Des parfums de marques populaires sont offerts avec des rabais allant jusqu'à 53% au Costco
À toi les fragrances à petits prix!
Au Costco, on peut trouver de tout, et lorsqu’on sait quoi surveiller, il est possible de faire de vraiment bonnes économies. D’ailleurs, si tu trippes sur les parfums, eaux de toilette et autres, sache qu’on a repéré des bouteilles à petits prix à l’entrepôt. Eh oui, des flacons de marques comme Dolce & Gabbana, Burberry, Hugo Boss, Gucci et plus encore, allant de 50 ml à 125 ml, sont affichés à 89,99 $.
À lire également : 14 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 38 $ au Costco en décembre
Nos trouvailles ont été faites à l’entrepôt de Candiac, mais si tu gardes l’œil ouvert, tu pourras toi aussi dénicher des fragrances à ta succursale du coin. Voici donc un aperçu des belles bouteilles et une comparaison des prix demandés en pharmacie ou au Sephora.
Note que la sélection peut changer d'une succursale à l'autre et que les parfums sont scellés, tu ne peux donc pas les sentir avant de faire ton achat.
Dolce&Gabbana - Eau de parfum intense
L'eau de parfum Dolce and Gabbana intense est 89,99 $ au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon
Prix au Costco : 89,99 $ pour 100 ml
Prix sur Amazon : 130 $ pour 100 ml
Économies : 40,01 $
Lancé en 2024, ce parfum détient des notes principales de cerise noire et d'héliotrope (types de fleurs), avec un fond d'ambre et de notes boisées. On y retrouve aussi des effluves de citron, de jasmin et d'orange. Ainsi, si tu aimes les fragrances fraîches qui sont parfaites pour porter au quotidien, cette option pourrait te plaire.
Viktor&Rolf - Eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily
L'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily est affiché à petit prix au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Pharmaprix
Prix au Costco : 89,99 $ pour 50 ml
Prix au Pharmaprix : 175 $ pour 50 ml
Économies : 85,01 $
L'eau de parfum Flowerbomb Tiger Lily est l'ajout le plus récent de la gamme. Son arôme est connu pour ses notes de lys tigré, de mangue et de noix de coco. Appartenant aux familles fruitée, florale et ambrée, on le décrit comme tropicale et sensuelle. On imagine ainsi une odeur qui rappelle les soirées d'été au bord de la plage, alors si ça te parle, tu sais où aller pour te la procurer.
Burberry - Eau de toilette Her
L'eau de toilette Her de Burberry est moins cher au Costco qu'au Jean Coutu.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Jean Coutu
Prix au Costco : 89,99 $ pour 50 ml
Prix au Jean Coutu : 134 $ pour 50 ml
Économies : 44,01 $
Si tu préfères les odeurs gourmandes, cette option pourrait te séduire. On y sent des effluves de pivoine en fleur, de poire verte, de fraise, de cassis et de poivre rose, ainsi que du chèvrefeuille, du muguet et de la rose. En note de fond, le musc et le bois de cèdre sont en vedette. Il est donc idéal pour les fans de parfums fruités et floraux.
Gucci - Eau de parfum Bamboo
L'eau de parfum Bamboo de Gucci est à vendre pour 89,99 $ au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora
Prix au Costco : 89,99 $ pour 75 ml
Prix au Sephora : 163 $ pour 75 ml
Économies : 73,01 $
Décrite comme florale et boisée avec une touche chaleureuse, cette eau de parfum détient également des notes de bergamote d’Italie, de lys de Casablanca et de bois de santal. Cette bouteille est donc destinée aux personnes qui cherchent une fragrance féminine, contrastée par son côté plus forestier.
Ralph Lauren - Eau de toilette Polo Blue
L'eau de toilette Polo Blue Ralph Lauren est offert à prix réduit au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Pharmaprix
Prix : 89,99 $ pour 125 ml
Prix au Pharmaprix : 150 $ pour 125 ml
Économies : 60,01 $
Les eaux de toilette Polo de Ralph Lauren sont des classiques du côté des offres plus masculines, et tu peux mettre la main sur le Polo Blue à petit prix. Il est décrit comme frais, revigorant et décontracté, avec ses notes d’agrumes, de melon frais, de verveine basilic et de daim (cuir suédé) doux. C’est un arôme passe-partout, qui se porte autant au quotidien que pour des occasions spéciales.
Dolce&Gabbana - Eau de toilette Light Blue
L'eau de toilette Light Blue Dolce&Gabbana est à vendre pour 89,99 $ au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Pharmaprix
Prix au Costco : 89,99 $ pour 125 ml
Prix au Pharmaprix : 190 $ pour 100 ml
Économies : Plus de 100 $
L'eau de toilette Light Blue de Dolce & Gabbana est un autre incontournable. En allant au Costco, tu peux avoir 125 ml pour 89,99 $, plutôt que 190 $ pour seulement 100 ml. Tu peux donc te procurer ou offrir cette fragrance, connue pour ses effluves de citron de Sicile, de pommes Granny Smith et de bois de cèdre, qui évoquent les vacances au bord de l’océan.
Hugo Boss - Eau de toilette HUGO Man
L'eau de toilette HUGO Man de Hugo Boss est une trouvaille du Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec, Sephora
Prix au Costco : 89,99 $ pour 125 ml
Prix au Sephora : 134 $ pour 125 ml
Économies : 44,01 $
Avec l'eau de toilette HUGO Man de Hugo Boss, on plonge dans les senteurs terreuses et boisées, mais aussi dans des notes d’agrumes, de pomme verte et de baume de sapin. Cette concoction est présentée comme polyvalente, énergisante et destinée aux personnes audacieuses. Si tu te reconnais là-dedans, cette fragrance est peut-être pour toi!
Ce ne sont que quelques exemples de ce que tu peux trouver en entrepôt, alors passe par ton Costco pour voir ce qui t'attend dans les rayons. Ne tarde pas, car leur présence est souvent éphémère et, avec de tels prix, il ne faut pas être surpris.e si les bouteilles partent comme des petits pains chauds.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.