Sommaire

Ce resto fancy à Montréal a une table d'hôte à 65 $ pour MTLàTable et ça va charmer ta date

Une expérience gastronomique sans te ruiner? OUI SVP! 😍✨

Izabelle Bee et Brendan Mikan. Droite : Le fondant au chocolat de MTLàTable.

Le Lloyd offre un menu décadent à petit prix pendant MTLàTable.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Les foodies seront ravi.e.s d'apprendre que MTLàTable est de retour pour une nouvelle édition, et ce sont plus de 150 établissements réputés qui participent jusqu'à la mi-novembre. C'est l'occasion parfaite de découvrir (ou redécouvrir) certains des meilleurs restaurants de Montréal à des prix plus qu'abordables. Et cette année, le restaurant Lloyd revient avec un menu qui promet de faire vibrer tes papilles gustatives et charmer ta date.

À lire également : 12 des meilleurs restos à Montréal qui offrent un menu vraiment pas cher pendant MTLàTable

Pour seulement 65 $, tu peux te régaler d'un menu quatre services élaboré par le chef exécutif Nicolas You et le chef pâtissier Sylvain Vivier. Une expérience gastronomique qui célèbre les produits québécois comme il se doit.

Bien établi dans le Marriott Château Champlain, au coeur de Montréal, le Lloyd promet un repas aussi goûteux que réconfortant dans un décor contemporain et feutré. L'éclairage vaporeux crée une ambiance intime, tandis que les lignes rondes du mobilier apportent une touche de douceur à l'ensemble. On se sent immédiatement à l'aise, prêt.e à savourer un moment avec notre personne préférée.

Dans le cadre de MTLàTable, l'établissement offre un menu qui s'avère comme une véritable déclaration d'amour aux produits du terroir québécois, et je devais de l'essayer (je me suis sacrifiée pour vous, bien sûr).

Pour commencer, tu pourras choisir entre une onctueuse crème de kabocha garnie de lardons de bœuf Wagyu ou une crème de champignons du Québec accompagnée de ricotta aux herbes. Difficile de trancher : j’ai eu un vrai coup de cœur pour la crème de courge, tandis que ma date a affirmé que c’était « la meilleure crème de champignons qu’il ait mangée depuis longtemps ». (On salue ma date, le foodie Brendan Mikan au passage!)

On est deux épicuriens, alors à toi de voir quelle opinion te parle le plus. Mais une chose est sûre : les deux options sont excellentes.

Le gravlax de truite. Droite : Le magret de canard fum\u00e9.

Le gravlax de truite et le magret de canard fumé du Lloyd pour MTLàTable.
Izabelle Bee

En deuxième service, il fallait trancher entre le gravlax de truite, ou opter pour un magret de canard fumé servi avec betteraves et petits pois. Ne prends pas de chance : vas-y à deux, et prenez un de chaque pour découvrir les deux options, parce qu'encore une fois, c'est difficile de dire quel plat est le meilleur.

Le mets principal te laisse le choix entre plusieurs options assez différentes. La pintade accompagnée de panais et de rutabaga dans un jus corsé goûte l'automne. C'est réconfortant à souhait. L’omble chevalier, servi avec salicornes, fenouil et beurre aux algues, propose quant à lui une option marine tout en finesse.

Les gnocchis de courge avec \u00e9pinards et noisettes dans un bouillon de champignons

Les gnocchis de courge avec épinards et noisettes du Lloyd pour MTLàTable.
Izabelle Bee


Et pour les végétarien.ne.s (ou simplement ceux et celles qui ont envie d’essayer quelque chose de différent, comme moi), les gnocchis de courge avec épinards et noisettes dans un bouillon de champignons sont vraiment intéressants. Ne te laisse pas tromper par le nom : il n’y a pas de pâtes dans l’assiette, mais bien des morceaux de courge façonnés à la manière de gnocchis. J’ai adoré cette idée originale qui sort des sentiers battus et met en valeur les produits de saison et dévoré le tout.

Si tu es déjà allé.e au Lloyd, tu sais que les desserts signés par le chef pâtissier Sylvain Vivier font leur réputation. Pour MTLàTable, tu pourras craquer pour le petit gâteau aux amandes et baies d'argousier, ou te laisser séduire par le fondant au chocolat au mélilot et crème glacée à la vanille torréfiée.

Je ne peux me prononcer sur la meilleure option : on a tous les deux craqué pour le dessert chocolaté, et c'était la meilleure décision.

Le fondant au chocolat au m\u00e9lilot et cr\u00e8me glac\u00e9e \u00e0 la vanille torr\u00e9fi\u00e9e.

Le fondant au chocolat au mélilot et crème glacée à la vanille torréfiée du Lloyd pendant MTLàTable.
Izabelle Bee

Bref, pour 65 $, c'est tout simplement incroyable ce que tu obtiens, et c'est pour ça que je suis une grande fan de MTLàTable. La qualité des produits, l'exécution impeccable, les saveurs harmonieuses... Cours! (Mais n'oublie pas de réserver, car les places risquent de partir vite pour cet événement.)

Si tu cherches l'endroit idéal pour une soirée bien spéciale sans te ruiner, que ce soit pour une date romantique, un anniversaire ou simplement pour te faire plaisir, le Lloyd est une valeur sûre.

Tu peux aussi découvrir 12 de mes coups de coeur dans la métropole juste ici. Fais-moi confiance, ton estomac et ton porte-monnaie te remercieront.

Lloyd - MTLàTable 

Prix : 65 $ pour le menu MTLàTable (4 services)

Quand : Jusqu'au 16 novembre 2025

Adresse : Marriott Château Champlain - 1050, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes. Tunnel intérieur jusqu'au métro de Montréal.

Réserver via MTLàTable

  Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

