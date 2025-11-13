Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

On a comparé le prix de 12 essentiels chez Walmart, Maxi et Super C : Voici les bons deals

Payer moins pour les mêmes produits = OUI!

Les aliments de l'épicerie Maxi.

On a comparé le prix de douze essentiels chez Walmart, Maxi et Super C.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Faire l’épicerie au Québec coûte de plus en plus cher et dans le contexte actuel, chaque dollar épargné fait une vraie différence. Dans la province, les grandes chaînes d’alimentation comme Super C, Maxi et Walmart se disputent le titre de champion du meilleur rapport qualité-prix. Les rabais, les formats économiques et les offres hebdomadaires sont partout, mais savoir où se trouvent les vraies aubaines peut parfois être tout un challenge.

À lire aussi : Les rabais de novembre chez Costco sont dévoilés et voici 12 des meilleurs deals

Entre les promesses de bas prix et la réalité à la caisse, la différence peut parfois être surprenante. Pour t’aider à y voir plus clair, nous avons comparé les montants demandés pour douze produits essentiels dans ces trois supermarchés populaires. De la livre de beurre au sac de pommes, chaque article a été évalué avec soin et précision. Le total du panier à la fin de l’article pourrait bien te surprendre… et influencer où tu décideras de faire ton épicerie cette semaine.

Pour rendre la comparaison la plus juste possible, nous avons choisi des produits de la même marque (ou d’un équivalent très proche) en veillant à ce que les formats soient identiques d’un magasin à l’autre. Bien sûr, le total de ton panier pourrait varier si tu privilégies les formats familiaux, les marques maison ou que tu profites des rabais hebdomadaires en circulaire.

Bananes

Des bananes \u00e0 vendre sur le site du Maxi.

Les bananes sur le site du Maxi.

Maxi

Bananes en grappe

Prix au Maxi : 0,69 $ / livre

Prix au Super C : 0,69 $ / livre

Prix au Walmart : 0,68 $ / livre

Pour les bananes, le prix est extrêmement similaire, donc peu importe où tu choisis de faire ton achat, tu feras une bonne affaire.

Oeufs

Les oeufs Selection au Super C.

Les oeufs Selection sont à bon prix au Super C.

Super C

Oeufs à la douzaine

Prix au Maxi : En rabais à 2,99 $ plutôt que 4,09 $ pour les gros oeufs (Valide jusqu'au 24 novembre 2025)

Prix au Super C : En rabais à 2,97 $ plutôt que 4,15 $ pour les gros oeufs (Valide jusqu'au 19 novembre 2025)

Prix au Walmart : 4,63 $ pour les oeufs extra gros

En ce qui concerne les comparatifs du prix de la douzaine oeufs, on a affaire à une bataille des marques maison. Super C domine dans cette catégorie en offrant le paquet à 2,97 $, grâce à un rabais qui bat celui du Maxi de deux sous.

Lait 2%

Le Lait Qu\u00e9bon sur le site du Maxi.

Le Lait Québon est au même prix à travers les trois épiceries.

Maxi

Lait 2 % Québon - Format 2 litres

Prix au Maxi : 4,51 $

Prix au Super C : 4,51 $

Prix au Walmart : 4,51 $

Égalité au niveau du lait Québon chez les trois bannières. Le prix du lait a subi une importante hausse dans les dernières années, surveiller les circulaires est donc toujours une bonne idée.

Beurre

Beurre Lactantia sur le site de Super C.

Le beurre Lactantia est offert à prix réduit au Super C.

Super C

Beurre salé Lactantia

Prix au Maxi : 7,50 $

Prix au Super C : En rabais à 6,29 $ plutôt que 7,49 $ *(Valide jusqu'au 10 décembre 2025)

Walmart : N'offre pas de beurre de cette marque au moment d'écrire ces lignes

Pour le beurre, on te suggère de vraiment surveiller les spéciaux et d'en acheter plusieurs à la fois pour économiser à long terme. À prix régulier, c'est un item qui n'est « pas donné », donc ça vaut la peine d'en stocker un peu. De plus, ça se congèle très bien.

