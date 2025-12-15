Jusqu'à 200 $ attendent des Québécois cette semaine avec cette prestation fédérale
Ça finit bien le mois... et l'année! 🤑
Les Québécois.e.s vivant avec un handicap peuvent se réjouir : cette semaine, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) sera déposée directement dans les comptes bancaires des bénéficiaires. Ce versement de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et de Service Canada arrive juste à temps pour les dépenses du temps des Fêtes.
À lire également : 9 destinations où le dollar canadien est fort et te permet de voyager pour moins cher
Cette prestation gouvernementale offre jusqu'à 200 $ par mois aux adultes qui bénéficient déjà du crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
Si ta demande vient d'être approuvée et que tu étais éligible depuis juillet dernier au lancement du programme, tu pourrais même recevoir un paiement rétroactif substantiel atteignant 1 000 $ qui couvre l'ensemble des mois précédents.
Qui peut recevoir cette prestation fédérale cette semaine?
Pour bénéficier de ce paiement gouvernemental qui arrive cette semaine dans ton compte, tu dois répondre à toutes ces conditions :
- Avoir entre 18 et 64 ans;
- Résider au Canada et avoir soumis ta déclaration de revenus 2024;
- Être approuvé.e pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).
En ce qui concerne ton statut légal au pays, tu dois être citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, personne protégée, personne inscrite selon la Loi sur les Indiens, ou résident.e temporaire ayant vécu au Canada pendant au moins 18 mois d'affilée.
Important à savoir : les individus purgeant une sentence de deux ans ou plus dans une institution fédérale ne peuvent recevoir cette aide pendant leur détention, sauf durant le premier et le dernier mois d'incarcération.
Quel montant toucheras-tu avec ce versement de décembre?
Le montant de cette aide fédérale varie en fonction de ton revenu annuel. La somme maximale disponible est de 200 $ mensuellement (totalisant 2 400 $ annuellement), et elle est ajustée selon l'inflation. Voici comment déterminer ta prestation selon ta situation personnelle :
Si tu vis seul.e
- Avec un revenu net ajusté de 23 000 $ ou moins, tu obtiens la totalité de 200 $. Tu reçois également le plein montant si tu gagnes jusqu'à 33 000 $, dont au moins 10 000 $ d'origine professionnelle. La prestation décroît graduellement et s'annule complètement à partir de 45 000 $ de revenus.
Si tu es en couple et qu'un.e seul.e des deux est admissible
- Avec un revenu familial de 32 500 $ ou moins, tu reçois la prestation complète. Si vos revenus combinés s'élèvent à 46 500 $, incluant 14 000 $ de revenus d'emploi, vous conservez le montant intégral. La prestation prend fin à 58 500 $ de revenus familiaux.
Si tu es en couple et que les deux partenaires sont admissibles
- Chacun.e peut toucher 200 $ mensuellement si votre revenu familial total est de 32 500 $ ou moins, ou jusqu'à 46 500 $ avec 14 000 $ de revenus d'emploi. La prestation s'arrête à partir de 70 500 $.
Comment présenter ta demande pour obtenir ce soutien financier?
Si tu corresponds aux critères requis, tu as sans doute reçu un courrier officiel incluant un code d'accès de six chiffres. Ce code te permet d'accéder au portail numérique de Service Canada où tu peux remplir ta demande en quelques minutes à peine.
Prépare ton numéro d'assurance sociale (NAS) ainsi qu'un document attestant ton statut au Canada. En fournissant tes coordonnées bancaires lors de ta demande, l'argent sera transféré directement dans ton compte — c'est considérablement plus rapide qu'un chèque postal.
Tu n'as pas reçu de courrier? Aucun problème. Tu peux déposer ta demande en ligne, par téléphone, par la poste ou en te présentant dans un bureau de Service Canada.
Quand exactement le paiement de décembre sera-t-il versé?
Les versements de la PCPH ont lieu chaque troisième jeudi du mois. Cette semaine, le dépôt sera effectué jeudi 18 décembre 2025. Voici également les prochaines dates de versement à noter dans ton calendrier :
- Jeudi 15 janvier 2026
- Jeudi 19 février 2026
Garde ces dates en tête pour suivre tes paiements mensuels. C'est toujours agréable de voir cet argent apparaître dans ton compte!
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Allocation canadienne pour enfants : Les dates de versements pour 2026 sont sorties ›
- 7 prestations et crédits d'impôt que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci ›
- 7 prestations pour les personnes âgées du Québec versées ce mois-ci ›
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›