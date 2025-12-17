23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025
Certains restaurants se sont retrouvés devant les tribunaux plus d’une fois cette année. 🫠
La Rive-Sud de Montréal regorge de restaurants où la créativité culinaire et la variété sont à l'honneur. Mais si la scène culinaire de la région a de quoi séduire, elle n'est pas à l'abri des faux pas : certains établissements ont récemment écopé d'amendes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour des manquements aux normes de salubrité.
Au cours de l'année 2025, plusieurs restaurants ont dû payer des sanctions allant de 1 000 $ à 10 000 $. Les manquements relevés touchent autant des problèmes d’hygiène que des zones de préparation non conformes ou la présence potentielle d’éléments contaminants.
Ces décisions peuvent toutefois prendre du temps avant d'être rendues, ce qui explique pourquoi certaines infractions datant de plusieurs mois — parfois même de quelques années — ne sont sanctionnées que maintenant. Pour chaque établissement inscrit dans ce bilan, tu trouveras donc la date de l’infraction, la date du jugement et le montant de l’amende imposée.
Voici maintenant la liste complète des restaurants sanctionnés, accompagnée des détails précis concernant chaque infraction observée.
Lal Kella tandoori
Le restaurant Lal Kella Tandoori à Châteauguay, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 90, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC
Total des amendes : 10 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même raison.
Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir les locaux et le matériel propre(s). »
Date de l’infraction : 2024-06-12 ; date du jugement : 2025-08-06
Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir les locaux et le matériel propre(s). »
Date de l’infraction : 2024-04-24 ; date du jugement : 2025-08-06
Il est important de préciser que le restaurant est fermé temporairement.
Restaurant O' Wok
Adresse : 6078, ch. Chambly, Saint-Hubert, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l’infraction : « A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir le lieu et le matériel propres. »
Date de l’infraction : 2024-03-21
Date du jugement : 2025-04-08
Pho MC Brossard
Le restaurant Pho MC à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 8200, boul. Taschereau, #1270, Brossard, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même raison.
Amende de 2 000 $ : « A détenu en vue de la vente, un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2024-11-18 ; date du jugement : 2025-03-11
Amende de 2 000 $ : « A détenu en vue de la vente, un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-03-25 ; date du jugement : 2025-07-08
À noter que Pho MC Brossard a également écopé d'un total de 2 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.
Le Ming Chuan
Le restaurant Le Ming Chuan à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse: 8200, boul. Taschereau #1360, Brossard, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l’infraction : Trois infractions à différentes dates, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-03-12 ; date du jugement : 2025-06-16
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-01-15 ; date du jugement : 2025-04-17
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2024-11-21 ; date du jugement : 2025-03-31
À noter que Le Ming Chuan a également écopé d'un total de 500 $ d'amendes au cours de l'année 2024.
Basha
Le restaurant Basha à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1300, ch. de Chambly, Longueuil, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-06-05
Date du jugement : 2025-09-11
Le Balthazar
Le restaurant le Balthazar à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 9180, boul. Leduc, Brossard, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu en vue de la vente un produit destiné à la consommation humaine qui était impropre à cette consommation (risque pour la santé). »
Date de l’infraction : 2021-08-17
Date du jugement : 2025-10-30
Jabeen's Cuisine
Le restaurant Jabeen's Cuisine à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5750, boul. Taschereau, Brossard, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à la même date, pour des motifs distincts.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu où des personnes en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits ne s’étaient pas lavé les mains et les avant-bras avec de l’eau chaude et du savon liquide ou en poudre distribué par un distributeur, après avoir manipulé des aliments crus. »
Date de l’infraction : 2024-09-19 ; date du jugement : 2025-10-18
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans délai ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °c jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-09-19 ; date du jugement : 2025-07-01
Les 3 Brasseurs
Le restaurant Les 3 Brasseurs à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 9316, boul. Leduc, Brossard, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °c jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-12-11 ; date du jugement : 2025-09-10
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °c jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-09-04 ; date du jugement : 2025-04-08
Impérial
Le restaurant Impérial à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 8245, boul. Taschereau, Brossard, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2025-01-09 ; date du jugement : 2025-07-24
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2025-02-25 ; date du jugement : 2025-07-17
Café Passion
Le restaurant Café Passion à Saint-Lambert, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 476, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-01-23 ; date du jugement : 2025-10-28
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-10-04 ; date du jugement : 2025-09-11
À noter que le Café Passion a également écopé de 500 $ d'amende au cours de l'année 2024.
