Sommaire

Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés

Ton job fait-il partie de la liste?

De l'argent canadien

Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés

Labrynthe | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le coût de la vie frappe de plus en plus fort, tant sur le plan du loyer, du panier d’épicerie que sur les petites sorties. Avec une pression financière qui nous prend davantage à la gorge, il est normal de se magasiner un emploi parmi les plus payants. Ça tombe bien, parce qu’un nouveau guide salarial te propose plusieurs portes de sortie.

À lire également : Ton épicerie te coûtera VRAIMENT plus cher en 2026 et ton budget n'est pas prêt

Randstad Canada a publié récemment son plus récent Guide salarial 2026, qui dresse un portrait détaillé de plus de 1 000 secteurs d’activité au Canada, dont au Québec.

Certains postes professionnels et opérationnels pourraient voir leurs salaires grimper de façon notable, tout dépendant du niveau d’expérience. On parle ici de secteurs qui demeurent essentiels, très recherchés et parfois même en pénurie de talents.

Si ton job fait partie de la liste, qui sert à évaluer les conditions actuelles, ça peut alors devenir un excellent levier de négociation salariale pour les employeurs et employé.e.s.

Voici les cinq secteurs de métiers à surveiller l’an prochain, selon Randstad Canada :

  • Ressources humaines;
  • Technologies de l’information;
  • Marketing numérique;
  • Métiers spécialisés;
  • Ingénierie;
  • Finances et comptabilité.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

