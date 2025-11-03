Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Tu peux recevoir jusqu'à 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

Un versement qui arrive juste à temps pour alléger ton budget de novembre!

De l'argent canadien dans la poche d'un pantalon.

Une prestation fédérale pourrait te rapporter jusqu'à 200 $ ce mois-ci au Québec.

Landfillgirl | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu vis avec un handicap au Canada? Bonne nouvelle : un coup de pouce financier s'en vient directement dans ton compte ce mois-ci! La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Service Canada continue d'offrir son soutien mensuel aux personnes en situation de handicap.

À lire également : Les parents du Québec recevront jusqu'à 666 $ cette semaine avec l'allocation pour enfant

Ce programme fédéral offre un soutien financier mensuel de 200 $ aux personnes handicapées de 18 à 64 ans qui bénéficient déjà du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH). Un montant qui peut vraiment faire une différence dans ton budget quotidien, surtout en cette période de l'année.

Le versement de novembre arrive dans quelques jours, et si tu as récemment été approuvé.e et que tu étais éligible depuis le lancement du programme en juillet, tu pourrais même toucher un paiement rétroactif impressionnant allant jusqu'à 1 000 $ pour rattraper les mois manqués.

Tu veux en savoir plus sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées? Toute l'information est disponible en ligne.

Qui est admissible à cette prestation?

Pour bénéficier de ce soutien financier fédéral ce mois-ci, voici les conditions à remplir :

  • Être âgé.e de 18 à 64 ans;
  • Vivre au Canada et avoir soumis ta déclaration de revenus de 2024;
  • Posséder un crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) en cours de validité.

Concernant ton statut au pays, tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire présent.e au Canada depuis minimum 18 mois.

Bon à savoir : les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus dans un établissement fédéral ne peuvent recevoir la prestation durant leur détention, à l'exception du premier et du dernier mois de leur sentence.

Combien d'argent peux-tu recevoir ce mois-ci?

Le montant de ce soutien fédéral dépend de ton revenu annuel. Le plafond est fixé à 200 $ mensuels (ce qui représente 2 400 $ sur l'année), et ce montant s'ajuste en fonction de l'inflation. Voici comment ça fonctionne selon ta situation :

Pour les personnes seules

  • Si ton revenu net rajusté est de 23 000 $ ou moins, tu obtiens la totalité des 200 $. Le montant complet s'applique aussi si tu gagnes jusqu'à 33 000 $ avec un minimum de 10 000 $ provenant d'un travail. La prestation diminue progressivement et s'annule complètement à partir de 45 000 $ de revenus.

Pour les couples où un.e seul.e partenaire est admissible

  • Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, tu reçois le montant intégral. Si vos revenus combinés atteignent 46 500 $ incluant 14 000 $ de revenus d'emploi, vous touchez encore le plein montant. La prestation prend fin à 58 500 $ de revenus familiaux.

Pour les couples où les deux partenaires sont admissibles

  • Chacun.e peut obtenir 200 $ par mois si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu'à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d'emploi. La prestation cesse à partir de 70 500 $.

Comment faire ta demande pour recevoir ce versement?

Si tu réponds aux conditions d'admissibilité, tu as probablement reçu une invitation officielle par courrier contenant un code d'accès à six chiffres. Ce code te donne accès au portail en ligne de Service Canada où tu peux compléter ta demande en quelques minutes.

Prépare ton numéro d'assurance sociale (NAS) et un document confirmant ton statut légal au Canada. Si tu inscris tes informations bancaires dans ta demande, l'argent sera transféré directement dans ton compte — c'est beaucoup plus efficace qu'un chèque envoyé par la poste.

Tu n'as pas reçu de lettre? Pas de souci. Tu peux soumettre ta demande en ligne, par téléphone, par courrier ou en visitant un bureau de Service Canada en personne. N'oublie pas d'avoir tes documents fiscaux de 2024 et ton adresse actuelle avec toi.

Quand tombera le versement de novembre?

Les dépôts de la PCPH sont effectués chaque troisième jeudi du mois. Le versement de novembre arrive donc très bientôt! Voici les prochaines dates à retenir :

  • Ce jeudi 20 novembre 2025
  • Jeudi 18 décembre 2025
  • Jeudi 15 janvier 2026
  • Jeudi 19 février 2026

Garde ces dates en tête pour suivre tes paiements mensuels. C'est toujours une bonne nouvelle de voir cet argent entrer dans ton compte!

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
agence du revenu du canadaarcprestations et créditsservice canadaprestation canadienne pour les personnes handicapées
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Tu peux recevoir 200 $ cette semaine au Québec avec cette prestation fédérale

Un versement qui redonnera un coup de pouce à ton budget!

Tu peux recevoir 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

Un petit coup de pouce financier, ça fait toujours du bien!

Des Québécois peuvent recevoir jusqu'à 200 $ cette semaine avec cette nouvelle prestation

On ne dit pas non à une aide financière!

8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

Crédit d’impôt pour solidarité : Voici combien tu peux recevoir cette semaine au Québec

Ce n’est pas le million, mais ça peut toujours aider.

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

Les cinémas Cineplex offrent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ en novembre

Une sortie gratuite au ciné = OUI SVP! 🍿

Élections municipales 2025 : Voici les résultats dans le Grand Montréal et à Québec

Plusieurs villes ont opté pour la continuité.

Amélie Henry et Alex L'Abbée ont lancé leur premier livre et tu le veux pour Noël

La demande est tellement forte qu'ils ont dû faire un « restock » sur Amazon. 👀

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

6 prestations que les personnes âgées peuvent recevoir ce mois-ci au Québec

Des aides financières disponibles dès maintenant pour alléger ton budget!💰

11 restaurants qui ont ouvert en 2025 à Montréal et qui valent absolument le détour

Ta « bucket list » de restos à essayer!

Le marché de Noël le plus féérique de Québec ouvre ce mois-ci et te fait voyager en Europe

Les activités des Fêtes commencent ENFIN!

Les personnes qui décorent pour Noël en novembre seraient plus heureuses selon des experts

Prends pas de chance : sors tout de suite les décorations de Noël. 🎄❄️