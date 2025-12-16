Voici des musées de Montréal qui sont gratuits pour tous les âges durant le temps des Fêtes
À toi les belles sorties gratuites!
On a donc rassemblé les offres et les astuces qui te permettent de voir des expositions gratuites lors des dernières semaines de décembre et des premiers jours de janvier, que ce soit en famille ou entre ami.e.s.
Musée des beaux-arts de Montréal
Du 24 décembre 2025 au 3 janvier 2026 (excluant les 22, 25 et 29 décembre ainsi que le 1er janvier), le musée t’invite à découvrir ses installations et expositions, à l’exception de Kent Monkman : L’Histoire est dépeinte par les vainqueurs. Pour en profiter, tu dois réserver ta visite en ligne.
Plusieurs musées gratuits avec le laissez-passer Empruntez un musée
Plusieurs musées de Montréal sont gratuits grâce au laissez-passer Empruntez un musée, disponible sur le catalogue Nelligan ou dans n’importe quelle bibliothèque de la métropole dont tu es membre. Une fois la passe en main, tu as trois semaines pour en profiter.
Les voici :
- Centre Canadien d’Architecture (CCA)
- Écomusée du fier monde
- Musée de l’Holocauste Montréal
- Musée d’art contemporain de Montréal
- Musée McCord Stewart
- MEM – Centre des mémoires montréalaises
- MUMAQ – Musée des métiers d’art du Québec
- Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
- Musée des ondes Émile Berliner
Assure-toi simplement de vérifier l'horaire des Fêtes des adresses que tu veux visiter avant de te déplacer.
Bonus
Même si ce n’est pas exactement une visite au musée, on fait une mention spéciale pour Pointe-à-Callière qui offre quatre représentations de son spectacle de 45 minutes Noël autour du monde tous les jours du 26 au 30 décembre 2025, ainsi que pour le Musée McCord Stewart, qui présente l’ancienne vitrine d’Ogilvy Le moulin dans la forêt à l’extérieur du musée, sur la rue Sherbrooke à l’angle de la rue Victoria, jusqu’au 11 janvier 2026.
Tu peux donc déjà réserver une ou plusieurs de tes journées de congé pour explorer ces lieux culturels bien-aimés de la ville, histoire de faire de ton temps des Fêtes un moment rempli de beaux souvenirs avec les gens que tu apprécies.