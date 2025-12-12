Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Des parfums de marques populaires sont offerts avec des rabais allant jusqu'à 53% au Costco

À toi les fragrances à petits prix!

La façade d'un Costco. Droite : L'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily.

Des parfums de marques populaires sont offerts à prix réduits au Costco.

Kevin Brine | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Au Costco, on peut trouver de tout, et lorsqu’on sait quoi surveiller, il est possible de faire de vraiment bonnes économies. D’ailleurs, si tu trippes sur les parfums, eaux de toilette et autres, sache qu’on a repéré des bouteilles à petits prix à l’entrepôt. Eh oui, des flacons de marques comme Dolce & Gabbana, Burberry, Hugo Boss, Gucci et plus encore, allant de 50 ml à 125 ml, sont affichés à 89,99 $.

À lire également : 14 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 38 $ au Costco en décembre

Nos trouvailles ont été faites à l’entrepôt de Candiac, mais si tu gardes l’œil ouvert, tu pourras toi aussi dénicher des fragrances à ta succursale du coin. Voici donc un aperçu des belles bouteilles et une comparaison des prix demandés en pharmacie ou au Sephora.

Note que la sélection peut changer d'une succursale à l'autre et que les parfums sont scellés, tu ne peux donc pas les sentir avant de faire ton achat.

Dolce&Gabbana - Eau de parfum intense

L'eau de parfum Dolce and Gabbana intense au Costco. Droite : La bouteille d'eau de parfum Dolce and Gabbana intense sur Amazon.

L'eau de parfum Dolce and Gabbana intense est 89,99 $ au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon

Prix au Costco : 89,99 $ pour 100 ml

Prix sur Amazon : 130 $ pour 100 ml

Économies : 40,01 $

Lancé en 2024, ce parfum détient des notes principales de cerise noire et d'héliotrope (types de fleurs), avec un fond d'ambre et de notes boisées. On y retrouve aussi des effluves de citron, de jasmin et d'orange. Ainsi, si tu aimes les fragrances fraîches qui sont parfaites pour porter au quotidien, cette option pourrait te plaire.

Viktor&Rolf - Eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily

L'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily au Costco. Droite : La bouteille d'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily sur le site du Pharmaprix.

L'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily est affiché à petit prix au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Pharmaprix

Prix au Costco : 89,99 $ pour 50 ml

Prix au Pharmaprix : 175 $ pour 50 ml

Économies : 85,01 $

L'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily est l'ajout le plus récent de la gamme. Son arôme est connu pour ses notes de lys tigré, de mangue et de noix de coco. Appartenant aux familles fruitée, florale et ambrée, on le décrit comme tropicale et sensuelle. On imagine ainsi une odeur qui rappelle les soirées d'été au bord de la plage, alors si ça te parle, tu sais où aller pour te la procurer.

Burberry - Eau de toilette Her

L'eau de toilette Her de Burberry. Droite : La bouteille d'eau de toilette Her de Burberry sur le site du Jean-Coutu.

L'eau de toilette Her de Burberry est moins cher au Costco qu'au Jean Coutu.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Jean Coutu

Prix au Costco : 89,99 $ pour 50 ml

Prix au Jean Coutu : 134 $ pour 50 ml

Économies : 44,01 $

Si tu préfères les odeurs gourmandes, cette option pourrait te séduire. On y sent des effluves de pivoine en fleur, de poire verte, de fraise, de cassis et de poivre rose, ainsi que du chèvrefeuille, du muguet et de la rose. En note de fond, le musc et le bois de cèdre sont en vedette. Il est donc idéal pour les fans de parfums fruités et floraux.

Gucci - Eau de parfum Bamboo

Eau de parfum Bamboo de Gucci au Costco. Droite : La bouteille d'eau de parfum Bamboo de Gucci sur le site du Sephora.

L'eau de parfum Bamboo de Gucci est à vendre pour 89,99 $ au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 89,99 $ pour 75 ml

Prix au Sephora : 163 $ pour 75 ml

Économies : 73,01 $

Décrite comme florale et boisée avec une touche chaleureuse, cette eau de parfum détient également des notes de bergamote d’Italie, de lys de Casablanca et de bois de santal. Cette bouteille est donc destinée aux personnes qui cherchent une fragrance féminine, contrastée par son côté plus forestier.

Ralph Lauren - Eau de toilette Polo Blue  

L'eau de toilette Polo Blue Ralph Lauren au Costco. Droite : La bouteille d'eau de toilette Polo Blue Ralph Lauren sur le site de Pharmaprix.

