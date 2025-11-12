Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Maxi vend maintenant des forfaits cellulaires au Québec pour le prix d’une caisse de bière

« Mon amour, oublie pas la pinte de lait et ma carte SIM! »

La devanture d'un Maxi.

Maxi vend maintenant des forfaits cellulaires au Québec à moins de 20 $ par mois.

Jerome Cid | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

« Babe, peux-tu me ramener des œufs, des pâtes, des bananes et une nouvelle carte SIM, SVP? » est quelque chose qui peut maintenant être entendu. Le géant de l’épicerie au Canada Loblaw a annoncé le lancement de sans nom mobile, un service de téléphonie mobile prépayée maintenant disponible dans tous les Maxi du Québec.

À lire également : On a comparé le « salaire viable » au Québec au reste du Canada et ça fait pitié

D’abord lancé en 2024 dans les succursales No Frills d’Ontario, sans nom mobile, qui porte le même nom que la marque éponyme maison de Loblaw, propose six forfaits différents à partir de seulement 19 $ par mois.

Ces forfaits prépayés sont sans contrat, sans vérification de crédit et sans frais cachés, indique l’entreprise dans un communiqué publié ce lundi 10 novembre. Le tout roule sur le réseau 4G LTE de Bell.

C’est donc dire qu’avec l’arrivée du service, dont le déploiement complet devrait se terminer d'ici le 25 novembre dans les 200 épiceries Maxi de la province, les Québécois et Québécoises pourront désormais s’abonner à un forfait cellulaire pendant qu’ils et elles font leur épicerie.

Un nouveau compétiteur au Québec

C’est un secret pour personne, s’il existe quelques options au rabais au pays, les forfaits cellulaires au Québec sont parmi les plus chers au monde, avec des mensualités qui tournent aux alentours des 40 à 60 $ par mois, selon la compagnie.

« Nous croyons que tous les Canadiens, incluant ceux au Québec, ont droit à des services mobiles flexibles et accessibles à un prix avantageux. L’objectif de sans nom mobile est de simplifier la vie des gens et d’offrir un accès sans fil à tous », a affirmé Kristen Quayle, vice-présidente, services Le Choix du Président, chez Loblaw.

Pour sa part, Angela LaFosse Church, vice-présidente, partenaires nationaux et vente au détail chez Bell, souligne que cette expansion reflète « l’engagement axé sur le client en offrant des solutions mobiles accessibles et de qualité ».

Voici ce que tu peux avoir comme forfait

Les forfaits sans nom mobile sont pensés pour les gens qui veulent rester connectés sans se ruiner. Il y a six options différentes, de 19 $ à 50 $ par mois, et elles couvrent les besoins essentiels autant que ceux qui veulent un peu plus de données.

Chaque forfait inclut :

  • Appels illimités partout au Canada et aux États-Unis.
  • Messages texte illimités vers l’international.
  • Afficheur, boîte vocale, appels en attente et conférence téléphonique.
  • Jusqu’à 5 Go de données en prime si tu choisis la recharge automatique.

Voici les six différents forfaits qui sont offerts :

Les forfaits sans nom mobile couvrent pas mal tous les besoins, que tu sois du genre à juste texter ta gang ou à « scroller » sur TikTok.

  • 19 $/mois : 1 Go de données
  • 24 $/mois : 4 Go de données
  • 29 $/mois : 25 Go de données
  • 34 $/mois : 55 Go de données
  • 40 $/mois : 80 Go de données
  • 50 $/mois : 105 Go de données
*Ceci est une adaptation de l’article « Maxi is now selling cellphone plans in Quebec… for about the price of a case of beer », publié sur MTLBlog.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

