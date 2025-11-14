27 produits d’épicerie au Dollarama qui sont pas mal moins chers qu'au Walmart
Quand tu payes 2,23 $ de moins pour le MÊME item. 🤯
Depuis quelques années, la hausse des prix à l'épicerie préoccupe la population, incitant des milliers de Québécois et Québécoises à se tourner vers les enseignes réputées pour leurs tarifs compétitifs, comme Walmart, Maxi ou Costco. Ce qui échappe à plusieurs, c'est que Dollarama s'impose désormais comme une alternative intéressante pour réduire ses dépenses alimentaires, grâce à l'expansion importante de son offre de produits alimentaires.
À lire également : On a comparé le prix de 12 essentiels chez Walmart, Maxi et Super C : Voici les bons deals
Même si Dollarama a abandonné son concept original du « tout à 1 $ » pour proposer des articles allant jusqu’à 5 $, ce virage stratégique a permis d’élargir pas mal l’inventaire en magasin. Et selon une comparaison des prix avec ceux affichés chez Walmart, réputé pour ses bas prix, plusieurs essentiels du quotidien reviennent carrément moins chers chez Dollarama.
Attention quand même : les grandes bannières d’alimentation mettent souvent de l’avant des rabais intéressants dans leurs circulaires hebdomadaires, alors que chez Dollarama, les prix sont fixes, sans promotions ni politique de remboursement. La meilleure chose à faire, c’est donc de jeter un œil aux offres en cours avant de passer à la caisse.
On a tout de même déniché 27 items dont le prix régulier reste pas mal plus intéressant au magasin du dollar qu'au Walmart.
À noter que l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre et que les montants ont été vérifiés au moment de publier ces lignes.
Miracle Whip
Pot de Miracle Whip vendu au Dollarama pour 2,22 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 475 ml
Prix du Walmart : 5,47 $ pour 475 ml
Qu’on considère ce produit comme de la « vraie mayonnaise » ou non, celles et ceux qui aiment cette sauce ont tout intérêt à comparer les prix. Chez Walmart, le pot de 475 ml se vend à 5,47 $, alors qu’il est offert à 3,25 $ chez Dollarama. Résultat : une économie de 2,22 $ sur un seul pot, ce qui fait une belle différence pour un condiment qu’on utilise souvent!
Barres KIND déjeuner
Boîte de barres déjeuner KIND vendue au Dollarama pour 1,22 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,75 $ pour 200 g
Prix du Walmart : 4,97 $ pour 200 g
Les barres déjeuner KIND au beurre d’arachide ou au chocolat noir sont bien aimées pour les matins pressés ou les fringales sur le pouce. En les achetant au Dollarama, tu paies 1,22 $ de moins que chez Walmart pour la même boîte de huit barres, soit une économie d’environ 25 %.
Salsa con queso et la salada « moyenne » Tostitos
Salsa con Queso Tostitos vendues au Dollarama pour 1,43 $ de moins qu’au Walmart, et avec un format légèrement plus grand.
La salsa con queso Tostitos
Prix du Dollarama : 4 $ pour 418 ml
Prix du Walmart : 5,43 $ pour 394 ml
La salsa moyenne Tostitos
Prix du Dollarama : 4 $ pour 418 ml
Prix du Walmart : 4,48 $ pour 418 ml
La salsa con queso Tostitos revient pas mal moins chère au Dollarama : tu paies 4 $ pour 418 ml, alors que le pot est 5,43 $ chez Walmart pour un format un peu plus petit de 394 ml. En plus d’être 1,43 $ de moins, tu en obtiens un peu plus pour ton argent.
Pour ce qui est de la salsa « moyenne », l'économie est plus petite, mais quand même importante. Tu payeras 0,48 $ de moins par pot au Dollo!
Chocolat chaud riche et crémeux
Boîte de chocolat chaud Carnation vendue au Dollarama pour 0,47 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 250 g
Prix du Walmart : 5,47 $ pour 250 g
L'achat du chocolat chaud Carnation riche et crémeux est nettement plus avantageux au Dollarama, où la boîte de dix sachets est à 3,50 $ comparativement à 5,47 $ chez Walmart. Ça fait une économie de 1,97 $, soit environ 36 % de moins pour le même format.
Biscuits Tradition
Les biscuits Tradition de Leclerc sont 2,23 $ de moins par boîte au Dollarama.
