MTLàTABLE: 150 restos offriront des menus à prix abordables et tu vas vouloir réserver vite
Le menu gagnant de la finale de « Les Chefs! » sera même servi! 🤩
Avis aux adeptes de bouffe : MTLàTABLE revient cet automne avec son concept toujours aussi alléchant avec des menus abordables offerts dans certains des meilleurs restos de Montréal. Et cette année, une expérience spéciale risque de voler la vedette.
MTLàTable, c'est quoi?
Le chef Yoann Van Den Berg, grand gagnant de la saison 14 de l’émission Les Chefs! sur Radio-Canada, servira le même menu qu’il a préparé en grande finale. L’événement, devenu un incontournable de l’automne montréalais, se déroulera du 30 octobre au 16 novembre 2025. Plus de 150 restaurants de la métropole y participeront en proposant des tables d’hôte à prix fixe, soit 25 $ pour le brunch et 35 $, 50 $, 65 $ ou 80 $ pour le souper.
Restaurant PubJelly - Tablée.Mars Media
En plus des menus classiques, MTLàTABLE lance cette année les Expériences signature Air Canada, réservées à quelques restos faisant parmi les finalistes du palmarès des Meilleurs nouveaux restos Air Canada. En gros : tu peux t’attendre à des menus dégustation exclusifs, offerts seulement à certaines dates, dont celui du gagnant le l'émission culinaire Les Chefs!.
Le menu gagnant de Les Chefs! à MTLàTABLE
Le menu signature de Yoann, offert à son restaurant recommandé par le Guide MICHELIN Les Mômes les 5, 6, 12 et 13 novembre, est une expérience unique à 125 $ (taxes et service en sus). Au programme : des plats qui repoussent les limites de la créativité culinaire, comme un ceviche de pétoncles à la pomme verte, un poulpe grillé avec sa paëlla d’enfance, un omble chevalier confit au beurre noisette, une caille royale farcie au foie gras et même un dessert décadent au caramel d’oursin. Bref, une expérience qui promet de te faire sentir comme un.e juge VIP de l’émission.
Les prix de MTLàTABLE
Et si tu n’arrives pas à mettre la main sur une place pour la finale des Chefs, pas de panique, puisque des dizaines d’adresses mythiques de Montréal te feront voyager à travers toutes les saveurs possibles :
À 35 $, tu peux t’offrir une sortie décontractée dans des adresses festives et conviviales, comme Pizzeria Gema, Foiegwa, La Catrina ou encore Siboire. Les plats sont généreux et réconfortants, parfaits pour un souper entre ami.e.s sans te ruiner.
On passe à un niveau plus éclectique du côté des menus à 50 $ avec un mélange de classiques montréalais et de cuisines du monde. Tu peux t’attabler aux Enfants Terribles ou au Vieux-Port Steakhouse, ou encore voyager avec les saveurs thaïes du Siam, la cuisine végé raffinée de ChuChai ou les sushis créatifs de Bloom.
Pour 65 $, la scène gastronomique montréalaise se déploie dans toute sa splendeur. Des institutions comme Impasto, Leméac, Modavie ou encore Ibérica proposent des menus travaillés et sophistiqués qui séduisent autant les couples en tête-à-tête que les foodies avides de découvertes. C’est la catégorie où tu te sens presque critique culinaire.
Enfin, à 80 $, on touche à l’expérience fine dining par excellence. Des adresses iconiques telles que Chez Delmo, Graziella, Ratafia ou Bonaparte offrent des menus signatures dans des cadres élégants et feutrés. C’est le moment parfait pour marquer une grande occasion… ou juste pour t’offrir une soirée luxueuse sans (trop) vider tes économies.
Les réservations sont déjà ouvertes au mtlatable.mtl.org. Dépêche-toi, parce que les places pour les soirées signatures risquent de disparaître aussi vite qu’un pétoncle sur la station de Yoann!
MTLàTABLE
Prix : 25 $, 50 $, 65 $, 80 $, ou entre 120 $ et 500 $ pour les Expériences signature Air Canada
Quand : Du 30 octobre au 16 novembre 2025
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 23 octobre 2025.
