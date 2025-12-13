Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Plusieurs Canadiens devront payer des impôts sur des prestations de 2025 : Voici lesquelles

Un contribuable averti en vaut deux, comme y disent! 💸

Une enveloppe de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Droite : de l'argent canadien.

Les Canadiens devront payer de l'impôt sur certaines prestations versées en 2025 par l'Agence du revenu du Canada.

Maninder Singh | Dreamstime, Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Mine de rien, la saison des impôts pour 2025 arrive à grands pas. Pour ne pas te faire prendre les culottes à terre par l'Agence du revenu du Canada (ARC), tu devrais peut-être anticiper et t'informer sur quelles prestations et crédits du fisc que tu as reçu cette année pourraient affecter ta déclaration de revenus.

À lire également : Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

Oui, certaines de ces aides financières gouvernementales sont exonérées d’impôts et peuvent réduire ton solde à payer. Or, il y en a d’autres qui doivent être déclarées dans ton rapport au fédéral.

On va se dire les vraies affaires : personne ne souhaite recevoir une facture salée de l’ARC. Pour éviter de te retrouver dans cette situation, prends deux minutes pour vérifier tes infos dans Mon dossier pour les particuliers avant la date limite de production de ta déclaration de revenus, qui est le 30 avril 2026.

Voici un portrait des prestations fédérales qui sont exemptes d’impôts et de celles que tu devras déclarer dans ton prochain rapport d’impôt pour l’année d’imposition 2025.

Allocation canadienne pour enfants

Si tu as un enfant, c'est une allocation que tu dois probablement connaitre. Ce paiement mensuel est dédié aux familles admissibles à couvrir les coûts associés à l’éducation de leur progéniture de moins de 18 ans.

Les paiements de l’allocation canadienne pour enfants, incluant ceux liés à l’Allocation pour enfants handicapés, ne sont pas imposables.

Tu as tout compris : tu n’as donc aucun feuillet à remplir pour ces montants et tu n’as pas à les inscrire dans ta déclaration.

Toutefois, tu dois absolument faire tes impôts pour que l'ARC te verse les sommes qui te sont dues. Un retard peut entraîner la suspension des versements jusqu’à ce que ta situation fiscale soit mise à jour.

Site Internet expliquant l'allocation canadienne pour enfants

Allocation canadienne pour les travailleurs

Cette allocation a été mise sur pied afin de donner un coup de pouce aux personnes qui travaillent, mais dont le salaire ne suffit pas toujours pour couvrir toutes les dépenses.

Les personnes vivant seules, en couple, avec ou sans enfant peuvent y être admissibles.

Les montants que tu as reçus en 2025 peuvent réduire ton solde d’impôt à payer et, si la somme dépasse ce que tu dois, le surplus peut t’être remis.

Si tu as droit à un remboursement, tu recevras la moitié de ton crédit au moment de produire ta déclaration, puis l’autre moitié sera versée en trois paiements anticipés pendant l’année.

Tu n’as aucune démarche à faire pour obtenir ces versements. Par contre, il faut absolument produire ta déclaration pour que l’ARC puisse confirmer ton admissibilité.

Site Internet expliquant l'allocation canadienne pour les travailleurs

Crédit pour la TPS/TVH

On pourrait voit le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) comme un petit bonus que le gouvernement te verse chaque trimestre.

Pour rappel. il s'agit d'un crédit pensé pour donner un coup de main aux personnes et aux familles à revenu faible ou modeste. Il aide notamment à compenser le coût de la taxe et allège un peu les dépenses du quotidien.

Puisqu'il n'est pas imposable, tu n'as rien à indiquer dans ta déclaration de revenus annuelle. En revanche, pour y avoir droit, il faut absolument faire tes impôts afin que l’ARC puisse confirmer ton admissibilité.

Site Internet expliquant le crédit pour la TPS/TVH

Pension de la Sécurité de la vieillesse

La SV est un paiement mensuel offert aux personnes de 65 ans et plus. Ton admissibilité dépend du nombre d’années de vie, certes, mais où tu as vécu au Canada après tes 18 ans

Ton historique d’emploi n'est pas pris en compte. Tu peux donc recevoir la SV même si tu n’as jamais travaillé ou si tu es encore sur le marché du travail.

Comme les paiements de la SV sont imposables et que les impôts ne sont pas retenus automatiquement, tu pourrais te retrouver avec une facture salée à la fin de l’année. Pour éviter ça, tu peux demander des retenues d’impôt fédéral sur tes versements mensuels directement auprès de Service Canada.

Un feuillet fiscal T4 (au Canada) ou NR4 (si tu habites à l’étranger) est envoyé chaque début d’année pour résumer les montants reçus. Il faut donc t’assurer de l’inclure dans ta déclaration de revenus.

Site Internet expliquant la Sécurité de la vieillesse

Prestations d'assurance-emploi

Si tu as reçu des prestations d’assurance-emploi en 2025, y compris pour un congé parental, tu recevras un feuillet fiscal T4E. Ce document indique le total des prestations versées, les montants imposables déjà retenus ainsi que tout remboursement lié à un trop-perçu éventuel.

Au Québec, les personnes recevront plutôt un T4E(Q). Il est similaire au T4E, mais il comporte une copie supplémentaire que tu dois joindre à ta déclaration dédié à Revenu Québec.

Ces prestations sont imposables pour l’année où elles ont été reçues. Donc, si ta demande a commencé à la fin de 2024 mais que les versements ont été faits en 2025, c’est dans ta déclaration de 2025 que tu devras inclure ces montants.

Même si des retenues d’impôt fédéral et provincial sont déjà prélevées à la source, ton solde final sera établi quand tu produiras ta déclaration. Si tu veux éviter une mauvaise surprise, tu peux demander à Service Canada d’augmenter les retenues sur tes paiements.

Site Internet expliquant les prestations d'assurance emploi

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Cette aide gouvernementale est non imposable. Elle verse un montant pouvant aller jusqu’à 200 $ mensuellement aux adultes âgé.e.s de 18 à 64 ans qui sont déjà approuvé.e.s pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

C'est donc un maximum de 2 400 $ qui attendent les personnes admissibles. Le montant de cette prestation fédérale, qui est indexé selon l'inflation et le coût de la vie, dépend directement de ton revenu annuel.

À noter que les personnes qui purgent une sentence de deux ans ou plus dans un établissement fédéral ne peuvent pas toucher la prestation pendant leur incarcération, à l’exception du premier et du dernier mois de leur peine.

Consulte le site officiel du gouvernement pour tous les détails.

Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