Pâtes

P\u00e2tes Spaghetti Barilla sur le site du Walmart.

Les spaghetti Barilla sont à vendre à bon prix au Walmart.

Walmart

Spaghetti Barilla - Format de 410 g

Prix au Maxi : 2,19 $

Prix au Super C : 2,29 $

Prix au Walmart : 2,18 $

C'est toujours bon d'avoir des pâtes alimentaires dans son garde-manger. Le spaghetti est meilleur marché au Walmart, mais les prix sont très comparables entre les bannières.

Boeuf haché maigre

Viande de boeuf hach\u00e9 maigre sur le site du Super C.

Le boeuf haché maigre est offert à prix intéressant au Super C.

Super C

Boeuf haché maigre

Prix au Maxi : 8,98 $ / livre

Prix au Super C : 8,43 $ / livre

Prix au Walmart : 8,84 $ / livre

C'est chez Super C que tu peux trouver le meilleur rapport qualité/prix pour le boeuf haché maigre. Par contre, garde un oeil sur les formats familiaux qui sont parfois aussi économiques qu'un spécial. Ça peut valoir la peine d'acheter une plus grosse portion pour la congeler ou l'utiliser pour faire des sauces et un chili, par exemple.

Pain tranché

Pain blanc ultra moelleux Pom sur le site du Super C.

Le pain blanc ultra moelleux Pom est à prix réduit au Super C.

Super C

Pain blanc ultra moelleux Pom - 675 g

Prix au Maxi : En rabais à 3,50 $ plutôt que 4,25 $ (Valide jusqu'au 19 novembre 2025)

Prix au Super C : En rabais à deux pour 6,50 $, soit 3,25 $ l'unité (Valide jusqu'au 3 décembre 2025)

Prix au Walmart : 3,97 $

À première vue, Walmart semble être la bannière la plus compétitive au niveau du pain blanc tranché, mais le rabais du Super C offre un meilleur prix unitaire. À l'achat de deux, ton pain te revient à 3,25 $ l'unité.

Jus d'orange

Le jus d'orange Oasis sans pulpe sur le site de Walmart.

Le jus d'orange Oasis est vendu poir 4,47 $ au Walmart.

Walmart

Jus d'orange Oasis sans pulpe - Format de 1,5 litre

Prix au Maxi : 6 $

Prix au Super C : 5,29 $

Prix au Walmart : 4,47 $

Si tu aimes prendre un bon verre de jus d'orange le matin, Walmart est l'endroit où tu trouveras le meilleur prix. On a une belle différence de prix de 1,53 $ avec Maxi et 0,82 $ avec Super C.

Beurre d'arachide

Le beurre d'arachide cr\u00e9meux Kraft sur le site de Walmart.

Le beurre d'arachide crémeux Kraft à vendre pour 5,97 $ au Walmart.

Walmart

Beurre d'arachide crémeux Kraft - Format de 1 kg

Prix au Maxi : 5,99 $

Prix au Super C : 6,49 $

Prix au Walmart : 5,97 $

Le beurre d'arachide est un item qui est souvent en rabais, donc il suffit simplement de l'acheter à la bannière qui l'offre au meilleur prix. Cette semaine, c'est Walmart qui offre le prix le plus compétitif.

Pommes

Les pommes Mcintosh sur le site du Super C.

Les pommes Mcintosh sont en rabais au Super C.