Prix du Dollarama : 2,75 $ pour 325 g
Prix du Walmart : 4,98 $ pour 325 g
Les classiques biscuits Tradition de Leclerc, qui sont parfaits pour accompagner un bon thé ou une pause sucrée, sont 2,23 $ de moins au magasin du dollar que chez Walmart. Même format, mêmes biscuits… mais un prix bien plus doux pour ta collation!
Céréales granola Croque Nature
Céréales granola Croque Nature : Raisins secs et amandes vendues au Dollarama pour moins qu'au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 510 g
Prix du Walmart : 4,97 $ pour 475 g
Les céréales granola Croque Nature sont un choix adoré pour les matins pressés ou les collations santé. En plus d’être délicieuses, elles sont beaucoup moins chères au Dollarama, où tu paies 1,47 $ de moins pour un format de 35 g de plus généreux que celui vendu chez Walmart.
Mélange à mousse au chocolat
Mélange à dessert Shirriff de Dr. Oetker vendu au Dollarama pour 1,18 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 2 $ pour 87 g
Prix du Walmart : 3,18 $ pour 87 g
Si tu veux économiser 1,18 $ sur le mélange à dessert Shirriff de Dr. Oetker à la mousse au chocolat au lait, achète-le au Dollarama. C’est environ 37 % moins cher que chez Walmart pour le même sachet pour créer un dessert gourmand.
Gâteaux de Vachon variés
Boîtes de gâteaux Vachon offertes 1,78 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 3 $ la boîte
Prix du Walmart : 4,78 $ la boîte
Les petits gâteaux de Vachon, que ce soit les Jos. Louis, Ah Caramel! ou May West, sont des classiques nostalgiques et emblématiques du Québec. Pour ces desserts, difficile de battre les prix du Dollo, où chaque boîte coûte 1,78 $ de moins qu’au Walmart. De quoi se gâter sans se ruiner.
Mélange à biscuits
Mélange à biscuits Betty Crocker vendu au Dollarama pour 1,47 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 496 g
Prix du Walmart : 3,97 $ pour 496 g
Envie de te faciliter la vie quand vient le temps de cuisiner? Le mélange à biscuits de Betty Crocker est 2,50 $ au Dollarama pour 496 g, comparativement à 3,97 $ chez Walmart. Même format, mais environ 37 % de moins sur ta facture.
Enduit à cuisson antiadhésif Pam
L'enduit à cuisson Pam disponible pour 61 sous de moins du Dollarama qu'au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,50 $ pour 110 g, soit 3,18 $ par 100 g
Prix du Walmart : 6,44 $ pour 170 g, soit 3,79 $ par 100 g
Ce n'est pas toujours économique d'acheter de gros formats au Walmart. Même si la bouteille est un peu plus petite, l’incontournable enduit à cuisson antiadhésif Pam est à un prix plus avantageux au magasin du dollar quand on compare le coût par 100 g.
Sauce HP originale
Bouteille de sauce HP coûtant 78 sous de moins au Dollarama qu'au Walmart.
Prix du Dollarama : 4,50 $ pour 400 ml
Prix du Walmart : 5,28 $ pour 400 ml
La sauce HP originale est populaire pour ajouter une touche savoureuse à bien des viandes. Si tu veux garnir ton garde-manger à meilleur prix, sache qu’elle revient 15 % moins chère au Dollarama, soit une économie de 0,78 $ par bouteille par rapport à Walmart.
Sauce à Sloppy Joe Manwich
La conserve de sauce Sloppy Joe Manwich est vendue au Dollarama pour 0,57 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 2 $ pour 398 ml
Prix du Walmart : 2,57 $ pour 398 ml
La conserve de sauce Sloppy Joe originale Manwich de Hunt’s coûte 0,57 $ de moins qu’au Walmart, soit environ 22 % d’économie pour le même format. Une petite différence de prix qui rend les soupers rapides encore plus satisfaisants!
Pop-Tarts
Les Pop-Tarts coûtent 0,47 $ de moins par boîte au Dollarama qu'au Walmart.
Prix du Dollarama : 3 $ pour 384 g
Prix du Walmart : 3,47 $ pour 384 g
Les tartelettes Pop-Tarts, qui en font retomber plusieurs en enfance, sont vendues à un prix nettement plus avantageux au Dollarama. Pour chaque boîte de 384 g, tu économises 0,47 $.
