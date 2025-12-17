Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir

Karine Vanasse, de Les Traîtres.

La téléréalité « Les Traîtres » recrute et tu pourrais te joindre au casting de la saison 4.

Rédactrice en chef

Si t’as toujours rêvé de mettre les pieds dans l'impressionnant manoir de Karine Vanasse, où la vérité et le mensonge s'enlacent au quotidien, c'est ta chance! Eh oui, Les Traîtres, la téléréalité à suspense diffusée sur Noovo et Crave, ouvre enfin ses portes au grand public, après trois saisons où seules les personnes sélectionnées par la production pouvaient auditionner.

À lire également : Voici les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14

Mais tu n'as pas beaucoup de temps pour y penser : l'émission Les Traîtres recrute dans le public dès janvier 2026. Oui, toi aussi tu pourrais te retrouver dans un manoir mystérieux à tenter de démasquer les traîtres... ou à les incarner.

Même si la troisième saison n'a pas encore été diffusée, elle a été filmée à l'été 2025. C'est donc pour la quatrième saison, qui sera en ondes au printemps 2027, que l'équipe va bientôt commencer à éplucher les candidatures dans le public pour la toute première fois de l'histoire de l'émission québécoise. As-tu ce qu'il faut? Et surtout, es-tu game?

Tu devras faire vite pour prouver que tu es la personne indispensable à l'enquête des fidèles (ou au grand jeu des traîtres, à toi de voir) : du 2 au 4 janvier 2026, tu auras exactement trois jours pour soumettre ta candidature. Tu devras ensuite être disponible pour la durée du tournage de la saison 4, qui se déroulera du 14 au 26 mai 2026.

Dans un communiqué, la production affirme rechercher des personnes « prêtes à commettre des trahisons impitoyables et à tisser des mensonges audacieux, avec un seul but : aller le plus loin possible dans le plus grand jeu-réalité à suspense au monde ». Tu auras 90 secondes pour expliquer, dans une vidéo, pourquoi tu es la bonne personne pour ce jeu.

À noter que seules les candidatures soumises via le site officiel seront prises en compte et seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s seront contacté.e.s. Alors, si tu penses avoir ce qu'il faut pour manipuler, mentir et survivre aux tables rondes, c'est maintenant ou jamais.

En attendant, la saison 3 de Les Traîtres sera diffusée ce printemps sur Noovo et Crave.

Du côté anglophone, une quatrième saison de The Traitors Canada a aussi été confirmée sur CTV et Crave. Les trois premières saisons sont maintenant disponibles en version intégrale sur Crave.

Les auditions de la téléréalité Les Traîtres

Quand : Du 2 au 4 janvier 2026 - Tournages du 14 au 26 mai 2026.

Comment : Sur le site Web https://castinglestraitres.ca/