Super C

Pommes Mcintosh

Prix au Maxi : 6,79 $ par sac de 4 lb, soit 1,70 $/ lb

Prix au Super C : En rabais à 4,99 $ plutôt que 6,99 $ par sac de 4 lb (Valide jusqu'au 19 novembre 2025), soit 1,25 $/ lb

Prix au Walmart : 3,97 $ par sac de 3 lb, soit 1,32 $/ lb

Les bannières ne proposent pas toutes un sac de pommes du même poids, mais si on compare le prix à la livre, on obtient 1,70 $ pour Maxi, 1,25 $ pour Super C et 1,32 $ pour Walmart. Envie de faire un dessert aux pommes? C'est chez Super C que tu trouveras le meilleur prix pendant que le sac est en rabais.

Mayonnaise

Mayonnaise Hellmann's.Mayonnaise Hellmann's.

Maxi

Mayonnaise Hellmann’s - Format de 890 ml

Prix au Maxi : En rabais à 5,75 $ plutôt que 5,99 $ (Valide jusqu'au 19 novembre 2025)

Prix au Super C : 5,95 $

Prix au Walmart : En rabais à 5,77 $ plutôt que 6,47 $

C'est chez Maxi que tu trouveras le meilleur rapport qualité prix pour la mayonnaise Hellmann's. Si c'est Super C qui détient le meilleur prix au montant régulier, grâce à leur rabais, Maxi remporte cette comparaison, et Walmart suit de près.

Ketchup

Le ketchup Heinz sur le site de Walmart.

Le ketchup Heinz est à vendre pour 5,77 $ au Walmart.

Walmart

Ketchup Heinz - Format de 750 ml

Prix au Maxi : 5,79 $

Prix au Super C : 5,79 $

Prix au Walmart : 5,77 $

Pour le ketchup Heinz, c'est Walmart qui est la bannière la plus compétitive avec 5,77 $ pour le format de 750ml. Le prix est très près de ceux offerts au Maxi et Super C ; une mince différence de 0,02 $.

Sur douze items, Super C était le moins cher à cinq reprise, Walmart quatre et le Maxi a remporté la comparaison une seule fois. Cela dit, les écarts sont souvent très minces et, avec la politique imbattable du Maxi, tu peux avoir accès aux rabais des autres établissements.

Ainsi, aucune bannière ne domine vraiment le marché ; les économies dépendent surtout des promotions du moment, des formats que tu choisiras et des marques que tu mettras dans ton panier. Prends donc soin de faire tes recherches avant d'aller faire tes emplettes, si tu veux profiter des meilleures aubaines.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
épicerie en rabaisaubaine épiceriemaxisuper cwalmart canadaépicerie au québec
QuébecAubainesCanada
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

Maxi vend maintenant des forfaits cellulaires au Québec pour le prix d’une caisse de bière

« Mon amour, oublie pas la pinte de lait et ma carte SIM! »

11 des meilleurs deals du pré-Vendredi fou d’Amazon allant jusqu’à 77 % de rabais

Les électroniques sont VRAIMENT pas chers!

16 des meilleures trouvailles à bon prix au Costco en novembre 2025

On commence à faire des réserves pour le temps des Fêtes! 💸

Cette déco des Fêtes #1 dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon est offerte à 37% de rabais

Il n'est jamais trop tôt pour les décos des Fêtes!

Le Sour Puss sera bientôt de retour au Québec malgré le boycott : voici pourquoi

Les Québécois achetaient BEAUCOUP de Sour Puss! 😅

Un méga party GRATUIT digne de Times Square débarque à Montréal pour le jour de l’An

Des feux d’artifice, des spectacles et un décompte épique!

Des parfums généralement vendus 42 $ sont à 5 $ chez Dollarama, et ils sentent vraiment bon

L'un d'eux rappelle beaucoup le « Soleil Blanc » à 390 $ de Tom Ford. 🤯👀

Ce versement fédéral de 200 $ arrive très bientôt dans les comptes de certains Québécois

Un montant qui tombe pile à temps pour alléger tes dépenses de Noël!

Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Avant d'avoir de mauvaises surprises. ❄️🚗

La grève des employés d'entretien de la STM est suspendue - Voici quoi savoir

Une loi du gouvernement Legault est venue jouer les trouble-fêtes.