Ritz craquelins originaux
Les craquelins originaux de Ritz sont 48 sous de moins au Dollarama qu'au Walmart.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 180 g
Prix du Walmart : 2,98 $ pour 180 g
Les craquelins Ritz originaux sont un classique à avoir sous la main, que ce soit pour un petit snack salé ou pour accompagner un plateau de fromages. Et bonne nouvelle : ils sont un peu moins chers au Dollarama, où tu économises 0,48 $ sur la même boîte qu’au Walmart, soit environ 16 %.
Fèves au lard au sirop d'érable
Les fèves au lard au sirop d'érable sont 0,17 $ de moins par conserve au Dollarama.
Prix du Dollarama : 1,50 $ pour 398 ml
Prix du Walmart : 1,67 $ pour 398 ml
Les fèves au lard au sirop d’érable de la marque québécoise Les Aliments Ouimet Cordon Bleu te permettent d'acheter local à prix intéressant : elles reviennent 10 % moins chères au Dollarama, où la même conserve coûte 0,17 $ de moins qu’au Walmart. Un petit rabais qui rend les déjeuners traditionnels encore plus savoureux!
Pouding instantané Jell-O vanille
Le pouding instantané Jell-O vanille est 0,23 $ de moins au Dollarama qu'au Walmart.
Prix du Dollarama : 1,75 $ pour 102 g
Prix du Walmart : 1,98 pour 102 g
Le pouding instantané Jell-O à la vanille permet de faire un dessert rapide, mais est aussi un ingrédient clef dans les fameuses crèmes glacées protéinées au Ninja CREAMi, soit environ 12 % de moins au magasin du dollar qu’au Walmart, soit une économie de 0,23 $ pour le même format.
Beurre d'arachides Kraft
Le pot de beurre d’arachides Kraft vendu au Dollarama pour 0,22 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,75 pour 500 g
Prix du Walmart : 3,97 $ pour 500 g
Le beurre d’arachides Kraft crémeux fait partie des essentiels du déjeuner pour bien des gens. En le prenant au Dollarama, tu économises 0,22 $ sur le même pot qu’au Walmart, soit environ 6 % de moins. Une toute petite économie qui s’accumule vite quand c’est un incontournable dans ton foyer.
Coquilles à Tacos Old El Paso
Les boîtes de coquilles à tacos Old El Paso sont vendues au Dollarama pour 0,72 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 125 g
Prix du Walmart : 3,97 $ pour 125 g
Si tu veux économiser 0,72 $ par boîte de coquilles à tacos Old El Paso, achète-les au Dollarama. C'est environ 18 % moins cher pour exactement le même produit.
Six variétés de pain
Plusieurs variétés de pain vendues au Dollarama.
12 pains à hamburgers Gadoua
Prix du Dollarama : 3 $ pour 12 pains
Prix du Walmart : 4,47 $ pour 12 pains
Pain 14 grains de Country Harvest
Prix du Dollarama : 3 $ pour 600 g
Prix du Walmart : 3,97 $ pour 600 g
Pain blanc original D'Italiano
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 675 g
Prix du Walmart : 3,67 $ pour 675 g
Petits pains moelleux Brizzolio D'Italiano
Prix du Dollarama : 3,25 $ pour 675 g
Prix du Walmart : 3,97 $ pour 675 g
Pains Gadoua tranchés
Prix du Dollarama : 3 $ pour 675 g
Prix du Walmart : 3,87 $ pour 675 g
Peu importe la marque de pain que tu sélectionnes, tu économiseras en l'achetant au Dollarama, tandis que tu payeras 72 à 97 sous de moins par emballage.
Mélange à gâteau Betty Crocker
Des mélanges à gâteau vendus au Dollarama pour 0,27 $ de moins qu’au Walmart, et dans un format un peu plus généreux.
Prix du Dollarma : 2 $ pour 404 g
Prix du Walmart : 2,27 $ pour 375 g
Le mélange à gâteau Betty Crocker revient un peu moins cher au Dollarama, où la boîte de 404 g est à 2 $, alors qu’au Walmart, elle coûte 2,27 $ pour un format plus petit de 375 g. Tu paies donc 0,27 $ de moins pour une quantité légèrement plus grande.
Boisson d'avoine Earth's Own
Boisson d’avoine Earth’s Own vendue au Dollarama pour 0,47 $ de moins qu’au Walmart.
Prix du Dollarama : 2,50 $ pour 946 ml
Prix du Walmart : 2,97 $ pour 946 ml
La boisson d’avoine Earth’s Own coûte un peu moins cher au Dollarama, où le litre est à 2,50 $ comparativement à 2,97 $ chez Walmart. C’est une économie de 0,47 $, soit environ 16 % de moins pour le même format.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.