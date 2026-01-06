Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Pension de la Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 816 $ t'attendent ce mois-ci au Canada

Il n'y a pas d'âge pour recevoir un coup de pouce financier!💰

De l'argent canadien.

Jusqu'à 816 $ attendent ce mois-ci les retraités et personnes âgées du Canada.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce mois-ci, des milliers de personnes à la retraite recevront des centaines de dollars grâce à la Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). L'Agence du revenu du Canada (ARC) s'apprête à verser le premier paiement de 2026 aux personnes âgées admissibles partout au pays, et ça pourrait bien faire une différence dans ton budget du mois.

À lire également : Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026

C'est le moment parfait pour vérifier que tu es bien inscrit.e aux dépôts directs. Avec les récents enjeux chez Postes Canada, recevoir ton argent directement dans ton compte bancaire est définitivement la voie à privilégier.

Combien vas-tu recevoir ce mois-ci?

Le montant que tu reçois dépend principalement de ton âge et de ton revenu annuel. Pour le trimestre de janvier à mars 2026, les prestations ont augmenté de 0,3 % pour refléter l'inflation.

Voici les montants maximaux pour janvier 2026 :

  • Entre 65 et 74 ans : jusqu'à 742,31 $ par mois, si ton revenu de 2024 était inférieur à 148 451 $
  • 75 ans et plus : jusqu'à 816,54 $ mensuellement, à condition que ton revenu de 2024 n'excède pas 154 196 $

Le gouvernement ajuste ces montants quatre fois par année (en janvier, avril, juillet et octobre) pour suivre le coût de la vie. Bonne nouvelle : le seuil de revenu déclenchant le remboursement a été relevé à 95 323 $ en 2026, comparativement à 93 454 $ auparavant.

Ça veut dire que plus de retraité.e.s pourront conserver la totalité de leur pension sans remboursement.

Es-tu admissible à la Sécurité de la vieillesse?

Pour recevoir cette aide financière, tu dois remplir quelques conditions de base :

  • Avoir 65 ans ou plus
  • Avoir vécu au Canada pendant au moins 10 ans depuis ta majorité
  • Pour obtenir le montant maximal, il faut généralement avoir accumulé environ 40 ans de résidence au pays

Si tu habites à l'étranger, les règles sont plus strictes. Il faut avoir passé au moins 20 ans au Canada après ta majorité pour pouvoir toucher cette prestation.

Dans la grande majorité des cas, tu n'as aucune démarche à faire. Le gouvernement fédéral se base directement sur les renseignements de ta déclaration de revenus pour vérifier ton admissibilité et t'inscrire automatiquement.

Comment t'assurer de recevoir ton paiement?

Normalement, Service Canada procède à ton inscription automatiquement lorsque tu atteins 64 ans. Un avis écrit te parvient alors pour confirmer que ton dossier est prêt et que tes versements commenceront dès ton 65e anniversaire.

Cependant, le système automatique peut parfois présenter des lacunes. Si tu n'as rien reçu dans le mois qui suit tes 64 ans, il vaut mieux prendre les devants et contacter Service Canada.

Vérifie que tu es inscrit.e aux dépôts directs pour éviter tout retard. Avec les défis récents du service postal, c'est la façon la plus sûre et rapide de recevoir ton argent.

Date du versement en janvier 2026 : 28 janvier 2026

Pour plus d'informations sur la pension de la Sécurité de la vieillesse, c'est par ici.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

