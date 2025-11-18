Du lait frais à bas prix : Dollarama revient sur sa décision
Les pintes de lait Québon offertes chez Dollarama ont créé tout un buzz sur les réseaux sociaux. 👀🥛
Alors que le coût du panier d'épicerie continue de grimper dans la province, les Québécois.e.s redoublent d'efforts pour dénicher les meilleures économies. Qu'il s'agisse d'acheter en grande quantité chez Costco ou de profiter des rabais dans ces centres d'aubaines comme Liquidation Marie, toutes les options sont bonnes pour remplir son frigo à coût raisonnable. Même Dollarama se transforme en véritable alternative pour l'épicerie à moindre coût, rivalisant souvent avec les étiquettes des géants, comme Maxi et Walmart. D’ailleurs, tu seras peut-être étonné.e d’apprendre que l’enseigne propose de nombreux aliments produits au Québec et au Canada, et un petit nouveau s'est récemment ajouté à l’offre d'une succursale : du lait frais de marque Québon.
Après avoir introduit du lait de vache Grand Pré (UHT) en tablette, et même des congélateurs de crème glacée dans certaines succursales cette année, l'enseigne fait un pas de plus en testant la vente de lait réfrigéré dans l'un de ses magasins montréalais, à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, en début de mois.
Du lait frais de marque Québon au Dollarama
Le réfrigérateur rempli de lait de marque Québon au Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Ça n'en aura pas pris plus pour enflammer le Web, alors que les prix étaient assez avantageux. Par exemple, on pouvait économiser 0,38 $ sur le 1 L de lait au chocolat, 0,14 $ sur le 2 L de lait 3,25 %, et 0,51 $ sur le 2 L de lait 2 % de la marque Québon en comparaison avec les prix du Maxi.
Bien sûr, une réglementation du gouvernement du Québec oblige les commerçants à vendre le lait selon les prix minimum et maximum fixés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Les prix restent donc assez similaires d'un établissement à un autre, ce qui explique pourquoi tu ne verras pas de rabais spectaculaires sur ce produit en particulier.
Dollarama revient sur sa décision de vendre du lait frais
Lors d’une visite effectuée le 13 novembre 2025, surprise : le présentoir était complètement vide et toute l’affiche signalant le produit avait disparu.
Le réfrigérateur qui était rempli de lait au Dollarama a été vidé. @iza.bee | Narcity Québec
Contactée par Narcity Québec, l’équipe des relations médias de Dollarama confirme qu’il ne s’agissait que d’un projet pilote. À voir l’engouement suscité sur les réseaux sociaux, tout portait pourtant à croire que la chaîne de magasins à bas prix irait de l’avant… mais non.
« Le projet pilote est maintenant complété et Dollarama ne prévoit pas vendre du lait réfrigéré », a-t-on confirmé à Narcity.
Interrogée sur les raisons derrière cette décision, l’équipe s’est montrée avare de détails.
Parmi les facteurs possibles, selon nous, la gestion d’un produit périssable et réfrigéré dans un environnement comme celui d’un magasin à rayons d'aubaines pourrait poser problème. On voit fréquemment des articles laissés au hasard des allées. Une pinte de lait oubliée dans le rayon des jouets et non replacée rapidement peut devenir un véritable casse-tête. La vente d’un tel produit exige une rigueur et une assiduité dignes d’une épicerie… ce qui ne correspond pas nécessairement au fonctionnement habituel de Dollarama.
Une expansion alimentaire stratégique
Malgré le manque d'articles réfrigérés et de fruits et légumes, Dollarama devient graduellement une véritable épicerie à petit prix. Au fil des ans, l'enseigne a considérablement élargi sa gamme de produits alimentaires, allant bien au-delà des chips et des bonbons.
Le rayon épicerie du Dollarama. @iza.bee | Narcity Québec
Narcity Québec a récemment comparé les prix, et il n’est pas rare d’y trouver des aliments nettement moins chers qu'au Maxi et au Walmart.
Tu peux maintenant y trouver des pâtes, des conserves, des céréales, des collations, du pain, et même du lait de vache de marque Grand Pré qui se conserve à température ambiante. Alors, si tu es déçu.e de ne pas pouvoir mettre la main sur une pinte de Québon lors de ta prochaine visite, sache qu’une option locale et abordable reste tout de même disponible.
Le lait UHT partiellement écrémé 2 % de Grand Pré est vendu pour 3 $ chez Dollarama.@iza.bee | Narcity Québec
Et malgré la surprise de retrouver un produit laitier sur une tablette non réfrigérée, ce n’est pas « moins du lait » pour autant.
« Le lait Grand Pré subit un traitement appelé "ultra-haute température" (UHT) pour prolonger sa durée de conservation et garantir son innocuité tout en préservant ses nutriments. Ce procédé UHT permet d'obtenir un lait qui peut être conservé à température ambiante sans réfrigération pendant plusieurs mois tout en maintenant sa qualité nutritionnelle et son goût », explique la compagnie derrière le produit sur son site Internet.
Le litre de ce lait, qui se conserve jusqu’à neuf mois dans le garde-manger et dix jours au réfrigérateur après ouverture, est à 3 $ au magasin du dollar, tandis qu'il se vend à 4,50 $ au Maxi, 4,39 $ au Metro, 4,19 $ au Super C et 3,97 $ au Walmart.
L'astuce pour économiser au Dollarama
Pour les Québécois.e.s qui cherchent à économiser sur leur panier d’épicerie, cette expansion représente une excellente nouvelle. Toutefois, même si les prix réguliers sont souvent plus bas au magasin du dollar, il ne faut pas oublier que les grandes épiceries misent sur des promotions très agressives dans leurs circulaires pour attirer la clientèle.
De son côté, Dollarama applique des prix fixes, sans rabais ni remboursements. Résultat : ce n’est pas toujours là que tu feras les meilleures aubaines de la semaine. On recommande donc de jeter un œil aux spéciaux en cours chez les compétiteurs avant de remplir ton panier.
