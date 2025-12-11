Le gouvernement du Canada émet un avis important pour les voyages à l’étranger cet hiver
Oublie l'un de ces conseils et tes vacances pourraient mal tourner. 🛩️
Avis à ceux et celles qui voyageront au cours des prochaines semaines : le gouvernement du Canada vient de publier de nouveaux conseils de voyage pour les Canadien.ne.s qui prévoient partir à l'étranger cet hiver. Et, avec la haute saison des Fêtes qui bat son plein, ces mises à jour pourraient avoir un impact majeur sur la planification de ton voyage.
Dans un communiqué publié mercredi, Affaires mondiales Canada a émis de nouveaux avertissements et rappels pour toutes les personnes ayant des projets de voyage à l'étranger, incluant des recommandations, comme vérifier les informations propres à chaque destination, t'assurer que tes documents sont à jour et souscrire à une assurance voyage appropriée avant de prendre l'avion.
Ces conseils de voyage hivernaux s'appliquent peu importe où tu vas : que ce soit pour une escapade sur la plage, un road trip aux États-Unis ou une visite dans une ville européenne enneigée.
Premièrement : l'assurance voyage. Selon le gouvernement, l'une des étapes les plus importantes avant de quitter le Canada est d'obtenir une couverture d'assurance adaptée à tes besoins.
Recherche un plan qui couvre les urgences médicales, les annulations, les bagages perdus ou volés, ainsi que toute activité d'aventure que tu prévois essayer. Lis aussi les petits caractères : certains plans sont nuls si tu te rends dans une destination sous avis officiel de voyage.
Ensuite, vérifie ton passeport. Certains pays exigent qu'il soit valide pendant au moins six mois après ton entrée, alors ne présume pas que tout est correct simplement parce qu'il n'est pas expiré.
Certaines personnes se voient refuser l'accès au pays une fois rendu sur place. Disons-le, ça te ruine des vacances!
Selon ta destination, tu pourrais aussi avoir besoin d'un visa, d'une preuve de vaccination ou d'autres documents. Prévois suffisamment de temps pour les obtenir : surtout pendant la période des Fêtes où les délais de traitement peuvent être plus longs que d'habitude.
Si tu voyages avec des enfants, surtout s'ils ne sont pas accompagnés de leurs deux parents, le gouvernement indique que tu pourrais avoir besoin de documents supplémentaires, comme une lettre de consentement, et possiblement davantage selon la destination. Tu peux trouver des informations détaillées sur la section « Enfants et voyages » de leur site Web.
Affaires mondiales Canada souligne également l'importance de connaître les lois et les coutumes du pays que tu visites. Ne présume pas que les choses fonctionnent de la même façon qu'au Canada.
Le gouvernement met particulièrement en garde contre le transport, l'achat ou l'utilisation de drogues illégales à l'étranger, quelles que soient les circonstances. Enfreindre la loi dans un autre pays peut avoir de graves conséquences, et les représentant.e.s canadien.ne.s pourraient ne pas être en mesure de t'aider si tu as des ennuis.
Et pendant ton séjour à l'étranger, le fédéral recommande de garder une copie de tous tes documents de voyage importants dans un endroit sûr. Tu pourrais aussi vouloir laisser une copie à quelqu'un au Canada, et en garder une dans ton téléphone.
Enfin, si quelque chose tourne mal pendant ton voyage, le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d'Affaires mondiales Canada est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux les joindre par téléphone, texto, Signal, WhatsApp ou courriel.
Une fois que tu as couvert les bases, le gouvernement suggère de retenir les « trois I » du voyage international — une façon simple de rester préparé :
- Informe-toi grâce aux Conseils aux voyageurs et avertissements du Canada pour ta destination. Ceux-ci incluent des détails importants sur les risques de sécurité, les alertes sanitaires, les conditions d'entrée et les lois locales. Affaires mondiales annonce également le lancement de nouvelles cartes à code couleur plus tard ce mois-ci pour t'aider à comprendre rapidement les niveaux de risque pour plus de 230 destinations.
- Inscris-toi via le service gratuit Inscription des Canadiens à l'étranger du gouvernement. Ainsi, tu recevras des alertes en cas d'événement grave là où tu te trouves — ou chez toi — pendant ton absence.
- Informe les autorités si tu as besoin d'aide. Garde les coordonnées d'urgence des bureaux du gouvernement du Canada à l'étranger à portée de main, au cas où tu aurais des problèmes.
Avec un peu de préparation, tu peux éviter les mauvaises surprises et garder ton escapade hivernale sans stress.
Bon voyage!
Ceci est une adaptation de l'article « Officials just issued new travel advice for all Canadians going abroad this winter », qui a été publié à l'origine sur Narcity Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
