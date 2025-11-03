Tu peux recevoir jusqu'à 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale
Un versement qui arrive juste à temps pour alléger ton budget de novembre!
Tu vis avec un handicap au Canada? Bonne nouvelle : un coup de pouce financier s'en vient directement dans ton compte ce mois-ci! La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada continue d'offrir son soutien mensuel aux personnes en situation de handicap.
Ce programme fédéral offre un soutien financier mensuel de 200 $ aux personnes handicapées de 18 à 64 ans qui bénéficient déjà du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Un montant qui peut vraiment faire une différence dans ton budget quotidien, surtout en cette période de l'année.
Le versement de novembre arrive dans quelques jours, et si tu as récemment été approuvé.e et que tu étais éligible depuis le lancement du programme en juillet, tu pourrais même toucher un paiement rétroactif impressionnant allant jusqu'à 1 000 $ pour rattraper les mois manqués.
Tu veux en savoir plus sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées? Toute l'information est disponible en ligne.
Qui est admissible à cette prestation?
Pour bénéficier de ce soutien financier fédéral ce mois-ci, voici les conditions à remplir :
- Être âgé.e de 18 à 64 ans;
- Vivre au Canada et avoir soumis ta déclaration de revenus de 2024;
- Posséder un crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) en cours de validité.
Concernant ton statut au pays, tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire présent.e au Canada depuis minimum 18 mois.
Bon à savoir : les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus dans un établissement fédéral ne peuvent recevoir la prestation durant leur détention, à l'exception du premier et du dernier mois de leur sentence.
Combien d'argent peux-tu recevoir ce mois-ci?
Le montant de ce soutien fédéral dépend de ton revenu annuel. Le plafond est fixé à 200 $ mensuels (ce qui représente 2 400 $ sur l'année), et ce montant s'ajuste en fonction de l'inflation. Voici comment ça fonctionne selon ta situation :
Pour les personnes seules
- Si ton revenu net rajusté est de 23 000 $ ou moins, tu obtiens la totalité des 200 $. Le montant complet s'applique aussi si tu gagnes jusqu'à 33 000 $ avec un minimum de 10 000 $ provenant d'un travail. La prestation diminue progressivement et s'annule complètement à partir de 45 000 $ de revenus.
Pour les couples où un.e seul.e partenaire est admissible
- Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, tu reçois le montant intégral. Si vos revenus combinés atteignent 46 500 $ incluant 14 000 $ de revenus d'emploi, vous touchez encore le plein montant. La prestation prend fin à 58 500 $ de revenus familiaux.
Pour les couples où les deux partenaires sont admissibles
- Chacun.e peut obtenir 200 $ par mois si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu'à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d'emploi. La prestation cesse à partir de 70 500 $.
Comment faire ta demande pour recevoir ce versement?
Si tu réponds aux conditions d'admissibilité, tu as probablement reçu une invitation officielle par courrier contenant un code d'accès à six chiffres. Ce code te donne accès au portail en ligne de Service Canada où tu peux compléter ta demande en quelques minutes.
Prépare ton numéro d'assurance sociale (NAS) et un document confirmant ton statut légal au Canada. Si tu inscris tes informations bancaires dans ta demande, l'argent sera transféré directement dans ton compte — c'est beaucoup plus efficace qu'un chèque envoyé par la poste.
Tu n'as pas reçu de lettre? Pas de souci. Tu peux soumettre ta demande en ligne, par téléphone, par courrier ou en visitant un bureau de Service Canada en personne. N'oublie pas d'avoir tes documents fiscaux de 2024 et ton adresse actuelle avec toi.
Quand tombera le versement de novembre?
Les dépôts de la PCPH sont effectués chaque troisième jeudi du mois. Le versement de novembre arrive donc très bientôt! Voici les prochaines dates à retenir :
- Ce jeudi 20 novembre 2025
- Jeudi 18 décembre 2025
- Jeudi 15 janvier 2026
- Jeudi 19 février 2026
Garde ces dates en tête pour suivre tes paiements mensuels. C'est toujours une bonne nouvelle de voir cet argent entrer dans ton compte!
