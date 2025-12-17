Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025

Certains restaurants se sont retrouvés devant les tribunaux plus d’une fois cette année. 🫠

Devanture du restaurant Les 3 Brasseurs. Droite : devanture du restaurant Le Balthazar.

Plus de 23 restaurants sur la Rive-Sud de Montréal ont été sanctionnés par le MAPAQ en 2025.

Google Maps
Rédactrice pigiste

La Rive-Sud de Montréal regorge de restaurants où la créativité culinaire et la variété sont à l'honneur. Mais si la scène culinaire de la région a de quoi séduire, elle n'est pas à l'abri des faux pas : certains établissements ont récemment écopé d'amendes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour des manquements aux normes de salubrité.

Au cours de l'année 2025, plusieurs restaurants ont dû payer des sanctions allant de 1 000 $ à 10 000 $. Les manquements relevés touchent autant des problèmes d’hygiène que des zones de préparation non conformes ou la présence potentielle d’éléments contaminants.

Ces décisions peuvent toutefois prendre du temps avant d'être rendues, ce qui explique pourquoi certaines infractions datant de plusieurs mois — parfois même de quelques années — ne sont sanctionnées que maintenant. Pour chaque établissement inscrit dans ce bilan, tu trouveras donc la date de l’infraction, la date du jugement et le montant de l’amende imposée.

Voici maintenant la liste complète des restaurants sanctionnés, accompagnée des détails précis concernant chaque infraction observée.

Lal Kella tandoori

Devanture du restaurant Lal Kella Tandoori.

Le restaurant Lal Kella Tandoori à Châteauguay, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 90, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC

Total des amendes : 10 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même raison.

Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir les locaux et le matériel propre(s). »
Date de l’infraction : 2024-06-12 ; date du jugement : 2025-08-06

Amende de 5 000 $ : « A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir les locaux et le matériel propre(s). »
Date de l’infraction : 2024-04-24 ; date du jugement : 2025-08-06

Il est important de préciser que le restaurant est fermé temporairement.

Restaurant O' Wok

Adresse : 6078, ch. Chambly, Saint-Hubert, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un lieu où l’on prépare, entrepose ou détient des produits en vue de la vente, sans y maintenir le lieu et le matériel propres. »

Date de l’infraction : 2024-03-21

Date du jugement : 2025-04-08

Pho MC Brossard

Devanture du restaurant Pho MC Brossard.

Le restaurant Pho MC à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 8200, boul. Taschereau, #1270, Brossard, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même raison.

Amende de 2 000 $ : « A détenu en vue de la vente, un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2024-11-18 ; date du jugement : 2025-03-11

Amende de 2 000 $ : « A détenu en vue de la vente, un produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur sans être gardé à une température interne d'au moins 60 °C jusqu'à sa livraison. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-03-25 ; date du jugement : 2025-07-08

À noter que Pho MC Brossard a également écopé d'un total de 2 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

Le Ming Chuan

Devanture du restaurant Le Ming Chuan.

Le restaurant Le Ming Chuan à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse: 8200, boul. Taschereau #1360, Brossard, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l’infraction : Trois infractions à différentes dates, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-03-12 ; date du jugement : 2025-06-16

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-01-15 ; date du jugement : 2025-04-17

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2024-11-21 ; date du jugement : 2025-03-31

À noter que Le Ming Chuan a également écopé d'un total de 500 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

Basha

Devanture du restaurant Basha.

Le restaurant Basha à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 1300, ch. de Chambly, Longueuil, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2024-06-05

Date du jugement : 2025-09-11

Le Balthazar

Devanture du restaurant Le Balthazar.

Le restaurant le Balthazar à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 9180, boul. Leduc, Brossard, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu en vue de la vente un produit destiné à la consommation humaine qui était impropre à cette consommation (risque pour la santé). »

Date de l’infraction : 2021-08-17

Date du jugement : 2025-10-30

Jabeen's Cuisine

Devanture du restaurant Jabeen's Cuisine.

Le restaurant Jabeen's Cuisine à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 5750, boul. Taschereau, Brossard, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à la même date, pour des motifs distincts.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu où des personnes en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits ne s’étaient pas lavé les mains et les avant-bras avec de l’eau chaude et du savon liquide ou en poudre distribué par un distributeur, après avoir manipulé des aliments crus. »
Date de l’infraction : 2024-09-19 ; date du jugement : 2025-10-18

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans délai ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °c jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-09-19 ; date du jugement : 2025-07-01

À noter que le restaurant Jabeen's Cuisine a également écopé d'un total de 1 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

Les 3 Brasseurs

Devanture du restaurant Les 3 Brasseurs.

Le restaurant Les 3 Brasseurs à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 9316, boul. Leduc, Brossard, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °c jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-12-11 ; date du jugement : 2025-09-10

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °c jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-09-04 ; date du jugement : 2025-04-08

Impérial

Devanture du restaurant Imp\u00e9rial.

Le restaurant Impérial à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 8245, boul. Taschereau, Brossard, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2025-01-09 ; date du jugement : 2025-07-24

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et le matériel servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (récidive) »
Date de l’infraction : 2025-02-25 ; date du jugement : 2025-07-17

À noter que le restaurantImpérial a également écopé d'un total de 4 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

Café Passion

Devanture du restaurant Caf\u00e9 Passion.

Le restaurant Café Passion à Saint-Lambert, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 476, avenue Victoria, Saint-Lambert, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-01-23 ; date du jugement : 2025-10-28

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-10-04 ; date du jugement : 2025-09-11

À noter que le Café Passion a également écopé de 500 $ d'amende au cours de l'année 2024.

