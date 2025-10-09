Un festival débarque à Montréal avec de la pizza à volonté pour 15 $ ce mois-ci
L’occasion de goûter aux créations des meilleurs pizzaiolos au pays : MIAM! 🍕
Si tu aimerais bien découvrir certaines des meilleures pizzas au Canada, prépare-toi à vivre un rêve des plus gourmand. Le Pizza Fest 2025 débarque au Grand Quai du Port de Montréal les 21 et 22 octobre, et c’est l’événement à ne pas manquer si tu veux célébrer ce mets sous toutes ses formes. Pendant que des pizzaiolos venant de partout au pays s’affrontent dans le Pizza Fest Challenge, tu pourras toi aussi vivre ta propre compétition… en goûtant à tout.
Dès 11 h, les portes s’ouvrent sur un bar à pizza à volonté qui te permettra de déguster cinq styles bien distincts : la napolitaine, la new-yorkaise, la romaine, la Detroit-style et la gourmet. Le concept est simple : tu manges autant que tu veux et tu découvres des saveurs venues d’un peu partout au pays.
Le tout se déroule dans une ambiance festive, avec un bar sur place, de la musique et un écran géant diffusant la compétition en direct pour que tu ne rates rien du spectacle.
Et si tu veux pousser l’expérience plus loin, tu pourras explorer les stations gourmandes, jaser avec des pros du fromage, découvrir des astuces de chefs et admirer les techniques impressionnantes des pizzaiolos en action. Avec plus de 100 chefs venus de tout le Canada, des démonstrations culinaires, un jury international de renom et même la présence du chef Chuck Hughes le 22 octobre, l’événement promet d’être aussi savoureux que spectaculaire.
Le Pizza Fest Challenge 2025, présenté par Saputo Services Alimentaires, remettra plus de 23 000 $ en prix, mais pour le public, la vraie récompense se trouve dans chaque bouchée croustillante et fondante. Entre la pâte fine, les garnitures débordantes et les fromages dégoulinant, difficile de ne pas succomber!
Pizza Fest MTL
Prix : 15 $ en prévente, 25 $ pour la passe de deux jours en prévente
Quand : Les 21 et 22 octobre 2025
Adresse : Grand Quai du port de Montréal - 200, rue de la Commune O., Montréal, QC
