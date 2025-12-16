Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici des musées de Montréal qui sont gratuits pour tous les âges durant le temps des Fêtes

À toi les belles sorties gratuites!

La facade du Musée des beaux-arts de Montréal.

Tu peux visiter des musées de Montréal gratuitement durant le temps des Fêtes.

Iryna Tolmachova | Dreamstime
Éditrice Junior
Alors que les vacances du temps des Fêtes arrivent pour plusieurs, que ce soit durant deux semaines ou quelques jours par-ci, par-là, c’est le moment idéal pour faire de belles sorties en ville. Si tu cherches quelque chose qui ne videra pas trop ton compte en banque, sache que tu peux visiter des musées gratuitement durant cette période.

On a donc rassemblé les offres et les astuces qui te permettent de voir des expositions gratuites lors des dernières semaines de décembre et des premiers jours de janvier, que ce soit en famille ou entre ami.e.s.

Musée des beaux-arts de Montréal

Du 24 décembre 2025 au 3 janvier 2026 (excluant les 22, 25 et 29 décembre ainsi que le 1er janvier), le musée t’invite à découvrir ses installations et expositions, à l’exception de Kent Monkman : L’Histoire est dépeinte par les vainqueurs. Pour en profiter, tu dois réserver ta visite en ligne.

Plusieurs musées gratuits avec le laissez-passer Empruntez un musée

Plusieurs musées de Montréal sont gratuits grâce au laissez-passer Empruntez un musée, disponible sur le catalogue Nelligan ou dans n’importe quelle bibliothèque de la métropole dont tu es membre. Une fois la passe en main, tu as trois semaines pour en profiter.

Les voici :

  • Centre Canadien d’Architecture (CCA)
  • Écomusée du fier monde
  • Musée de l’Holocauste Montréal
  • Musée d’art contemporain de Montréal
  • Musée McCord Stewart
  • MEM – Centre des mémoires montréalaises
  • MUMAQ – Musée des métiers d’art du Québec
  • Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
  • Musée des ondes Émile Berliner

Assure-toi simplement de vérifier l'horaire des Fêtes des adresses que tu veux visiter avant de te déplacer.

Bonus

Même si ce n’est pas exactement une visite au musée, on fait une mention spéciale pour Pointe-à-Callière qui offre quatre représentations de son spectacle de 45 minutes Noël autour du monde tous les jours du 26 au 30 décembre 2025, ainsi que pour le Musée McCord Stewart, qui présente l’ancienne vitrine d’Ogilvy Le moulin dans la forêt à l’extérieur du musée, sur la rue Sherbrooke à l’angle de la rue Victoria, jusqu’au 11 janvier 2026.

Tu peux donc déjà réserver une ou plusieurs de tes journées de congé pour explorer ces lieux culturels bien-aimés de la ville, histoire de faire de ton temps des Fêtes un moment rempli de beaux souvenirs avec les gens que tu apprécies.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