Tim Hortons - Place Longueuil
Le restaurant Tim Hortons à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 895, rue St-Laurent O., Longueuil, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-01-09 ; date du jugement : 2025-10-28
Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-03 ; date du jugement : 2025-09-11
Longueuil Pizzeria
Le restaurant Longueuil pizzeria à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 114, rue Guilbault, Longueuil, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-06-19 ; date du jugement : 2025-09-23
Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-04-28 ; date du jugement : 2025-09-12
Basha
Le restaurant Basha à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1195, ch. du Tremblay, Longueuil, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-03-06
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-06-04 ; date du jugement : 2025-03-06
Pizzeria Grande Allée
Le restaurant Pizzeria Grande Allée à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5630, Grande-Allée, Longueuil, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour des causes distinctes.
Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-28 ; date du jugement : 2025-04-09
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-01-08 ; date du jugement : 2025-02-25
Tahiti
Le restaurant Tahiti à Châteauguay, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 88, ch. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2024-04-05
Date du jugement : 2025-08-06
À noter que Tahiti a également écopé d'un total de 1 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.
3 Amigos
Le restaurant 3 Amigos à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 5605, boul. Taschereau, Brossard, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour des causes distinctes.
Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-01-27 ; date du jugement : 2025-03-14
Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-05-14 ; date du jugement : 2025-07-26
Bol d'or
Le restaurant Bol d'or à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1200, boul. Rome, Brossard, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2025-04-23
Date du jugement : 2025-07-03
À noter que le restaurant Bol d'or a également écopé d'un total de 500 $ d'amendes au cours de l'année 2024.
BBQ Créole
Le restaurant BBQ Créole à Brossard, sanctionné par le MAPAC en 2025.
Adresse : 5625, Grande-Allée, suite 14, Brossard, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-02-07
Date du jugement : 2025-02-28
Tim Hortons - Métro Longueuil
Adresse : 120, place Charles-Le-Moyne, Longueuil, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-01-16
Date du jugement : 2025-09-09
Petit Tournesol Doré
Le restaurant Le Petit Tournesol Doré à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 535, rue Samuel-de-Champlain, Boucherville, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-01-17 ; date du jugement : 2025-06-25
Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-03-25 ; date du jugement : 2025-06-25
Chez Lionel
Le restaurant Chez Lionel à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1052, rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-08-23
Date du jugement : 2025-05-13
Boston Pizza
Le restaurant Boston Pizza à Saint-Bruno-de-Montarville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1231, boul. des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2024-10-07
Date du jugement : 2025-03-17
Rosa-Bella
Le restaurant Rosa-Bella à Saint-Bruno-de-Montarville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.
Adresse : 1515, place de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l’infraction : « A exploité un établissement de restauration où des personnes, qui sont en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits, ne s'étaient pas lavées les mains et avant-bras avec de l'eau chaude et du savon liquide ou en poudre dispensé par un distributeur, chaque fois qu'il y a risque de contamination des produits. »
Date de l’infraction : 2023-12-13
Date du jugement : 2025-03-13
Faut-il s’inquiéter avant de manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Une amende du MAPAQ ne veut pas dire que l’établissement constitue un danger pour la santé. La plupart des restaurants et commerces alimentaires peuvent continuer d’accueillir leur clientèle, car ils ont mis en œuvre les mesures correctives exigées par les inspecteurs et inspectrices. Après ces ajustements, l’établissement est jugé conforme aux normes d’hygiène en vigueur.
Lorsque la situation est plus critique et que la salubrité pourrait être mise en danger, le MAPAQ peut imposer une fermeture temporaire. L’établissement ne peut rouvrir qu’une fois tous les manquements corrigés.
