Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

IKEA vend LE lit parfait pour ton mini appart et il a une note de 4,4 sur 5

Oui, tu peux avoir le confort et l'espace!

Façade d' un IKEA.

Ikea vend le lit parfait pour ton mini appartement.

MrFly | Dreamstime
Éditrice Junior

Quand on vit dans un petit appartement, chaque centimètre compte. C’est exactement pour ça que cette trouvaille d’IKEA fait autant parler : ce meuble polyvalent te permet d'en faire plusieurs usages, sans jamais donner l’impression d’encombrer la pièce. C’est le genre de solution qui change complètement la manière d’utiliser un espace restreint.

À lire également : Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où

À première vue, ce meuble ressemble à un joli divan ou un lit simple au style classique HEMNES.

Le lit d'appoint une ou deux places du IKEA. Le divan-lit HEMNES sur IKEA, lorsqu'il est utilisé comme un divan ou un lit simple. IKEA

Mais il suffit de tirer la base pour que toute la structure se transforme en un véritable lit double en quelques secondes. Il peut donc accueillir des invité.e.s sans le moindre casse-tête, tout en servant de lit quotidien si ton petit appart ne permet pas plus. Pour un lit une place, les deux matelas se superposent ; pour un deux places, ils se placent côte à côte.

Le divan-lit HEMNES du IKEA. Le divan-lit HEMNES sur IKEA, lorsqu'il est utilisé comme un lit double. IKEA

Autre avantage non négligeable : les tiroirs. Ils sont assez grands pour ranger couettes, oreillers, draps, ou tout ce que tu veux garder à proximité sans envahir ton espace. Dans un logement réduit, disposer d’un meuble qui offre à la fois un couchage et un espace de stockage intégré, c’est littéralement précieux.

Les tiroirs du divan-lit HEMNES vendu par IKEA. Les tiroirs du divan-lit HEMNES vendu par IKEA. IKEA

La structure haute donne aussi une sensation enveloppante et cosy, comme un petit cocon, et la surface laquée facilite l’entretien. Le sommier à lattes est inclus, mais les matelas et la literie doivent être achetés séparément.

Fiable, pratique et pensé pour les environnements serrés, c’est clairement un des meilleurs choix pour optimiser un mini appartement sans sacrifier le confort ou l’esthétique.

Divan-lit HEMNES au IKEA 

Prix : 449 $

C'est ici pour te procurer cet article

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
trouvailles ikea canada
Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

L'épicerie préférée des Canadiens est dévoilée et ce n'est pas Super C, Maxi ou Metro

Roulement de tambour pour l'épicerie au meilleur rapport qualité-prix au pays... 🛒

Des parfums de marques populaires sont offerts avec des rabais allant jusqu'à 53% au Costco

À toi les fragrances à petits prix!

Cette idée-cadeau sur Amazon a été vendue plus de 13 000 fois ce mois-ci - Il y en a à 13 $

Pas besoin de se ruiner pour faire le meilleur cadeau! ✨

31 aliments font l'objet d'un rappel au Québec dont plusieurs vendus chez Walmart

McCain, Great Value, Yoplait : il y a plusieurs produits de marques populaires! 🤯🫠

Recours collectif de 500 M$ : Tu as jusqu'à demain pour réclamer ta part sans facture

Plus que quelques jours pour en profiter! 🤑

Le gouvernement du Canada embauche au Québec avec un sec.5 et paye jusqu'à 33,95 $/h

Prépare ton CV!

Voyage aux États-Unis : Tu pourrais devoir partager 5 ans d'historique de réseaux sociaux

Ça, tes courriels des 10 dernières années et même les infos de toute ta famille... 😬

Plusieurs Canadiens devront payer des impôts sur des prestations de 2025 : Voici lesquelles

Un contribuable averti en vaut deux, comme y disent! 💸

Jusqu'à 1 100 départs d’autobus annulés par jour à la STM : Voici quoi savoir

Tu risques de le savoir à la dernière minute, si ton bus passe ou pas.

On a demandé à 12 profs quels sont les meilleurs cadeaux à moins de 9 $ à leur offrir

Conseil d'amie : évite les produits de bain. 👀