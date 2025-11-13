On a comparé le prix de 12 essentiels chez Walmart, Maxi et Super C : Voici les bons deals
Payer moins pour les mêmes produits = OUI!
Faire l’épicerie au Québec coûte de plus en plus cher et dans le contexte actuel, chaque dollar épargné fait une vraie différence. Dans la province, les grandes chaînes d’alimentation comme Super C, Maxi et Walmart se disputent le titre de champion du meilleur rapport qualité-prix. Les rabais, les formats économiques et les offres hebdomadaires sont partout, mais savoir où se trouvent les vraies aubaines peut parfois être tout un challenge.
Entre les promesses de bas prix et la réalité à la caisse, la différence peut parfois être surprenante. Pour t’aider à y voir plus clair, nous avons comparé les montants demandés pour douze produits essentiels dans ces trois supermarchés populaires. De la livre de beurre au sac de pommes, chaque article a été évalué avec soin et précision. Le total du panier à la fin de l’article pourrait bien te surprendre… et influencer où tu décideras de faire ton épicerie cette semaine.
Pour rendre la comparaison la plus juste possible, nous avons choisi des produits de la même marque (ou d’un équivalent très proche) en veillant à ce que les formats soient identiques d’un magasin à l’autre. Bien sûr, le total de ton panier pourrait varier si tu privilégies les formats familiaux, les marques maison ou que tu profites des rabais hebdomadaires en circulaire.
Bananes
Les bananes sur le site du Maxi.
Bananes en grappe
Prix au Maxi : 0,69 $ / livre
Prix au Super C : 0,69 $ / livre
Prix au Walmart : 0,68 $ / livre
Pour les bananes, le prix est extrêmement similaire, donc peu importe où tu choisis de faire ton achat, tu feras une bonne affaire.
Oeufs
Les oeufs Selection sont à bon prix au Super C.
Oeufs à la douzaine
Prix au Maxi : En rabais à 2,99 $ plutôt que 4,09 $ pour les gros oeufs (Valide jusqu'au 24 novembre 2025)
Prix au Super C : En rabais à 2,97 $ plutôt que 4,15 $ pour les gros oeufs (Valide jusqu'au 19 novembre 2025)
Prix au Walmart : 4,63 $ pour les oeufs extra gros
En ce qui concerne les comparatifs du prix de la douzaine oeufs, on a affaire à une bataille des marques maison. Super C domine dans cette catégorie en offrant le paquet à 2,97 $, grâce à un rabais qui bat celui du Maxi de deux sous.
Lait 2%
Le Lait Québon est au même prix à travers les trois épiceries.
Lait 2 % Québon - Format 2 litres
Prix au Maxi : 4,51 $
Prix au Super C : 4,51 $
Prix au Walmart : 4,51 $
Égalité au niveau du lait Québon chez les trois bannières. Le prix du lait a subi une importante hausse dans les dernières années, surveiller les circulaires est donc toujours une bonne idée.
Beurre
Le beurre Lactantia est offert à prix réduit au Super C.
Beurre salé Lactantia
Prix au Maxi : 7,50 $
Prix au Super C : En rabais à 6,29 $ plutôt que 7,49 $ *(Valide jusqu'au 10 décembre 2025)
Walmart : N'offre pas de beurre de cette marque au moment d'écrire ces lignes
Pour le beurre, on te suggère de vraiment surveiller les spéciaux et d'en acheter plusieurs à la fois pour économiser à long terme. À prix régulier, c'est un item qui n'est « pas donné », donc ça vaut la peine d'en stocker un peu. De plus, ça se congèle très bien.
Pâtes
Les spaghetti Barilla sont à vendre à bon prix au Walmart.
Spaghetti Barilla - Format de 410 g
Prix au Maxi : 2,19 $
Prix au Super C : 2,29 $
Prix au Walmart : 2,18 $
C'est toujours bon d'avoir des pâtes alimentaires dans son garde-manger. Le spaghetti est meilleur marché au Walmart, mais les prix sont très comparables entre les bannières.
Boeuf haché maigre
Le boeuf haché maigre est offert à prix intéressant au Super C.
Boeuf haché maigre
Prix au Maxi : 8,98 $ / livre
Prix au Super C : 8,43 $ / livre
Prix au Walmart : 8,84 $ / livre
C'est chez Super C que tu peux trouver le meilleur rapport qualité/prix pour le boeuf haché maigre. Par contre, garde un oeil sur les formats familiaux qui sont parfois aussi économiques qu'un spécial. Ça peut valoir la peine d'acheter une plus grosse portion pour la congeler ou l'utiliser pour faire des sauces et un chili, par exemple.
