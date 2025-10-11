Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

6 emplois dans le Grand Montréal qui paient de 75 000 $ à 150 000 $ par année

Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.

La BMO. Droite : Desjardins.

Plusieurs emplois qui paient jusqu'à 150 000 $ sont à combler dans le Grand Montréal.

Oasisamuel | Dreamstime, Desjardins
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu en as marre de ton présent emploi et es actuellement à la recherche d’un nouveau job payant plus de 100 000 $ par année dans le Grand Montréal? Plusieurs entreprises situées dans la métropole et ses périphéries nord et sud sont actuellement à la recherche de perles rares pour combler leurs équipes respectives.

À lire également : 6 emplois à l'aéroport de Montréal qui paient jusqu’à 40 $/h sans longues études

Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le salaire moyen des Québécois et Québécoises était de 1 257,89 $ par semaine en juillet 2025, soit environ 65 409 $ par année. À une époque où tout coûte cher, ce n'est pas nécessairement assez pour subvenir à ses besoins.

Or, avec un salaire qui dépasse les 100 000 $, tu aurais probablement tendance à un peu moins avoir peur des fins de mois. En fouillant sur le Web, on t’a déniché des six jobs qui paient 75 000 $ à 105 000 $ par an. Rien de moins.

Chef ou cheffe de division, opérations travaux publics

Salaire : de 105 343,64 $ à 131 680,77 $ par an

Employeur : Ville de Laval

Lieu : Laval,

Description de l'emploi : cette personne dirige et coordonne les opérations reliées à l'entretien, au maintien et au remplacement des infrastructures publiques. Elle oriente, mobilise et développe une équipe de gestionnaires responsables de ces activités. Elle participe à l'établissement des orientations et objectifs du Service des travaux publics et assure une gestion optimale des budgets et des ressources humaines et matérielles.

Il faut détenir un baccalauréat en administration, en génie civil ou domaine pertinent, posséder 10 ans d'expérience pertinente, dont 5 ans en gestion de grande équipe et de personnel syndiqué.

La Ville de Laval offre notamment quatre semaines de vacances, 16,5 jours fériés, une gamme d'assurances collectives, un régime de retraite à prestations déterminées et un accès prioritaire à un centre de la petite enfance (CPE).

C'est ici pour postuler

Directeur ou directrice régional des ventes

Salaire : à partir de 130 000 $ par an

Employeur : Bumber to Bumber

Lieu : Boucherville, QC

Description de l’emploi : Cette personne est responsable du leadership stratégique et opérationnel de l’équipe des ventes pour le Québec. Elle maximise la performance en termes de croissance des revenus et améliore l’efficacité de la force de vente, développe de nouvelles opportunités d’affaires et gère les relations clés avec les client.e.s.

Il faut détenir un diplôme collégial ou universitaire en vente ou marketing, posséder entre cinq et sept ans d’expérience en gestion des ventes, être bilingue français/anglais et avoir d’excellentes compétences en organisation et communication.

Divers avantages sociaux viennent avec le job, en plus un programme d’assistance aux employé.e.s, une contribution au régime de retraite de la personne retenue, une couverture d’assurance complète, des réductions sur les produits automobiles et des opportunités de développement de carrière.

C’est ici pour postuler

Gestionnaire des services aux client et clientes PSS

Salaire : de 83 250 $ à 149 850 $ par an

Employeur : Manuvie

Lieu : Montréal, QC

Description de l’emploi : Cette personne est responsable de la gestion et de la prestation de l’expérience client au sein des Solutions de Retraite Collective de l’entreprise Manuvie. Elle dirige aussi le personnel et réalise des examens pour assurer la qualité du service, influence les partenaires commerciaux pour les meilleures pratiques.

Pour occuper ce poste, il est essentiel de posséder des compétences en service à la clientèle et en gestion des relations. Il est également nécessaire d’avoir une expérience dans la gestion du changement, de démontrer des compétences en évaluation de faisabilité et en prise de décision, d’avoir des talents en communication écrite et orale, ainsi que des compétences en influence, en négociation et en leadership.

C’est ici pour postuler

Spécialiste TI, développeur/développeuse principal Full Stack

Salaire : de 90 530 $ à 118 820 $

Employeur : Saputo inc.

Lieu : Ville Saint-Laurent, QC

Description de l’emploi : La personne retenue devra posséder « un solide bagage technique, de fortes compétences analytiques et une bonne compréhension des enjeux d’affaires » et vouloir participer à la transformation numérique de l’entreprise montréalaise.

Elle est responsable du déploiement de la plateforme dans d’autres divisions, contribue à toutes les phases des projets (planification, analyse, conception, développement, tests et déploiement), et collabore avec diverses équipes TI.

Il faut détenir un diplôme universitaire ou collégial en informatique ou domaine connexe, avoir plus de cinq ans d’expérience avec — prends des notes — Microsoft .NET, C#, JavaScript, TypeScript, MVC, SQL, HTML, NodeJS, GraphQL et ReactJS, notamment.

C’est ici pour postuler

Superviseur, superviseure, Complexe aquatique

Salaire : de 91 586 $ à 113 855 $ par an

Employeur : Ville de Brossard

Lieu : Brossard, QC

Description de l'emploi : Cette personne planifie, dirige et contrôle une équipe pour réaliser les différents objectifs opérationnels, en plus de coordonner le travail quotidien, assigner les tâches, gérer les projets spéciaux, participer au développement de la programmation aquatique, traiter les requêtes des citoyen.ne.s et élu.e.s, et participer à la préparation du budget annuel.

Il faut détenir une formation universitaire en administration, kinésiologie, éducation physique ou récréologie, avoir trois ans d'expérience en gestion et détenir un permis de conduire valide.

À noter qu'il s’agit d'un contrat de 24 mois.

C'est ici pour postuler

Conseiller(ère) principal(e) bilingue, Tarification

Salaire : de 75 900 $ à 141 900 $ par an

Employeur : BMO Assurance

Lieu : Montréal, QC

Description de l'emploi : Cette personne est « responsable de l’évaluation du décès prématuré et des incidences précoces d’une maladie grave afin d’établir avec exactitude la tarification de la mortalité et de la morbidité » d'un.e client.e.

Elle négocie des ententes, prend des décisions sur les polices d'assurance et assure la liaison avec les médecins, actuaires et courtiers et courtières pour comprendre les risques et respecter les cadres de gouvernance.

Il faut détenir un diplôme de premier cycle, être bilingue (français-anglais), avoir 5 à 10 ans d'expérience en tarification, posséder ou être en voie d'obtenir la désignation FALU (Fellow of the Academy of Life Underwriting) et démontrer d'excellentes compétences analytiques et en négociation.

C'est ici pour postuler

emplois dans le grand montréalemploi à montréalville de lavalsalaire au québecemplois à montréal
QuébecCanadaArgent

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec.

