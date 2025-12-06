Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés
Ton job fait-il partie de la liste?
Le coût de la vie frappe de plus en plus fort, tant sur le plan du loyer, du panier d’épicerie que sur les petites sorties. Avec une pression financière qui nous prend davantage à la gorge, il est normal de se magasiner un emploi parmi les plus payants. Ça tombe bien, parce qu’un nouveau guide salarial te propose plusieurs portes de sortie.
Randstad Canada a publié récemment son plus récent Guide salarial 2026, qui dresse un portrait détaillé de plus de 1 000 secteurs d’activité au Canada, dont au Québec.
Certains postes professionnels et opérationnels pourraient voir leurs salaires grimper de façon notable, tout dépendant du niveau d’expérience. On parle ici de secteurs qui demeurent essentiels, très recherchés et parfois même en pénurie de talents.
Si ton job fait partie de la liste, qui sert à évaluer les conditions actuelles, ça peut alors devenir un excellent levier de négociation salariale pour les employeurs et employé.e.s.
Voici les cinq secteurs de métiers à surveiller l’an prochain, selon Randstad Canada :
- Ressources humaines;
- Technologies de l’information;
- Marketing numérique;
- Métiers spécialisés;
- Ingénierie;
- Finances et comptabilité.