Pain tranché
Le pain blanc ultra moelleux Pom est à prix réduit au Super C.
Pain blanc ultra moelleux Pom - 675 g
Prix au Maxi : En rabais à 3,50 $ plutôt que 4,25 $ (Valide jusqu'au 19 novembre 2025)
Prix au Super C : En rabais à deux pour 6,50 $, soit 3,25 $ l'unité (Valide jusqu'au 3 décembre 2025)
Prix au Walmart : 3,97 $
À première vue, Walmart semble être la bannière la plus compétitive au niveau du pain blanc tranché, mais le rabais du Super C offre un meilleur prix unitaire. À l'achat de deux, ton pain te revient à 3,25 $ l'unité.
Jus d'orange
Le jus d'orange Oasis est vendu poir 4,47 $ au Walmart.
Jus d'orange Oasis sans pulpe - Format de 1,5 litre
Prix au Maxi : 6 $
Prix au Super C : 5,29 $
Prix au Walmart : 4,47 $
Si tu aimes prendre un bon verre de jus d'orange le matin, Walmart est l'endroit où tu trouveras le meilleur prix. On a une belle différence de prix de 1,53 $ avec Maxi et 0,82 $ avec Super C.
Beurre d'arachide
Le beurre d'arachide crémeux Kraft à vendre pour 5,97 $ au Walmart.
Beurre d'arachide crémeux Kraft - Format de 1 kg
Prix au Maxi : 5,99 $
Prix au Super C : 6,49 $
Prix au Walmart : 5,97 $
Le beurre d'arachide est un item qui est souvent en rabais, donc il suffit simplement de l'acheter à la bannière qui l'offre au meilleur prix. Cette semaine, c'est Walmart qui offre le prix le plus compétitif.
Pommes
Les pommes Mcintosh sont en rabais au Super C.
Pommes Mcintosh
Prix au Maxi : 6,79 $ par sac de 4 lb, soit 1,70 $/ lb
Prix au Super C : En rabais à 4,99 $ plutôt que 6,99 $ par sac de 4 lb (Valide jusqu'au 19 novembre 2025), soit 1,25 $/ lb
Prix au Walmart : 3,97 $ par sac de 3 lb, soit 1,32 $/ lb
Les bannières ne proposent pas toutes un sac de pommes du même poids, mais si on compare le prix à la livre, on obtient 1,70 $ pour Maxi, 1,25 $ pour Super C et 1,32 $ pour Walmart. Envie de faire un dessert aux pommes? C'est chez Super C que tu trouveras le meilleur prix pendant que le sac est en rabais.
MayonnaiseMayonnaise Hellmann's.
Mayonnaise Hellmann’s - Format de 890 ml
Prix au Maxi : En rabais à 5,75 $ plutôt que 5,99 $ (Valide jusqu'au 19 novembre 2025)
Prix au Super C : 5,95 $
Prix au Walmart : En rabais à 5,77 $ plutôt que 6,47 $
C'est chez Maxi que tu trouveras le meilleur rapport qualité prix pour la mayonnaise Hellmann's. Si c'est Super C qui détient le meilleur prix au montant régulier, grâce à leur rabais, Maxi remporte cette comparaison, et Walmart suit de près.
Ketchup
Le ketchup Heinz est à vendre pour 5,77 $ au Walmart.
Ketchup Heinz - Format de 750 ml
Prix au Maxi : 5,79 $
Prix au Super C : 5,79 $
Prix au Walmart : 5,77 $
Pour le ketchup Heinz, c'est Walmart qui est la bannière la plus compétitive avec 5,77 $ pour le format de 750ml. Le prix est très près de ceux offerts au Maxi et Super C ; une mince différence de 0,02 $.
Sur douze items, Super C était le moins cher à cinq reprise, Walmart quatre et le Maxi a remporté la comparaison une seule fois. Cela dit, les écarts sont souvent très minces et, avec la politique imbattable du Maxi, tu peux avoir accès aux rabais des autres établissements.
Ainsi, aucune bannière ne domine vraiment le marché ; les économies dépendent surtout des promotions du moment, des formats que tu choisiras et des marques que tu mettras dans ton panier. Prends donc soin de faire tes recherches avant d'aller faire tes emplettes, si tu veux profiter des meilleures aubaines.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.