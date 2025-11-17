Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties
Tu pourrais recevoir jusqu'à 8 000 $, l'an prochain!
Pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vécu, l'arrivée d'un enfant, ça peut changer une vie et ton budget aussi. Le gouvernement du Canada vient toutefois offrir une aide financière pour tous les parents du Canada, dont au Québec, avec l'allocation canadienne pour enfants (ACE), administrée via l'Agence du revenu du Canada (ARC).
Ça mange quoi en hiver, l'ACE? Il s'agit grosso modo d'un montant mensuel non imposable versé par Ottawa pour donner un coup de pouce aux familles qui ont des enfants de moins de 18 ans à leur charge.
La demande doit être faite par la personne qui assume la responsabilité principale de l’enfant, c’est-à-dire celle qui s’occupe de lui au quotidien, veille à son bien-être, à son éducation, vit avec lui à temps plein et réside au Canada.
Combien peux-tu recevoir avec l'allocation canadienne pour enfants?
Si tu te demandes combien tu pourrais réellement toucher avec l'ACE, sache que c'est un montant somme toute considérable. Toutefois, le montant total dépendra surtout de deux choses : l’âge de tes enfants et le revenu familial net ajusté de ton foyer. Pour bien des ménages à revenus plus modestes, ce versement mensuel change vraiment la donne dans le budget.
De janvier à juin 2026, le fisc se fiera au revenu familial net en 2024. S'il se situe sous la barre des 37 487 $, tu pourrais recevoir les montants maximaux suivants :
- 7 997 $ par année pour chaque enfant de moins de 6 ans, soit 666,41 $ par mois
- 6 748 $ par année pour chaque enfant de 6 à 17 ans, soit 562,33 $ par mois
Même si votre revenu dépasse ce seuil, toi et ta famille pouvez quand même recevoir un montant. La somme diminue graduellement selon l’échelle de revenu, mais plusieurs foyers de la classe moyenne ont encore droit à des versements, même s’ils sont moins élevés.
Dans un contexte de garde partagée à 60 % et 40 %, le paiement est tout simplement séparé entre les deux parents. Chacun reçoit la moitié du montant total, calculé selon sa propre situation financière.
Comme chaque année, le montant total est indexé selon l'inflation. Une mise à jour du gouvernement fédéral sera publiée d'ici juillet 2026. À noter que de juillet 2026 à juin 2027, ce seront les données fiscales de 2025 qui seront pris en compte.
Quelles sont les dates des versements en 2026?
En 2026, les versements de l’ACE arriveront chaque mois entre le 18 et le 20, sauf en décembre, où le paiement sera effectué beaucoup plus tôt.
Voici les 12 dates à retenir :
- 20 janvier 2026
- 20 février 2026
- 20 mars 2026
- 20 avril 2026
- 20 mai 2026
- 19 juin 2026
- 20 juillet 2026
- 20 août 2026
- 18 septembre 2026
- 20 octobre 2026
- 20 novembre 2026
- 11 décembre 2026
Le montant peut-il diminuer?
Oui. Si ton revenu se situe entre 37 487 $ et 81 222 $, ton versement est réduit de 7 % sur la portion qui dépasse 37 487 $.
Par exemple, avec un revenu de 45 000 $, tu dépasses le seuil de 7 513 $. Une réduction de 7 % sur ce montant donne 525,91 $, ce qui réduit le montant maximal annuel de 7 997 $ auquel tu aurais droit. Au final, tu recevrais 7 471,09 $ par année, soit environ 622,59 $ par mois.
Et si ton revenu dépasse 81 222 $, la réduction devient encore plus importante. Une personne qui gagne 100 000 $ et qui a un enfant de moins de 6 ans recevrait environ 361,25 $ par mois après les ajustements.
Pour plus d’informations sur l’allocation canadienne pour enfants, c’est juste ici.
