For Pro members only Pro
Sommaire

Le gouvernement du Canada embauche à Montréal sans études à l’uni et paye jusqu’à 42,51 $/h

Il y a aussi plusieurs avantages sociaux!

Enseigne du gouvernement du Canada.

Emplois payants : Le gouvernement du Canada embauche à Montréal jusqu'à la fin octobre.

Jacquesdurocher347 | Dreamstime
Éditrice Junior

Le gouvernement du Canada embauche présentement et recherche de nouvelles recrues à Montréal ainsi qu'un peu partout au pays, pour pourvoir divers postes spécialisés au ministère de la Défense nationale (MDN). Si tu as de l’expérience dans un métier manuel et que tu cherches un emploi stable, bien payé et stimulant, c’est peut-être ta chance.

À lire également : 6 emplois dans le Grand Montréal qui paient de 75 000 $ à 150 000 $ par année

Les postes sont offerts à temps plein dans plusieurs domaines : plomberie, charpenterie, peinture, électricité, climatisation, soudure, carreleur.se, monteur.se de lignes électriques et plus encore. Le salaire varie entre 32,31 $ et 42,51 $ de l’heure, selon le poste et l’expérience.

En te joignant au MDN, tu contribueras à la mission des Forces armées canadiennes en soutenant les infrastructures essentielles du pays. C’est un milieu de travail où les perspectives d’avancement sont nombreuses.

Pour être admissible, tu dois détenir un certificat de compagnon provincial, territorial ou interprovincial (sceau rouge) dans ton domaine, comme la plomberie, l’électricité, la réfrigération ou la charpenterie, par exemple. Une qualification militaire équivalente peut aussi être acceptée.

Une expérience pertinente en réparation, entretien, inspection ou installation d’équipements liés à ton métier est requise, tout comme la capacité de travailler en équipe, de gérer plusieurs tâches à la fois et de faire preuve de rigueur et d’intégrité.

Certains postes demandent aussi un permis de conduire valide, la capacité de travailler dans différentes conditions météorologiques et une autorisation de sécurité (cote de fiabilité ou niveau secret, selon le poste). Côté conditions, tu auras droit à un régime complet d’avantages sociaux, incluant soins de santé et dentaires, congés variés, régime de retraite et possibilités de perfectionnement professionnel.

Pour postuler, il suffit de remplir le formulaire en ligne avant le 30 octobre 2025 à 23 h 59 (heure du Pacifique). Les citoyen.ne.s canadien.ne.s et les résident.e.s permanent.e.s peuvent déposer leur candidature, même s’ils ou elles résident à l’étranger.

Si tu veux un emploi concret, stable et bien rémunéré, c’est le moment de postuler!

Plusieurs corps de métiers - ministère de la Défense nationale

Salaire : Entre 32,31 $ à 42,51 $ de l’heure

Compagnie : Ministère de la Défense nationale

C'est ici pour postuler

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

emplois au québecemplois payants québecemploi gouvernement du canada
QuébecCanadaArgent

