On a demandé à 12 profs quels sont les meilleurs cadeaux à moins de 9 $ à leur offrir
Conseil d'amie : évite les produits de bain. 👀
À l'approche du temps des Fêtes, les enfants sont toujours tellement excités à l'idée d'offrir une petite pensée à leur prof ou à leur éducateur.trice. C'est avec toute la fierté du monde que les minis arrivent à l'école le dernier jour avant les vacances, tenant entre leurs petites mains un présent soigneusement choisi. Nul besoin de briser son petit cochon pour acheter un cadeau, car bon nombre d'enseignant.e.s nous diront que les plus belles surprises reçues pour Noël sont les petits mots doux, gages de reconnaissance, écrits à la main dans une carte. Cela dit, les présents font toujours bien plaisir, et j'ai demandé, pour l'occasion, à une douzaine d'enseignant et enseignantes du Québec quels sont les cadeaux de moins de 9 $ les plus agréables à recevoir!
Ce sondage a révélé que le chocolat, la papeterie, les tasses à café et les articles thématiques de Noël figurent parmi les favoris, tandis que les parfums et les produits pour le bain se retrouvent en bas de la liste.
Voici quelques trouvailles à moins de 5 $ au Dollarama, qui feront des heureux.ses tout en respectant le budget alloué.
Surligneurs pastel
Ensemble de six surligneurs pastel en vente au Dollarama pour 3 $.
Prix : 3 $
La réponse a été quasi unanime : les enseignant.es. sondé.e.s ont dit apprécier recevoir des articles de papeterie en cadeau de la part de leurs élèves. La papeterie peut souvent être dispendieuse, mais heureusement, le magasin Dollarama propose une grande sélection de produits de qualité à petit prix.
Cet ensemble de surligneurs pastel de la marque Studio est tout simplement adorable et abordable, mais surtout très utile! Une belle idée de cadeau pour son ou sa prof préf.
Ensemble de stylos gel parfumés
Ensemble de 12 stylos gel parfumés en vente au Dollarama pour 4,50 $.
Prix : 4,50 $
La nostalgie est à l'honneur ici! Qui n’a jamais rêvé de remplir des pages de cahier de notes avec des crayons gel? Dollarama vend des ensembles de 12 crayons non seulement au gel, mais également parfumés.
Non mais, quelle chance aura l’enseignant.e ou l’éducateur.ice qui recevra cet ensemble accompagné d'un beau planificateur. Parce que, oui, avec un budget de 9 $, tu peux trouver les deux au Dollo.
Chandelle de Noël en pot
Chandelle de Noël en pot en vente au Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Les chandelles font toujours de beaux cadeaux, et les personnes travaillant dans les milieux scolaires ont affirmé beaucoup apprécier en recevoir durant le temps des Fêtes. Cette chandelle en pot sent le ciel, et son nom en témoigne. Qui ne rêve pas que sa maison sente le matin de Noël toute l’année? Elle accompagnera assurément l’enseignant.e préféré.e de tes enfants lors de ses moments de détente pendant les vacances des Fêtes.
Mini chocolat Toblerone
Sélection de mini chocolat Toblerone en vente au Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Ces barres de chocolat avec nougat et amandes, reconnues pour être délicieuses en fondue, sont maintenant offertes au Dollarama en version mini. Ces délices chocolatés emballés individuellement font un excellent cadeau, d’autant plus que les employé.e.s du réseau scolaire sondé.e.s ont unanimement affirmé que les chocolats sont les meilleurs cadeaux!
Assure-toi simplement de savoir si la personne que tu veux gâter a des allergies.
Bombes pour chocolat chaud
Bombes pour chocolat chaud avec guimauves en vente au Dollarama pour 4 $.
Prix : 4 $
Ces bombes pour chocolat chaud remplies de guimauves unissent deux grandes passions de bon nombre d’enseignant.e.s : le chocolat et les boissons chaudes. Cette option fort intéressante, disponible au Dollarama pour 4 $, complète à merveille un sac cadeau comprenant un sachet de chocolat chaud et une belle tasse ; le tout pour moins de 9 $!
Décorations personnalisées pour le sapin
Décorations pour sapin personnalisées en vente au Dollarama pour 3 $.
