel sur les prix alimentaires 2026 de l’Université Dalhousie, publié ce jeudi 4 décembre, et qui en est à sa 16e édition.
Les chercheurs et chercheuses de cette enquête pancanadienne prévoient que les prix alimentaires au pays augmenteront entre 4 % et 6 % en 2026.
Pour une famille moyenne de quatre personnes, la valeur annuelle du panier d'épicerie passera de 16 577,16 $ en 2025 à 17 571,79 $ en 2026. Elle paiera donc près de 1 000 $ de plus pour se nourrir.
Et même si le Québec a connu une hausse sous la moyenne nationale en 2025, les projections indiquent que la province pourrait se retrouver au-dessus de la moyenne nationale en 2026.
Les catégories qui vont vraiment faire mal
Certains produits d’épicerie feront plus de mal à ton portefeuille que d'autres. Voici ce que prévoit le rapport pour 2026 :
- La viande
- +5 % à +7 %
- Les légumes
- +3 % à +5 %
- Les produits laitiers et œufs
- +2 % à +4 %
- La boulangerie
- +2 % à +4 %
- Les restaurants
- +4 % à +6 %
- Les fruits
- +1 % à +3 %
Le poulet va devenir un luxe
Si tu as remplacé le bœuf par du poulet dans la dernière année pour économiser, tu seras déçu.e d'apprendre que le prix de la volaille risque de prendre son envol.
Selon le Rapport annuel sur les prix alimentaires 2026, la production « historiquement bas » en 2025 explique en partie la hausse prévue du prix de cette viande blanche.
De plus, les températures douces de l'automne ont « incité les oiseaux sauvages à rester plus longtemps » au pays avant de migrer, entrainant une hausse soudaine des cas de grippe aviaire parmi les troupeaux commerciaux.
Pourquoi ça augmente encore?
Les raisons sont nombreuses pour expliquer une hausse de près de 1 000 $ de ton panier d'épicerie. Il y a d'abord les tensions commerciales avec les États-Unis, qui continuent d’ajouter de la pression sur les coûts d’importation et d’exportation.
La météo extrême, dont les sécheresses et les feux de forêt ont lourdement affecté les productions agricoles, la faiblesse du dollar canadien, qui rend plusieurs produits plus coûteux et les changements dans la chaîne d’approvisionnement sont également pointées du doigt.
2026 ne s’annonce pas comme une année de répit pour ton budget alimentaire, surtout au Québec. Entre les hausses prévues, les protéines qui coûtent un bras et les débalancements dans la production, tu risques de repenser ta stratégie d’épicerie plus d’une fois.
