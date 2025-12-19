L'Agence du revenu du Canada embauche avec un sec. 5 et un salaire de 65 389$ à 73 595$/an
Trouver un travail intéressant n'est pas toujours facile, mais sache que tu peux postuler pour un emploi au gouvernement avec un bon salaire et des avantages intéressants. L’Agence du revenu du Canada (ARC) recrute actuellement des agents et agentes de service à la clientèle pour son centre d’appels de Montréal, avec un salaire annuel qui varie entre 65 389 $ et 73 595 $, soit un taux horaire à partir de 33,41 $. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 5 janvier 2026.
Les postes à pourvoir sont offerts au Centre de contact régional du Québec (CCRQ), situé au Bureau des services fiscaux de Montréal, sur le boulevard René-Lévesque Ouest. Les personnes embauchées devront travailler sur place au moins trois jours par semaine, ou 60 % de leur horaire mensuel, avec la possibilité de certaines exceptions selon la situation. Il s’agit de nominations temporaires à temps plein, incluant des mutations latérales, des intérims ou des emplois temporaires, et le processus servira aussi à créer un répertoire pour d’éventuels postes similaires.
Comme agent ou agente de service à la clientèle en centre d’appels, tu seras en contact direct avec les contribuables. Le rôle consiste notamment à répondre aux questions liées aux impôts et aux programmes administrés par l’ARC, à effectuer certains calculs fiscaux, à expliquer les droits et obligations des citoyens et à proposer des ententes de paiement lorsque c’est permis. Le travail demande de bonnes habiletés en communication orale et écrite, un bon sens de l’organisation, du jugement et un souci du détail.
Pour être admissible, il faut avoir complété un diplôme d’études secondaires, répondre aux exigences linguistiques bilingue et habiter au Canada, ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e vivant à l’étranger. Une cote de fiabilité est également requise. Les candidat.e.s devront réussir un questionnaire de présélection, avec une note de passage de 60 %, ainsi que des évaluations en ligne, dont le test Korn Ferry lié au contact avec les contribuables.
Les horaires peuvent varier selon l’achalandage des appels, avec des plages possibles entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, et une disponibilité en soirée ou la fin de semaine peut être exigée.
En plus du salaire, l’ARC offre plusieurs avantages recherchés, comme des congés favorisant la conciliation travail-vie personnelle, un régime complet de soins de santé et dentaires, un régime de retraite avantageux, un programme d’aide aux employés et de la formation continue.
Pour celles et ceux qui souhaitent évoluer au sein de la fonction publique fédérale, c’est une occasion concrète d’entrer à l’ARC et de bâtir une carrière à long terme.
Agent.e.s de service à la clientèle en centre d'appels
Salaire : 65 389 $ à 73 595 $ par année
Compagnie : Agence du revenu du Canada