L'eau de toilette Polo Blue Ralph Lauren est offert à prix réduit au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Pharmaprix

Prix : 89,99 $ pour 125 ml

Prix au Pharmaprix : 150 $ pour 125 ml

Économies : 60,01 $

Les eaux de toilette Polo de Ralph Lauren sont des classiques du côté des offres plus masculines, et tu peux mettre la main sur le Polo Blue à petit prix. Il est décrit comme frais, revigorant et décontracté, avec ses notes d’agrumes, de melon frais, de verveine basilic et de daim (cuir suédé) doux. C’est un arôme passe-partout, qui se porte autant au quotidien que pour des occasions spéciales.

Dolce&Gabbana - Eau de toilette Light Blue

L'eau de toilette Light Blue Dolce&Gabbana au Costco. Droite : La bouteille d'eau de toilette Light Blue Dolce&Gabbana sur le site de Pharmaprix.

L'eau de toilette Light Blue Dolce&Gabbana est à vendre pour 89,99 $ au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Pharmaprix

Prix au Costco : 89,99 $ pour 125 ml

Prix au Pharmaprix : 190 $ pour 100 ml

Économies : Plus de 100 $

L'eau de toilette Light Blue de Dolce & Gabbana est un autre incontournable. En allant au Costco, tu peux avoir 125 ml pour 89,99 $, plutôt que 190 $ pour seulement 100 ml. Tu peux donc te procurer ou offrir cette fragrance, connue pour ses effluves de citron de Sicile, de pommes Granny Smith et de bois de cèdre, qui évoquent les vacances au bord de l’océan.

Hugo Boss - Eau de toilette HUGO Man

L'eau de toilette HUGO Man de Hugo Boss au Costco. Droite : La bouteille d'eau de toilette HUGO Man de Hugo Boss sur le site de Sephora.

L'eau de toilette HUGO Man de Hugo Boss est une trouvaille du Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora

Prix au Costco : 89,99 $ pour 125 ml

Prix au Sephora : 134 $ pour 125 ml

Économies : 44,01 $

Avec l'eau de toilette HUGO Man de Hugo Boss, on plonge dans les senteurs terreuses et boisées, mais aussi dans des notes d’agrumes, de pomme verte et de baume de sapin. Cette concoction est présentée comme polyvalente, énergisante et destinée aux personnes audacieuses. Si tu te reconnais là-dedans, cette fragrance est peut-être pour toi!

Ce ne sont que quelques exemples de ce que tu peux trouver en entrepôt, alors passe par ton Costco pour voir ce qui t'attend dans les rayons. Ne tarde pas, car leur présence est souvent éphémère et, avec de tels prix, il ne faut pas être surpris.e si les bouteilles partent comme des petits pains chauds.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

trouvaillestrouvailles costcocostco pas chercostco
QuébecLifestyleCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Le gouvernement du Canada émet un avis important pour les voyages à l’étranger cet hiver

Oublie l'un de ces conseils et tes vacances pourraient mal tourner. 🛩️

16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait à petit prix pour Noël

Personne ne va se douter que ça vient du Dollo! ✨🔥

La grève des employés d'entretien de la STM débute aujourd'hui - Voici quoi savoir

Elle est censée durer un mois... 🫠

Emy Lalune vend sa maison de Laval avec piscine pour 724 900 $ (PHOTOS)

La cour est juste parfaite!

Une tête d'affiche qui n'est pas country à LASSO fait réagir : evenko justifie son choix

Plusieurs festivaliers et festivalières n'iront pas à LASSO cette année.

L'épicerie préférée des Canadiens est dévoilée et ce n'est pas Super C, Maxi ou Metro

Roulement de tambour pour l'épicerie au meilleur rapport qualité-prix au pays... 🛒

Le gouvernement du Canada embauche au Québec avec un sec.5 et paye jusqu'à 33,95 $/h

Prépare ton CV!

Recours collectif de 500 M$ : Tu as jusqu'à demain pour réclamer ta part sans facture

Plus que quelques jours pour en profiter! 🤑

Jusqu'à 1 100 départs d’autobus annulés par jour à la STM : Voici quoi savoir

Tu risques de le savoir à la dernière minute, si ton bus passe ou pas.

31 aliments font l'objet d'un rappel au Québec dont plusieurs vendus chez Walmart

McCain, Great Value, Yoplait : il y a plusieurs produits de marques populaires! 🤯🫠