L'épicerie préférée des Canadiens est dévoilée et ce n'est pas Super C, Maxi ou Metro
Roulement de tambour pour l'épicerie au meilleur rapport qualité-prix au pays... 🛒
Quand vient le temps de faire l’épicerie au Canada, une bannière se démarque clairement aux yeux des consommatrices et consommateurs. Selon une récente étude, ce n’est aucune des grandes entreprises canadiennes qui trônent au sommet du classement national, que ce soit Loblaw (Provigo, Maxi), Sobeys (IGA, Tradition) ou Metro (Metro, Super C, Adonis).
C’est du moins ce que révèle le deuxième Indice de préférence des détaillants pour l’épicerie au Canada de dunnhumby, qui a sondé 6 000 consommateurs et consommatrices à travers le pays. L’entreprise spécialisée en analytique a analysé les 28 plus grandes bannières d’épicerie au pays, tant du format traditionnel, à rabais, supercentre et les clubs-entrepôts.
Pour arriver à ses fins, dunnhumby s'est appuyé sur cinq critères importants aux yeux des consommateurs et consommatrices, soit :
- le prix, les promotions et les récompenses;
- la qualité de l’assortiment;
- la rapidité et la commodité;
- l’expérience numérique;
- la constance et la fiabilité des opérations.
Pour l’année 2025, c’est Costco qui se classe au premier rang national pour la deuxième année consécutive grâce à une proposition de valeur jugée supérieure dans presque toutes les catégories analysées.
À l’échelle canadienne, l’entreprise américaine obtient des résultats au-dessus de la moyenne du marché dans tous les piliers, sauf en matière de rapidité et de commodité. La chaîne se démarque particulièrement par la fiabilité de ses opérations, la perception de valeur globale et la force de ses prix lorsqu’on tient compte des formats économiques et des marques maison.
Voici le top 9 des chaînes d’alimentation les plus populaires au Canada en 2025 :
- Costco
- Maxi (Loblaw)
- Food Basics (Metro)
- Real Canadian Superstore (Loblaw)
- No Frills (Loblaw)
- Super C (Metro)
- Walmart
- FreshCo (Sobeys)
- Dominion (Loblaw)
Et au Québec?
C’est ici que le portrait devient particulièrement intéressant. Même si Costco demeure numéro un à l’échelle canadienne, la situation est différente au Québec.
Selon les données régionales, Maxi, propriété de Loblaw, a dépassé Costco et s’impose désormais comme l’épicerie préférée des Québécois et Québécoises.
La province est celle où le prix, les promotions et les récompenses comptent le plus dans les décisions d’achat, et où l’importance de ces facteurs a le plus augmenté depuis l’an dernier.
Maxi tire clairement profit de cette réalité grâce à son positionnement agressif sur les économies, ses circulaires bien garnies et ses offres personnalisées, note le rapport.
Costco demeure toutefois très fort au Québec, notamment en matière de qualité et d’opérations, mais il est devancé par Maxi sur les aspects directement liés aux économies et à la commodité, deux critères clés pour une grande partie de la population.
Ce que ça révèle sur nos habitudes d’épicerie
En 2025, une chose est claire : au Canada comme au Québec, les consommatrices et consommateurs privilégient les épiceries qui leur donnent l’impression d’en avoir plus pour leur argent, alors que le coût de la vie ne cesse de faire mal au portefeuille des personnes aux revenus plus modestes.
Les grandes marques à bas prix et les formats économiques dominent, tandis que les chaînes plus traditionnelles doivent redoubler d’efforts pour rester compétitives.
L’étude souligne que le pilier le plus déterminant pour le succès à long terme demeure le prix, les promotions et les récompenses. Ce facteur expliquerait à lui seul près de la moitié des variations dans la performance financière et la fidélité de la clientèle.
Autrement dit, les détaillants qui réussissent à offrir des économies claires, fréquentes et bien communiquées attirent davantage de clients et clientes, génèrent une plus grande part du portefeuille et créent un lien émotionnel plus fort avec leur clientèle.