Prix : 3 $
Les cartes et les créations faites avec amour par les élèves sont, de loin, les cadeaux favoris des personnes qui enseignent aux enfants. Dollarama vend cet ensemble d’ornements pour le sapin qui peuvent être personnalisés avec des photos des minis et qui seront chéris longtemps par celles et ceux qui auront le grand bonheur de les déballer à Noël. Une option fort touchante à tout petit prix.
Boule de Noël
Boule de Noël en vente au Dollarama pour 4,75 $.
Prix : 4,75 $
Les décorations de Noël font toujours d’excellents présents, car elles représentent souvent toute l’affection qu’un enfant porte à l’adulte significatif de son école. D'ailleurs, tu te doutes que les enseignant.e.s du Québec n'ont pas de « budget décos de Noël » alloué par le gouvernement!
Donc, malgré les années qui passeront, cette personne aura toujours une pensée pour son ancien.ne élève qui lui aura offert ce précieux souvenir.
Tasse de Noël
Tasse de Noël en vente au Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Depuis toujours, les bureaux de profs sont remplis de tasses à café semi-vides qui s’accumulent tout au long de la semaine. Les tasses et le café figurent notamment parmi les meilleurs cadeaux à offrir aux enseignant.e.s, selon ces dernier.ère.s et le magasin Dollarama vend des tasses franchement mignonnes, comme celle-ci, qui se décline aussi en modèle avec un petit bonhomme de neige.
Pour seulement 5 $, autant prendre les deux si le budget le permet, ou même ajouter un mélange à chocolat chaud à l'intérieur.
Ensemble de deux tasses de Noël
Ensemble de deux tasses en vente au Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Quel magnifique ensemble de deux tasses de Noël, à la fois originales et utiles ; exactement ce qu’on recherche quand vient le temps d’offrir un cadeau à un membre du personnel scolaire! Ce duo fera bien des jaloux.ses parmi ses collègues, qui ne se feront pas prier pour les emprunter.
Mitaines pour le four Le Grincheux
Mitaines de four Le Grincheux en vente au Dollarama pour 3,25 $.
Prix : 3,25 $
Les items de Noël ont fait le palmarès des cadeaux favoris des profs et, cette année, les produits dérivés du populaire film Le Grincheux se retrouvent un peu partout dans les magasins et le Dollarama ne fait pas exception. Ces mitaines de four, super sympathiques, peuvent facilement être ajoutées à un ensemble comprenant des emporte-pièces et un mélange à biscuits. Je ne serais certainement pas déçue de recevoir cela pour les Fêtes!
Cahier de notes
Cahier de note en vente au Dollarama pour 2,50 $.
Prix : 2,50 $
Récemment sondé.e.s, une dizaine d’enseignant.e.s ont mentionné adorer recevoir de beaux cahiers de notes en cadeau. Pas besoin de se ruiner pour dénicher de magnifiques calepins : il suffit de se diriger au Dollarama, dans la section du matériel scolaire, pour y découvrir l’impressionnante sélection de cahiers, d’agendas, de crayons et bien plus encore. Un petit message affectueux de l’enfant sur la première page, et le tour est joué!
Chocolats Hershey's Kisses
Sélection de chocolats Hershey's Kisses en vente au Dollarama pour 5 $.
Prix : 5 $
Coup de cœur pour ces chocolats Hershey’s Kisses Le Grincheux vendus au Dollarama pour aussi peu que 5 $ le paquet de 100 g. Ils seront grandement appréciés des membres de l’équipe-école qui les recevront, puisque le chocolat se retrouve en tête de liste des meilleurs cadeaux à offrir à son enseignant.e pour Noël! Et puis, qui n’aime pas les Kisses?
Bonbons Nerds
Sélection de bonbons Nerds en vente au Dollorama pour 1,75 $.
Prix : 1,75 $
Les profs ont souvent la dent sucrée, et les résultats du plus récent sondage peuvent en témoigner! La sélection de bonbons Nerds vendue au Dollarama fera bien des heureux.ses durant le temps des Fêtes, surtout s’ils sont combinés à d’autres surprises sucrées et à ce prix-là, c'est possible de faire le plein de sacs de bonbons qui les accompagneront toute l'année (ou presque).