Tim Hortons - Place Longueuil

Devanture du restaurant Tim Hortons \u00e0 Longueuil.

Le restaurant Tim Hortons à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 895, rue St-Laurent O., Longueuil, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-01-09 ; date du jugement : 2025-10-28

Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l'article 2.1.1, qui n'était pas exempt de toute espèce d'animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-03 ; date du jugement : 2025-09-11

Longueuil Pizzeria

Devanture du restaurant Longueuil pizzeria.

Le restaurant Longueuil pizzeria à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 114, rue Guilbault, Longueuil, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-06-19 ; date du jugement : 2025-09-23

Amende de 1 000 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »
Date de l’infraction : 2025-04-28 ; date du jugement : 2025-09-12

À noter que Longueuil Pizzeria a également écopé d'un total de 1 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

Basha

Devanture du restaurant Basha.

Le restaurant Basha à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 1195, ch. du Tremblay, Longueuil, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-06-27 ; date du jugement : 2025-03-06

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2024-06-04 ; date du jugement : 2025-03-06

Pizzeria Grande Allée

Devanture du restaurant Pizzeria Grande All\u00e9e.

Le restaurant Pizzeria Grande Allée à Longueuil, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 5630, Grande-Allée, Longueuil, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour des causes distinctes.

Amende de 1 000 $ : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux, y compris les rongeurs et les insectes, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-28 ; date du jugement : 2025-04-09

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-01-08 ; date du jugement : 2025-02-25

Tahiti

Devanture du restaurant Tahiti.

Le restaurant Tahiti à Châteauguay, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 88, ch. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (récidive) »

Date de l’infraction : 2024-04-05

Date du jugement : 2025-08-06

À noter que Tahiti a également écopé d'un total de 1 000 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

3 Amigos

Devanture du restaurant 3 Amigos.

Le restaurant 3 Amigos à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 5605, boul. Taschereau, Brossard, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour des causes distinctes.

Amende de 1 000 $ : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »
Date de l’infraction : 2025-01-27 ; date du jugement : 2025-03-14

Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation et à l’entreposage des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-05-14 ; date du jugement : 2025-07-26

Bol d'or

Devanture du restaurant Bol d'or

Le restaurant Bol d'or à Brossard, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 1200, boul. Rome, Brossard, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements, les matériaux et les ustensiles servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (récidive) »

Date de l’infraction : 2025-04-23

Date du jugement : 2025-07-03

À noter que le restaurant Bol d'or a également écopé d'un total de 500 $ d'amendes au cours de l'année 2024.

BBQ Créole

Devanture du restaurant BBQ Cr\u00e9ole.

Le restaurant BBQ Créole à Brossard, sanctionné par le MAPAC en 2025.

Google Maps

Adresse : 5625, Grande-Allée, suite 14, Brossard, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un lieu visé à l’article 2.1.1, qui n’était pas exempt de toute espèce d’animaux y compris les rongeurs et les insectes ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-02-07

Date du jugement : 2025-02-28

Tim Hortons - Métro Longueuil

Adresse : 120, place Charles-Le-Moyne, Longueuil, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »

Date de l’infraction : 2025-01-16

Date du jugement : 2025-09-09

Petit Tournesol Doré

Devanture du restaurant Le Petit Tournesol Dor\u00e9.

Le restaurant Le Petit Tournesol Doré à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 535, rue Samuel-de-Champlain, Boucherville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux, les équipements et les matériaux servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-01-17 ; date du jugement : 2025-06-25

Amende de 500 $ : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. »
Date de l’infraction : 2025-03-25 ; date du jugement : 2025-06-25

Chez Lionel

Devanture du restaurant Chez Lionel.

Le restaurant Chez Lionel à Boucherville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 1052, rue Lionel-Daunais, Boucherville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « A détenu un produit altérable à la chaleur sans le refroidir sans retard ou sans le maintenir constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu’à sa livraison au consommateur. »

Date de l’infraction : 2024-08-23

Date du jugement : 2025-05-13

Boston Pizza

Devanture du restaurant Boston Pizza.

Le restaurant Boston Pizza à Saint-Bruno-de-Montarville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 1231, boul. des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un établissement dont les lieux et les équipements servant à la préparation, à l’entreposage et au service des produits n’étaient pas propres. (Récidive) »

Date de l’infraction : 2024-10-07

Date du jugement : 2025-03-17

Rosa-Bella

Devanture du restaurant Rosa-Bella.

Le restaurant Rosa-Bella à Saint-Bruno-de-Montarville, sanctionné par le MAPAQ en 2025.

Google Maps

Adresse : 1515, place de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Bruno-de-Montarville, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l’infraction : « A exploité un établissement de restauration où des personnes, qui sont en contact avec les produits ou avec le matériel et les équipements eux-mêmes en contact avec les produits, ne s'étaient pas lavées les mains et avant-bras avec de l'eau chaude et du savon liquide ou en poudre dispensé par un distributeur, chaque fois qu'il y a risque de contamination des produits. »

Date de l’infraction : 2023-12-13

Date du jugement : 2025-03-13


Faut-il s’inquiéter avant de manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Une amende du MAPAQ ne veut pas dire que l’établissement constitue un danger pour la santé. La plupart des restaurants et commerces alimentaires peuvent continuer d’accueillir leur clientèle, car ils ont mis en œuvre les mesures correctives exigées par les inspecteurs et inspectrices. Après ces ajustements, l’établissement est jugé conforme aux normes d’hygiène en vigueur.

Lorsque la situation est plus critique et que la salubrité pourrait être mise en danger, le MAPAQ peut imposer une fermeture temporaire. L’établissement ne peut rouvrir qu’une fois tous les manquements corrigés.

