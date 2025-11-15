Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce visa te permet de faire du télétravail pendant 1 an dans les Caraïbes

Travailler les pieds dans le sable sous les palmiers? Le rêve!

Un ordinateur sur un balcon devant la mer des Caraïbes. Droite : La mer en Barbade.

Les Canadiens peuvent maintenant s’installer à la Barbade et y télétravailler pendant un an.

@iza.bee | Narcity Québec, Tom Jur | Unsplash
Rédactrice en chef

Depuis que le télétravail s’est imposé dans nos vies, une idée revient souvent : pourquoi ne pas travailler à distance… sous les palmiers? On va se le dire : l'avènement du travail à distance a profondément transformé notre rapport à l’emploi. Ce désir de liberté et de flexibilité pousse d'ailleurs plusieurs personnes, comme moi, à repousser les frontières, en troquant leur bureau traditionnel pour un espace de travail à l’autre bout du monde.

À lire également : 6 emplois en télétravail chez Desjardins, nommé meilleur employeur au Québec selon Forbes

Un petit café boho à Tulum, un espace de coworking à Valence : travailler à l'étranger, quand c'est possible, permet de découvrir le monde, et certains endroits, comme la Barbade, dans les Caraïbes, rendent le rêve de télétravailler les pieds dans le sable encore plus accessible.

Cette petite île paradisiaque de 430 km² (à peine 65 km² plus grande que Montréal) qui compte plus de 80 plages avec des eaux cristallines offre un visa de télétravail, le Barbados Welcome Stamp, qui permet aux Canadien.ne.s de s’y installer pendant un an tout en continuant de travailler pour leur employeur.

Imagine : tu te réveilles avec le bruit des vagues, ton café à la main devant l’eau turquoise, puis tu ouvres ton ordi pour commencer ta journée sous les palmiers.

Comment fonctionne le visa de travail pour la Barbade?

Contrairement à plusieurs pays où une simple visite demande des semaines de paperasse, le processus est étonnamment simple. Tu remplis un formulaire en ligne, tu fournis quelques documents légaux de base (certificat de naissance, photos format passeport, page d'informations de ton passeport), et le tour est joué.

Fait assez intéressant : ton application est traitée en 48 heures et tu reçois une réponse finale en sept jours maximum. C'est parfait pour les voyages impulsifs pour ceux et celles qui profitent des deals de voyage.

Le coût est de 2 000 $ US (environ 2 800 $ CA) pour une personne seule, ou 3 000 $ US (environ 4 200 $ CA) pour toute ta famille, et les candidat.e.s doivent gagner un revenu annuel d'au moins 50 000 $ US (environ 70 000 $ CA) au cours des douze mois pendant lesquels ils et elles ont l'intention d'avoir le timbre de voyage.

Pas obligé de rester 365 jours

Le visa est valide un an, mais ça ne veut pas dire que tu dois y rester sans interruption. Tu peux l'utiliser comme bon te semble pendant les 12 mois, et donc entrer et sortir du pays autant de fois que tu en as envie.

Pourquoi la Barbade mise sur ce visa?

En gros, le gouvernement barbadien a créé ce programme pour attirer des travailleurs et travailleuses de partout dans le monde qui vont dépenser leur salaire étranger dans l'économie locale.

Restaurants, épiceries, locations de voiture, activités touristiques : tous ces secteurs profitent de la présence de « nomades digitaux » à qui s'installent plusieurs mois. C'est donc assez win-win, comme on dit : tu vis ta best life sur une île paradisiaque, et l'économie locale en bénéficie directement.

Une femme marche sur la plage en Barbade dans les Cara\u00efbes.

Izabelle Bee sur la plage du Coconut Court Beach Hotel en Barbade.
@iza.bee | Narcity Québec

Pourquoi ça donne le goût de s'envoler pour la Barbade?

La Barbade est l'un des pays des Caraïbes avec l'un des taux de criminalité les plus bas selon le Caribbean Island Safety Index 2025. Donc, bien qu'il soit toujours important d'être prudent.e peu importe le pays qu'on visite, c'est considéré comme un pays relativement sécuritaire. Les données se basent sur quatre grandes catégories de sécurité : les avis aux voyageurs, la criminalité et la sécurité des touristes, le risque d’ouragan ainsi que les infrastructures de santé.

D'ailleurs, selon le gouvernement, la Barbade possède la connexion fibre la plus rapide des Caraïbes, juste ça, c'est assez pour me convaincre. Je m'y suis d'ailleurs rendue en novembre, et je peux confirmer que j'ai été surprise de voir à quel point le WIFI gratuit était disponible un peu partout, et à une vitesse intéressante. Quelque chose que j'ai trouvé difficile pour travailler lors de mes voyages à Tulum (Mexique) et à Bocas del Toro (Panama), par exemple.

C'est également bien de savoir que, dans le cadre de ce visa de travailleur.euse, tu n'as pas à payer d'impôts à la Barbade. Ton salaire reste imposé au Canada, mais tu n'auras pas de double imposition.


L'offre culinaire qui surprend

Ce pays est surnommé la « capitale culinaire des Caraïbes » et ce n'est pas pour rien : sa scène gastronomique est diversifiée et des plus savoureuses. Tandis qu'elle est reconnue mondialement pour le rhum, puisqu'elle possède la plus vieille distillerie de rhum au monde, Mount Gay (1703), elle a tellement plus à offrir (même si on ne refuse jamais un rhum punch).

De la pieuvre. Droite : des crevettes sur des brochettes.

L'offre culinaire est très variée, avec beaucoup de fruits de mer et poissons à l'honneur.
@iza.bee | Narcity Québec

Le pays natal de la chanteuse Rihanna (il faut en parler, puisqu'on peut découvrir la maison où elle a grandi, sur une rue renommée en son honneur) propose un savoureux mélange de traditions caribéennes et d’influences internationales.

Des petits kiosques de bord de mer aux restaurants gastronomiques, on y découvre une cuisine généreuse où les fruits de mer frais, les épices locales et le fameux « flying fish » sont à l’honneur. Impossible de visiter l’île sans goûter au macaroni pie, aux fish cakes ou encore à un bon plat de poisson grillé accompagné de pepper sauce locale.

Les marchés locaux, comme celui de Oistins, vibrent chaque soir (surtout le vendredi) d’une ambiance festive où la bouffe de rue est reine. C’est un véritable voyage pour les papilles, parfait pour les foodies en quête d’authenticité.

Une femme au Food and Rum Festival 2025. Droite : des cocktails du Food and Rum Festival 2025.

Le party « Rise and Rum » du Food and Rum Festival 2025.
@iza.bee | Narcity Québec

D'ailleurs, les vrai.e.s de vrai.e.s foodies doivent découvrir l'annuel Food and Rum Festival. Lancé en 2010, c'est l’un des événements culinaires les plus importants des Caraïbes, qui propose trois jours de festivités : nourriture décadente avec des chefs réputés, partys où le rhum est à l'honneur, spectacles, parade, et plus. Il a d'ailleurs été couronné « Meilleur festival culinaire des Caraïbes » par les World Culinary Awards deux années de suite, en 2023 et 2024.

Ça donne le goût de sauter dans le prochain vol!

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

