Sommaire

L'Agence du revenu du Canada embauche avec un sec. 5 et un salaire de 65 389$ à 73 595$/an

Allô la nouvelle carrière payante!

La bannière de l'Agence du revenu du Canada à Montréal.

L'Agence du revenu du Canada embauche à Montréal.

Iryna Tolmachova | Dreamstime
Éditrice Junior

Trouver un travail intéressant n'est pas toujours facile, mais sache que tu peux postuler pour un emploi au gouvernement avec un bon salaire et des avantages intéressants. L’Agence du revenu du Canada (ARC) recrute actuellement des agents et agentes de service à la clientèle pour son centre d’appels de Montréal, avec un salaire annuel qui varie entre 65 389 $ et 73 595 $, soit un taux horaire à partir de 33,41 $. Les candidatures sont acceptées jusqu’au 5 janvier 2026.

À lire également : Hydro-Québec cherche plein d'employés pour 2026 et les avantages sont impressionnants

Les postes à pourvoir sont offerts au Centre de contact régional du Québec (CCRQ), situé au Bureau des services fiscaux de Montréal, sur le boulevard René-Lévesque Ouest. Les personnes embauchées devront travailler sur place au moins trois jours par semaine, ou 60 % de leur horaire mensuel, avec la possibilité de certaines exceptions selon la situation. Il s’agit de nominations temporaires à temps plein, incluant des mutations latérales, des intérims ou des emplois temporaires, et le processus servira aussi à créer un répertoire pour d’éventuels postes similaires.

Comme agent ou agente de service à la clientèle en centre d’appels, tu seras en contact direct avec les contribuables. Le rôle consiste notamment à répondre aux questions liées aux impôts et aux programmes administrés par l’ARC, à effectuer certains calculs fiscaux, à expliquer les droits et obligations des citoyens et à proposer des ententes de paiement lorsque c’est permis. Le travail demande de bonnes habiletés en communication orale et écrite, un bon sens de l’organisation, du jugement et un souci du détail.

Pour être admissible, il faut avoir complété un diplôme d’études secondaires, répondre aux exigences linguistiques bilingue et habiter au Canada, ou être citoyen.ne canadien.ne ou résident.e permanent.e vivant à l’étranger. Une cote de fiabilité est également requise. Les candidat.e.s devront réussir un questionnaire de présélection, avec une note de passage de 60 %, ainsi que des évaluations en ligne, dont le test Korn Ferry lié au contact avec les contribuables.

Les horaires peuvent varier selon l’achalandage des appels, avec des plages possibles entre 8 h et 20 h, du lundi au vendredi, et une disponibilité en soirée ou la fin de semaine peut être exigée.

En plus du salaire, l’ARC offre plusieurs avantages recherchés, comme des congés favorisant la conciliation travail-vie personnelle, un régime complet de soins de santé et dentaires, un régime de retraite avantageux, un programme d’aide aux employés et de la formation continue.

Pour celles et ceux qui souhaitent évoluer au sein de la fonction publique fédérale, c’est une occasion concrète d’entrer à l’ARC et de bâtir une carrière à long terme.

Agent.e.s de service à la clientèle en centre d'appels

Salaire : 65 389 $ à 73 595 $ par année

Compagnie : Agence du revenu du Canada

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

emplois payantsemplois au québecagence du revenu du canada
QuébecCanadaArgent
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

