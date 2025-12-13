IKEA vend LE lit parfait pour ton mini appart et il a une note de 4,4 sur 5
Oui, tu peux avoir le confort et l'espace!
Quand on vit dans un petit appartement, chaque centimètre compte. C’est exactement pour ça que cette trouvaille d’IKEA fait autant parler : ce meuble polyvalent te permet d'en faire plusieurs usages, sans jamais donner l’impression d’encombrer la pièce. C’est le genre de solution qui change complètement la manière d’utiliser un espace restreint.
À lire également : Un tout nouveau « mini IKEA » ouvrira en 2026 au Québec - Voici où
À première vue, ce meuble ressemble à un joli divan ou un lit simple au style classique HEMNES.
Le divan-lit HEMNES sur IKEA, lorsqu'il est utilisé comme un divan ou un lit simple. IKEA
Mais il suffit de tirer la base pour que toute la structure se transforme en un véritable lit double en quelques secondes. Il peut donc accueillir des invité.e.s sans le moindre casse-tête, tout en servant de lit quotidien si ton petit appart ne permet pas plus. Pour un lit une place, les deux matelas se superposent ; pour un deux places, ils se placent côte à côte.
Le divan-lit HEMNES sur IKEA, lorsqu'il est utilisé comme un lit double. IKEA
Autre avantage non négligeable : les tiroirs. Ils sont assez grands pour ranger couettes, oreillers, draps, ou tout ce que tu veux garder à proximité sans envahir ton espace. Dans un logement réduit, disposer d’un meuble qui offre à la fois un couchage et un espace de stockage intégré, c’est littéralement précieux.
Les tiroirs du divan-lit HEMNES vendu par IKEA. IKEA
La structure haute donne aussi une sensation enveloppante et cosy, comme un petit cocon, et la surface laquée facilite l’entretien. Le sommier à lattes est inclus, mais les matelas et la literie doivent être achetés séparément.
Fiable, pratique et pensé pour les environnements serrés, c’est clairement un des meilleurs choix pour optimiser un mini appartement sans sacrifier le confort ou l’esthétique.
Divan-lit HEMNES au IKEA
Prix : 449 $
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Cette trouvaille IKEA à 14,99 $ est LE « must » pour les petites pièces ›
- Cette trouvaille IKEA à 45 $ est LE « must » pour profiter de l’été sur ton petit balcon ›
- Cette déco de Noël à 25 $ chez IKEA est LA trouvaille festive pour les petits apparts ›
- Ce meuble IKEA populaire à 59 $ a une note de 4,7/5 et c'est parfait pour ton petit appart ›